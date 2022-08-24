За последние десять лет биткоин (BTC) доказал многим, что является выгодным вложением средств. Начинающим трейдерам часто советуют использовать традиционные методы инвестирования.

Однако не все понимают, как адаптировать эти стратегии (включая определение рыночной капитализации) под криптовалютный рынок.

Основные сведения о рыночной капитализации

В традиционной финансовой системе рыночная капитализация — это стоимость акций компании, находящихся в обращении. Таким образом, стоимость компании можно определить, умножив стоимость одной акции на общее число акций в обращении.

Что такое рыночная капитализация в криптовалютной сфере?

Чтобы перенести эту концепцию на криптовалютную сферу — в частности, на рынок биткоинов, — нам просто нужно заменить компанию на BTC. В этом случае рыночная капитализация определяет общую стоимость биткоина на криптовалютном рынке. Звучит похоже, не так ли?

Этот показатель изменяется в зависимости от степени применения и популярности биткоина. На 24 марта 2022 года рыночная капитализация биткоина составляла $818 218 999 274 USD. Учитывая то, что он первый в своем роде, в этом нет ничего удивительного. Кроме того, тот факт, что из 21 000 000 биткоинов добыто 18 925 000 (на 24 марта 2022 года), подтверждает доступность криптовалюты.

Как определяется рыночная капитализация биткоина?

Рыночная капитализация рассчитывается по формуле. Вам может показаться, что это слишком сложно, но на самом деле все довольно просто. Чтобы определить рыночную капитализацию биткоина, используйте следующую формулу:

Цена коина*количество коинов в обращении

Получившийся результат — это и есть рыночная капитализация BTC. Поскольку биткоин является децентрализованной валютой, и информация о нем доступна общественности, вам не составит труда найти все нужные данные.

Это простая формула, но она важна для криптоэнтузиастов. С ее помощью пользователи могут определять рыночную стоимость любого коина и на ее основании принимать инвестиционные решения.

Для чего нужно знать рыночную капитализацию BTC?

Не секрет, что биткоин — это гораздо больше, чем инвестиционный инструмент. Несмотря на это, многие до сих пор говорят об “инвестициях в биткоины”, потому что это позволяет неплохо зарабатывать.

На традиционном рынке ценных бумаг рыночная капитализация используется для классификации возможных инвестиций (с низкой/средней/высокой капитализацией). На основании этой информации инвесторы могут диверсифицировать свои вложения, чтобы наиболее эффективно использовать свое время и деньги.

На этом сходство между обычной рыночной капитализацией и рыночной капитализацией биткоина заканчивается. Если мы говорим о цифровых валютах, ситуация здесь немного отличается, потому что такие криптовалюты, как биткоин, все еще находятся на этапе становления. Это затрудняет прогнозы, поэтому рыночная капитализация коинов играет не такую важную роль в принятии инвестиционных решений.

Несмотря на долю неопределенности, знание рыночной капитализации может помочь определить потенциал коина и предположить, как его стоимость может меняться с течением времени. Например, коины с высокой капитализацией, такие как BTC, считаются надежными инвестициями, и их часто выбирают в рамках консервативной стратегии. Инвестиции в коины со средней капитализацией связаны с более высокими рисками, но предусматривают возможность более активного роста.

Использование рыночной капитализации для инвестиций

Как мы уже говорили, биткои — слишком молодая валюта, чтобы в ее отношении можно было строить точные прогнозы. В отличие от рынка ценных бумаг, где легче спрогнозировать динамику цены того или иного инструмента, рыночная капитализация на криптовалютном рынке показывает, какие риски или какая прибыль ждут инвестора.

Поэтому этот вариант отлично подходит для тех, кто ищет инвестиционные возможности, но не знает о доступных вариантах. Распределяя коины по разным категориям риска, трейдеры могут решить, как разделить свои вложения и наиболее эффективно использовать потенциал криптовалют для получения дохода.

Этот метод называется стратегией, взвешенной по рыночной капитализации, и предусматривает распределение ваших инвестиций в зависимости от рыночной капитализации коинов. Например, если вы покупаете BTC и ETH, вы можете вложить больше средств в BTC, поскольку это более надежная инвестиция. На покупку ETH вы потратите меньшую сумму, при этом вы все равно сможете заработать на потенциале этого коина, но в то же время минимизируете возможные риски.

Таким образом, рыночная капитализация коина — полезный инструмент, но далеко не единственный. Поскольку криптовалюты — очень молодое явление, эффективное использование рыночной капитализации пока остается ограниченным. Учитывайте этот показатель, но не полагайтесь исключительно на него.

Изучайте информацию

Цель инвестиций — получение прибыли, так что все эти инструменты и формулы просто облегчают вам достижение этой цели. В криптовалютной сфере огромную роль играет самостоятельный анализ информации. С его помощью вы лучше сможете понять, что вас ожидает.

Если вы имеете дело с криптовалютами, это предоставит вам большое преимущество. Узнав, как работает рыночная капитализация, вы окажетесь на шаг ближе к прибыльным инвестициям. Теперь вам нужно понять, как именно применить это знание — а это можно сделать, только изучая и анализируя имеющуюся информацию.



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