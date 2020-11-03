Идея использования валюты в игре далеко не нова. Всем известный водопроводчик Марио разбивал головой кирпичики, чтобы добраться до золотых монет. Потом ему на смену пришли ежики, которые собирают золотые кольца, ваши собственные персонажи, добывающие золото в Азероте, и покупка снаряжения для королевских битв.

Криптовалюта начала проникать в видеоигры несколько лет назад. В 2016 году онлайн-сервис Steam, распространитель компьютерных игр, стал принимать платежи в криптовалюте, что позволило игрокам покупать игры за биткоины. К сожалению, годом позже эта опция была отменена в связи с высокой волатильностью криптовалюты.

В 2018 году популярный видеостриминговый сервис Twitch объявил, что его стримеры теперь могут принимать донаты в в биткоинах (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) и Litecoin (LTC). На следующий год пользователь Sick_Nerd набрал донаты в виде 46 разных криптовалют на сумму около 73 000 USD, играя в Runescape. Twitch на какое-то время приостановил прием платежей в криптовалюте, но потом возобновил их поддержку.

Twitch и Steam — два лидера игровой индустрии, и тот факт, что они положительно относятся к криптовалютным платежам, говорит о реальной возможности интегрировать криптовалюту и блокчейн в компьютерные игры.

Однако учитывая постепенное распространение криптовалюты, необходимо найти подходящие способы такой интеграции.

Появление микротранзакций

Перенесемся в сегодняшний день. Микротранзакции получили широкое распространение в играх, но что они из себя представляют?

В разных играх микротранзакции используются по-разному. Вообще, микротранзакции — это все ваши платежи после приобретения игры, включая покупку “косметики” (скинов), внутриигровых апгрейдов, дополнений и т.д.

Микротранзакции уже некоторое время являются частью компьютерных игр. Однако переломным моментом можно считать появление Fortnite. Сегодня практически все знают эту игру — симулятор королевской битвы, в которой основная прибыль идет за счет продажи скинов и других дополнений. В 2018 году Fortnite заработал огромную сумму — 2,4 млрд долларов США, которая признана “самым высоким годовым доходом за всю историю видеоигр”.

Игроки покупают В-баксы (игровую валюту Fortnite), а затем используют их для приобретения скинов. Обычно они покупают В-баксы с помощью традиционных способов оплаты, таких как дебетовые и кредитные карты или подарочные карты. Предположим, вы играете на PS4. Чтобы купить В-баксы, вы можете приобрести подарочные карты PlayStation Network в местном магазине, активировать их онлайн и добавить средства на свой счет PS. Затем вы можете использовать эти средства для покупки В-баксов на онлайн-портале Fortnite.

Как видите, криптовалюту можно интегрировать в игровой процесс. Например, вы можете купить на Paxful подарочные карты со скидкой и использовать их в магазине PS. То же самое можно сделать и на других игровых платформах, например Xbox или Steam.

В этом случае вы можете воспользоваться скидками и вам не придется привязывать свою кредитную или дебетовую карту к игровому аккаунту. Однако есть и другой вариант.

Интеграция криптовалют и блокчейна в игры

В вышеприведенном примере используется самый очевидный способ интеграции — включение криптовалют в микротранзакции. Однако скоро могут появиться и другие, более креативные и эффективные методы.

Например, разработчики игр могут создавать свои собственные криптовалюты, чтобы получить независимость от внешних платежных систем. Предположим, что появилась новая массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG) под названием Paxfulfilled со своей игровой валютой — Paxcoin. Игроки могут конвертировать свою криптовалюту в Paxcoin через специальный платежный портал, а затем использовать их для покупки игровой экипировки и скинов. Это позволит разработчикам лучше контролировать процесс и избавит от проблем с ценовой политикой в разных странах. Что касается игроков, у них будет отлаженная платежная система, а цены будут устанавливаться в соответствии со стоимостью Paxcoin, то есть, скорее всего, они будут ниже.

Кроме того, так как вся валютная система основана на блокчейне, покупки игроков будут записываться в безопасном реестре, что защитит их от случайного удаления данных, технических проблем или проблем с сервером. Если разработчики Paxfulfilled решат создать больше игр, блокчейн позволит создать систему обмена предметами покупки и валютами между разными играми, создавая таким образом отдельную игровую инфраструктуру. Это значит, что внутриигровой контент может приобрести форму и ценность за пределами оригинальной игры.

Стоит также упомянуть, что криптовалюты надежны и безопасны. В игровой индустрии уже было много случаев хакерских атак, когда мошенникам получали данные кредитных карт пользователей и затем продавали их на черном рынке. Криптовалюты представляют собой закрытый, безопасный и прозрачный способ оплаты, который не имеет аналогов.

Время еще не пришло

Криптовалюты обладают большим потенциалом в игровой индустрии, однако пока что потенциал — это все, что у них есть. Поскольку это относительно новая технология, у нее есть свои слабые места.

Например, промежуток между проведением транзакции и ее регистрацией в игре составляет около 10 минут, и не все геймеры будут этим довольны. Они привыкли покупать скины и экипировку за несколько секунд, пусть даже это стоит дороже. К сожалению, от этой задержки пока никуда не деться, поэтому в ближайшее время вряд ли эта идея будет воплощена на практике.

У криптовалюты большое будущее

Как мы видим, у криптовалют есть что предложить игровой индустрии. Если больше популярных игровых компаний начнет применять криптовалюту, это станет революцией на игровом рынке.

Сейчас этот проект находится на стадии эксперимента, и очень интересно, как он будет развиваться дальше. Можно предположить, что со временем все больше разработчиков игр станут уделять внимание возможностям, предоставляемым криптовалютой. Некоторые крупные стриминговые сервисы уже занимаются этим: например, пользователи могут использовать биткоины для донатов Streamlabs и Twitch.

Однако настоящие перемены еще впереди, и нам придется подождать. Одно мы можем сказать точно: нам не терпится увидеть, что будет дальше!