Стоит ли инвестировать в биткоин в 2022 году?

Популярность биткоина неуклонно растет. Все больше и больше людей выходят на криптовалютный рынок, чтобы заработать на биткоине.

Однако даже если вы новичок в этой сфере, начать никогда не поздно! Мы понимаем ваши опасения и уверяем вас, что вы напрасно переживаете. Если вы задумались об инвестировании в BTC, мы расскажем вам, почему это стоит сделать.

Почему в биткоин выгодно инвестировать

Во что можно выгодно инвестировать? Когда вы вкладываете свои средства, ваша цель — получить больше, чем вы вложили. Качество инвестиций обычно определяется отношением риска убытка к возможной прибыли. Хорошая инвестиция предполагает минимальный риск и максимальную прибыль.

Почему же в биткоин стоит инвестировать?

Он сохраняет ценность

Биткоин способен сохранять ценность вложенных вами средств. Активы, способные сохранять ценность, не только устойчивы к изменениям, но и приносят доход.

Возьмем, к примеру, США. В марте 2022 года уровень инфляции в США составил 8,5%. Те, кто не успел вложить свои средства в актив, способный перебить рост инфляции, потеряли свои деньги.

Если бы они инвестировали в BTC в марте 2021 года, к марту 2022 года они бы получили доход в размере 3,27%. Для сравнения, DOW и NASDAQ за это время потеряли 5% и 10% соответственно.

Потенциал для заработка

В биткоин-трейдинге часто используются традиционные методы инвестирования, с помощью которых пользователи получают доход от своих инвестиций.

Все эти стратегии могут принести биткоин-инвесторам доход, будь то ходлинг или усреднение долларовой стоимости. Все зависит от того, насколько внимательно трейдер анализирует имеющуюся информацию и как ее использует. У каждого свой способ заработка, и биткоин предлагает множество способов для получения дохода.

Как начать инвестировать в биткоин

Сегодня выйти на криптовалютный рынок намного проще, чем раньше, особенно с помощью Paxful. На нашей платформе торгуют трейдеры со всего мира, поэтому вы непременно найдете подходящее предложение для свое первой сделки.

Однако прежде чем начать, вам обязательно нужно собрать информацию и проанализировать ее. Это придаст вам уверенности при принятии решений, и вы избавитесь от страха и неуверенности при заключении сделок.

Конечно, сама торговая платформа тоже играет большую роль. Пиринговая платформа Paxful предлагает своим пользователям множество вариантов, чтобы они могли найти идеальное предложение. Она прекрасно подходит для новичков, ведь при регистрации все пользователи сразу получают бесплатный биткоин-кошелек.

Краткое руководство по покупке биткоинов на Paxful

Чтобы купить биткоины на Paxful, перейдите на главную страницу и войдите в систему. Если вы не зарегистрированы, создайте аккаунт, и вы сразу получите бесплатный биткоин-кошелек. Не забудьте пройти верификацию, чтобы получить доступ ко всем функциям платформы.

После этого нажмите Купить биткоин (BTC). Выберите способ оплаты: вам доступно более 350 способов, поэтому вы легко найдете подходящий. Вы можете настроить параметры поиска, указав свой бюджет.

На странице предложений вы увидите все подходящие предложения от продавцов BTC. Внимательно просмотрите их, нажимая кнопку Купить, чтобы прочитать подробную информацию о том или ином предложении. Если вам кажется, что предложений слишком много, вы можете уточнить поиск с помощью фильтров в боковом виджете.

Как только вы найдете подходящее предложение, нажмите кнопку Купить сейчас. Вы перейдете в чат с продавцом. Обсудите условия оплаты и убедитесь, что продавец предоставил вам всю необходимую информацию. Переведите средства, используя согласованный способ оплаты, и отметьте сделку как оплаченную.

Продавец проверит, дошел ли до него ваш платеж. После этого BTC будут перечислены с безопасного счета хранения на ваш кошелек. Не забудьте оставить своему торговому партнеру отзыв — это поможет ему укрепить свою репутацию.

Как можно использовать биткоин

Теперь, когда вы купили биткоины, что вы можете с ними сделать? Некоторые думают, что биткоины можно только хранить, чтобы продать их позже и заработать на этом. Возможно, так было раньше, но современные технологии позволяют любому пользователю интернета использовать биткоины в повседневной жизни.

Например, биткоин можно использовать для переводов. Благодаря более низким комиссиям в сфере DeFi (децентрализованных финансов) пользователи могут быстро и безопасно переводить деньги. Поэтому биткоин отлично подходит для тех, кто ищет альтернативу долгим и дорогим денежным переводам.

Еще одним достижением можно считать создание сети Lightning. Она представляет собой надстройку над основным уровнем сети биткоин, которая позволяет пользователям совершать более быстрые и дешевые транзакции. Благодаря этому люди могут за биткоины покупать билеты, продукты, заказывать кофе или пиццу, а также оплачивать многие другие товары и услуги.

Вы также можете использовать свои биткоины для торговли. Для этого вам придется следить за новостями на рынке, но эти усилия окупятся, если вы с умом используете свои возможности.

Стоит ли инвестировать в биткоин в 2022 году?

Стоит ли инвестировать в биткоин? Конечно! На рынке все еще преобладают медвежьи тенденции, но вы можете взглянуть на это с другой стороны. Если проследить за курсом биткоина в течение нескольких лет, можно увидеть, что его средняя цена постоянно повышается. По мере популяризации блокчейн-технологий этот рост только продолжится.

Начать использовать биткоин очень просто. В отличие от обычных инвестиций, вам не нужно вкладывать большие суммы, а сам коин доступен каждому. Вам даже не нужен банковский счет.

Биткоин ждет новых инвесторов. Конечно, вас могут одолевать сомнения и страхи, но вы справитесь с ними, если изучите доступную информацию об этом коине, рынке и криптовалютном сообществе. Это поможет вам избавиться от неопределенности и получить более четкое представление о том, что вам предстоит сделать.

*Содержание данной статьи носит исключительно ознакомительный характер и не может использоваться в качестве консультации по юридическим, налоговым, инвестиционным, финансовым и другим вопросам. Прежде чем принимать какие-либо решения, вам следует самостоятельно проверить всю информацию и, возможно, посоветоваться со специалистом.