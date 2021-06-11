Несмотря на то что пиринговая (P2P) торговля криптовалютой появилась сравнительно недавно, она уже достигла значительных успехов. Сегодня пиринговые платформы представляют собой один из самых удобных способов для приобретения криптовалюты.

Чем же P2P-торговля лучше обычной?

Основные аргументы:

P2P-платформы предлагают более выгодные условия для проведения криптовалютных сделок , включая низкие комиссии и надежную систему безопасности

P2P-торговля выходит на новый уровень, платформы постоянно совершенствуются, что способствует более быстрому достижению финансовой независимости

Paxful, одна из крупнейших пиринговых платформ, располагает новейшими инструментами для блокчейн-анализа, а улучшенная процедура разрешения споров обеспечивает безопасность пользователей

Причины популярности P2P-платформ

За несколько последних лет общий объем P2P-сделок значительно вырос. Можно назвать три причины, которыми объясняется популярность пиринговой торговли:

Во-первых, широкий выбор способов оплаты. На пиринговых маркетплейсах вы можете выбрать любой из сотен доступных способов оплаты. Покупатели сами решают, как они хотят платить; продавцы решают, как они хотят получить оплату; а платформа просто сводит этих участников сделки вместе. Поэтому каждый день список пополняется новыми платежными способами, ведь продавцы добавляют все новые опции.

Paxful, один из ведущих маркетплейсов в мире, предлагает пользователям почти 400 способов оплаты, что позволяет им быстрее и удобнее торговать. Эти способы оплаты включают в себя банковские переводы, онлайн-кошельки, оплату наличными и многое другое.

Во-вторых, P2P-платформы привлекают больше участников благодаря более низким комиссиям по сравнению с обычными криптобиржами. Таким образом криптовалюта становится более доступной, поэтому кто угодно может покупать, продавать и торговать, независимо от страны проживания.

На Paxful вы можете покупать криптовалюту по выгодной цене без комиссии даже на 10 USD. Вам просто нужно выбрать подходящее предложение из тысячи предложений от наших надежных трейдеров.

В-третьих, рост популярности P2P-торговли объясняется тем, что такие сделки стали намного безопаснее. Современные платформы используют такие функции безопасности, как счет хранения, который защищает продавцов и покупателей, двухфакторная аутентификация (2ФА), верификация личности и служба поддержки для быстрого разрешения споров.

Эти три аспекта P2P-торговли помогают пользователям достичь их цели — финансовой свободы. Ведь это так просто — начать торговать и получить доступ к криптовалюте. Поскольку у покупателей большой выбор способов оплаты, сделки проходят быстрее. Благодаря системе безопасности средства пользователей надежно защищены. Доступная криптовалюта, быстрые сделки и безопасная торговля — что еще нужно пользователям для счастья?

Как Paxful обеспечивает безопасность пользователей

На Paxful вы можете покупать и продавать криптовалюту и зарабатывать на этом, используя доступные способы оплаты. Некоторым даже удалось превратить эту торговлю в полноценную работу. Чтобы защитить средства наших пользователей, мы внедрили надежную систему безопасности, которая позволяет нам держать мошенников на расстоянии.

Мы очень серьезно относимся к безопасности ваших денег. Мы не теряем бдительности и всегда прислушиваемся к вашим пожеланиям, чтобы сделать ваше пребывание на платформе Paxful еще удобнее. Вот что мы делаем для защиты ваших средств:

Защита от мошенников и быстрое разрешение споров

Мы усовершенствовали нашу систему, чтобы быстро и эффективно разрешать ваши споры и отвечать на любые ваши вопросы. Благодаря работе нашей службы поддержки, которая готова помочь вам в любое время суток, нам удалось снизить время обработки споров. Кроме того, наш специальный отдел круглосуточно следит за активностью платформы и удаляет подозрительные предложения, обеспечивая безопасность наших пользователей.

Оценка рисков

Платформа Paxful отличается не только современной системой безопасности, но и новейшими инструментами для блокчейн-анализа. С их помощью мы выявляем мошеннические адреса и оцениваем риски взаимодействия с ними. Вам не нужно думать, откуда поступила полученная вами криптовалюта, потому что мы все проверяем за вас. Мы также отслеживаем аккаунты с высоким риском и закрываем их.

Благодаря всем этим инструментам и вышеперечисленным функциям (счет хранения, 2ФА и круглосуточная служба поддержки) вы можете быть спокойны за сохранность своих средств на Paxful.

Вывод

По мере развития пиринговой торговли Paxful продолжит совершенствовать свою систему безопасности и маркетплейс, чтобы все пользователи могли легко и эффективно торговать на нашей платформе. Мы не можем предугадать, как будет развиваться криптоторговля, поэтому нам придется подождать и посмотреть, какую роль будут играть P2P-сделки. Однако нам кажется, что P2P-торговлю ждет блестящее будущее, ведь пиринговая революция уже началась!