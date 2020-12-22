Приближаются праздники, и в связи с этим нам хотелось бы исполнить некоторые ваши желания. У вас есть шанс стать одним из 50 счастливчиков, которые с 23 по 25 декабря могут выиграть биткоины на 100 USD!

Правила участия

Мы хотим знать, чего вам хочется в этом году! Чтобы принять участие в розыгрыше, сделайте следующее:

Подпишитесь на нас в Facebook, Twitter и Instagram. Заполните поля и напишите три своих желания под нашим постом в: Facebook

Twitter

Instagram Отметьте друга, поставив хештег #PaxfulWishlist.

Мы случайным образом выберем 50 верифицированных пользователей, каждый из которых получит биткоины на сумму 100 USD. Мы свяжемся с победителями в Facebook, Twitter и Instagram 28 декабря и перечислим выигрыш на их кошельки Paxful в течение 10 дней.

Кто знает, может, и ваше желание совсем скоро исполнится! Желаем удачи!

Победители розыгрыш



Вот 50 пользователей, которые получат BTC на сумму до 100 долларов:

karlosar

Jose David Yanez

Rohit Singh

cryptochaky

zeny__9

Anto Goff

african_beau

barkamannaira

Akash Nimkar

Carlu Ahumada

adeyemi3489

androhac

adikris21991165

Adeshina_Ayomii

reload.dreams

giezisinai

AloryiW

walt0624

LukeKhaire

bitcoin.buysell

Ash__Ak

Migme Rubal

Nishant Amin

karanmantri

HighLifeTeam

lucasplatypus

Habib Surtian

heart_lover_r

eatfellowhumanss

NelsonOmula

Carlos Ariel Restrepo

BushCrypto_

Chryptofy

crypto_whale10

SaiKumar8338

AaravRiego_

Shoeb Iqbal

Sunil D’Souza

HITL3RKILL3R

Lucas Ayunta

iLokmaniDixit

EfrainHiguerey

Chukwu Chijioke

christinemanrique

Codedwizzy

TheGoodS0ul

Jose David Yanez

nicosiebert2

Osarumen Ojo

Mherun Shoeb

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