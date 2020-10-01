Банковские переводы — один из самых популярных способов оплаты на Paxful. Но вам, наверное, уже надоело вводить данные своего банковского счета каждый раз, когда вы заключаете сделку. Даже если вы распечатали свои реквизиты и положили их на виду рядом с компьютером, это все равно неудобно, не так ли?

Хотим вас обрадовать: наша новая функция позволит вам сохранить свои банковские реквизиты, чтобы больше не вводить их вручную при каждой сделке!

Сохраните на будущее

Теперь вы можете перейти в раздел “Банковские счета” в настройках своего аккаунта и сохранить свои банковские реквизиты.

Выберите страну и валюту своего банковского счета и укажите всю необходимую информацию, такую как Ф.И.О. владельца счета, номер счета, код SWIFT/BIC и название банка.

Вы можете поделиться этими данными при открытии сделки или создании предложения. Кроме того, вы также можете добавлять реквизиты других банковских счетов.

Мы надеемся, что новая функция сэкономит вам время и позволит вам быстрее и эффективнее заключать сделки. Добавьте свои банковские реквизиты прямо сейчас и посмотрите, насколько это удобнее!