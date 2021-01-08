Пусть 2021 год начнется со скидки в 20%! Да-да, вы все верно прочитали: начиная с 11 января 2021 года мы собираемся снизить комиссию за отправку на 20%

Теперь вы сможете меньше платить за комиссии и тратить эти средства на то, что вам действительно нужно. Вот что изменится:

Сумма к отправке Изменение комиссии
$0 – $9,99 0,0001 BTC → 0,00008 BTC
$10 – $19,99 0,0002 BTC → 0,00016 BTC
$20+ 0,0005 BTC → 0,0004 BTC

Еще раз о комиссиях 

При отправке средств с кошелька Paxful на внешний биткоин-кошелек мы взимаем небольшую комиссию, которая покрывает майнерскую комиссию и поддержание нашей системы в рабочем состоянии.   

Когда вы переводите средства другим пользователям Paxful, с первых пяти транзакций каждого месяца комиссия не взимается. После этого с каждой транзакции взимается небольшая комиссия в размере 1 USD или 1% от суммы перевода (в зависимости от того, что больше). 

Подробную информацию о наших комиссиях вы можете найти здесь.

До встречи на Paxful!