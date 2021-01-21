Сколько стоит биткоин сегодня? Мы задаемся этим вопросом ежедневно с самого утра, и это нормально. Кто знает, как могла измениться за ночь цена биткоина, который известен своей волатильностью?

В 2009 году NewLibertyStandard, авторитетный пользователь форума, установил первый обменный курс для биткоина (BTC): 1 USD = 1309,03 BTC. На момент написания текста стоимость биткоина составляет около 35 000 USD.

Вы, наверное, думаете: “Почему цена биткоина скачет вверх и вниз?” Мы тоже над этим думали!

Пять факторов, которые определяют цену биткоина

1. Спрос и предложение

На уроках экономики нам рассказывали о законе спроса и предложения. Этому закону подчиняется все, что имеет какую-либо ценность, и биткоин не является исключением. Если вы еще не знакомы с этой концепцией, то основные положения закона спроса и предложения заключаются в следующем:

Закон спроса — чем выше цена, тем ниже спрос

Закон предложения — чем выше цена, тем выше предложение

Эти два закона вместе определяют рыночную цену и объем того или иного товара

Как этот закон работает в отношении биткоина? Он влияет на две основных характеристики биткоина.

Сначала поговорим о скорости создания новых биткоинов. Существующий протокол позволяет создавать биткоины с определенной скоростью. Как нам уже известно, биткоины создаются и выходят на рынок, когда майнеры обрабатывают блоки транзакций. Однако многие не понимают, что со временем этот процесс должен замедлиться (это явление также носит название халвинга). Это может привести к тому, что спрос на BTC превысит предложение, что, в свою очередь, вызовет повышение цен.

Также стоит помнить об ограниченном запасе биткоина. Сатоши Накамото ограничил выпуск биткоина 21 миллионами BTC. Когде этот лимит будет достигнут, майнеры перестанут получать вознаграждение в BTC за подтверждение транзакций. Когда это случится, халвинг биткоина, который происходит каждые четыре года, больше не будет влиять на цену BTC. Вместо этого ценность биткоина будет определяться возможностями его практического использования.

2. Стоимость производства

Хотя биткоин имеет только цифровую форму, он является товаром, который нужно производить. Стоимость производства BTC определяется объемом электроэнергии, потребляемой в процессе майнинга.

Майнинг — это процесс, в ходе которого майнеры решают сложные математические задачи и получают за это вознаграждение в биткоинах. Часто при этом тратится много электричества, что отражается на цене биткоина.

В среднем проверка одного блока занимает около десяти минут. По мере увеличения числа майнеров растет и конкуренция. По мере роста конкуренции становится все труднее решать математические задачи. Чем сложнее задача, тем дороже ее решение, особенно если вам нужно уложиться в десять минут.

3. Криптовалютная конкуренция

Биткоин — это самая популярная криптовалюта в мире. Однако помимо него существуют и многие другие валюты.

Их наличие позволяет диверсифицировать активы, что делает криптовалютную индустрию привлекательной для инвесторов. В связи с жесткой конкуренцией ценность биткоина может оставаться довольно стабильной. Можно с уверенностью сказать, что если бы биткоин был единственной криптовалютой, его цена сильно бы отличалась.

4. Госрегулирование

Поскольку биткоин является относительно новой формой активов, правительства часто не могут решить, как именно его можно классифицировать. Из-за этого многие страны колеблются и не занимают определенной позиции по отношению к биткоину. Они часто вносят изменения в существующие законы, включая систему налогообложения.

Биткоин носит децентрализованный характер (то есть он не привязан к какому-либо конкретному центральному правительству), поэтому регулятивные нормы, применяемые к инвесторам, могут напрямую влиять на цену. Если у инвесторов есть опасения относительно позиции или решения того или иного правительства, это может привести к падению курса BTC.

Сегодня в разных странах биткоин регулируется по-разному. Чаще всего, если государства занимают нейтральную позицию по отношению к биткоину, крупные трейдеры и инвесторы должны следовать правилам KYC (“знай своего клиента”) и политике по борьбе с отмыванием денег.

5. Освещение в СМИ

В нашем мире СМИ не могут не влиять на цену биткоина. Этой взаимосвязи посвящены многие исследования, но вкратце можно сказать так: рост цены биткоина может быть связан с положительными отзывами в СМИ. И наоборот, негативные отзывы могут привести к падению цен.

В целом считается, что СМИ помогают людям лучше понять, как работает биткоин, и провоцируют интерес к этой криптовалюте. Предположим, вы только что прочитали статью о достоинствах биткоина, и она вас впечатлила. Скорее всего, вы расскажете о биткоине своим родным и друзьям, которые, возможно, сделают то же самое. В наш век социальных сетей такие новости могут распространяться за секунды.

Переходный этап

Мы перечислили самые важные факторы, которые влияют на текущую цену биткоина. Однако важно понимать, что криптовалюты постоянно развиваются, и все еще может измениться. Поживем — увидим.

Мы не знаем, найдем ли мы ответы на свои вопросы. Лучшее, что мы можем сделать, — это всегда быть в курсе происходящего. Изучите всю информацию о биткоине, чтобы не только минимизировать риски, но и подготовиться к любым событиям — а ведь что-то непременно произойдет. Знание — сила, поэтому всегда стремитесь к новым знаниям и никогда не ограничивайтесь той информацией, которая у вас есть.