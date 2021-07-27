Ранее в этом году Paxful запустил поддержку Ethereum (ETH). Благодаря этому наши пользовали получили возможность покупать и продавать ETH, используя почти 400 способов оплаты.
Мы рады сообщить, что теперь мы снижаем комиссии за отправку ETH на внешние кошельки на 75%, чтобы уменьшить ваши расходы на внешние переводы.
|Старые комиссии
|Новые комиссии (с 22 июля 2021 года)
|0 – 9,99 USD = 0,002 ETH
|0 – 9,99 USD = 0,0005 ETH
|10 – 19,99 USD = 0,005 ETH
|10 – 19,99 USD = 0,001 ETH
|20 USD или больше = 0,01 ETH
|20 USD или больше = 0,002 ETH
Данные изменения распространяются только на многоуровневые комиссии Paxful и ETH. Динамическая сетевая комиссия Ethereum остается неизменной.
Надеемся, что это обновление поможет вам извлечь еще больше выгоды из использования Ethereum.
Более подробная информация о комиссиях доступна здесь.