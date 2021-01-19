Если бы Paxful был школой, то честные трейдеры были бы отличниками. Чтобы выразить нашу признательность самым честным пользователям, мы разработали новую систему, которая оценивает действия каждого трейдера и снижает залог до 0,005 BTC для самых порядочных.

При определении размера вашего залога учитываются следующие моменты:

Как часто вы участвуете в спорах

Как часто вы отменяете сделки после того, как покупатели криптовалюты отметили их как оплаченные

Как часто вы завершаете сделки без споров или отмены

Как быстро вы отвечаете своим торговым партнерам

Ваша репутация обновляется после каждой завершенной сделки, поэтому размер залога может постоянно изменяться.

Если вы ранее внесли сумму, которая превышает размер залога, требуемого для вашего аккаунта, мы вернем разницу на ваш кошелек Paxful. Если после этого мы обнаружим, что вы работаете не так безупречно, как раньше, залог снова может быть повышен.

Надеемся, что вам понравится это обновление, ведь чем меньше ваш залог, тем больше у вас средств для заключения новых сделок!

Примечание: Все новые предложения с оплатой подарочными картами, созданные после выхода этого обновления, предполагают внесение залога в размере 0,005 BTС, который может меняться в зависимости от действий пользователя.