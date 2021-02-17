В воздухе витает любовь, и сейчас самое подходящее время, чтобы рассказать о своих чувствах!

Paxful проводит специальный розыгрыш для вас и ваших любимых! Все, что вам нужно сделать, — это отметить дорогого вам человека в треде или комментариях, рассказать, что вы больше всего в нем/ней любите, и добавить хештег #ShareLoveWithPaxful. Если у вас есть любимый торговый партнер, сделки с которым всегда проходят гладко, почему бы не отметить его?

Для участия вам понадобится верифицированный аккаунт Paxful, поэтому создайте аккаунт или — если он у вас уже есть —подтвердите свою личность. Розыгрыш будет проходить 17 февраля, с 00:00 до 23:59 (EST). В каждом нашем аккаунте в соцсетях мы выберем одного победителя, который получит 100 USD в BTC* и сможет поделиться ими с близким человеком.

Чтобы принять участие, отметьте любимого человека и расскажите о своей любви на следующих страницах:

Facebook

Международный аккаунт Paxful – https://www.facebook.com/paxful/

Paxful Латинская Америка – https://www.facebook.com/paxful.LATAM

Paxful Россия – https://www.facebook.com/Paxful.RU

Twitter

Международный аккаунт Paxful – https://twitter.com/paxful

Paxful Латинская Америка – https://twitter.com/paxful_LATAM

Paxful Россия – https://twitter.com/Paxful_RU

Paxful Индия – https://twitter.com/paxful_India

Instagram

Международный аккаунт Paxful – https://www.instagram.com/paxful/

Paxful Латинская Америка – https://www.instagram.com/paxful_latam/

Paxful Россия – https://www.instagram.com/paxful_ru/

Победители будут объявлены в соцсетях на следующий день после розыгрыша, поэтому не упустите эту возможность и сделайте подарок своим любимым!

*Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного на момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.