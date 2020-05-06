Когда мы говорим о покупке биткоинов, обычно мы имеем в виду оплату наличными, кредитной картой или банковским переводом. Но вряд ли вы знали о том, что расплатиться можно и чем-то другим… Например, золотом!

1. Золото 👑

Этот металл высоко ценился еще древними египтянами, которые несколько тысячелетий назад украшали им свои гробницы и храмы.

Кто бы мог подумать, что такое древнее платежное средство однажды будет использоваться для покупки молодой виртуальной валюты, которой не так давно исполнилось десять лет?

C Paxful возможно все! С 7 апреля 2020 года наши пользователи могут покупать биткоины за золото. Если у вас есть золотые серьги, браслеты или цепочки, которые вам больше не нужны, найдите им другое применение — обменяйте их на биткоины! 👇

КУПИТЬ БИТКОИН ЗА ЗОЛОТО

2. Еда 🍔

Завтрак вы можете съесть сами, обед разделить с другом, а ужин…Почему бы не обменять его на биткоины?

На Paxful вы можете купить биткоины при помощи подарочных карт ресторанов и продуктовых магазинов.

В следующий раз попробуйте отказаться от очередной пиццы в пользу покупки биткоинов — вы не пожалеете! 👇

КУПИТЬ БИТКОИН ЗА ЕДУ

3. Косметика и одежда 💅

Без еды, конечно же, прожить нельзя. Но некоторые точно так же не могут обойтись без косметики и модной одежды.

Если вы из их числа, загляните на Paxful!

Вам необязательно тратить деньги на новую помаду или сумочку — лучше вложить их с выгодой для себя. На Paxful вы сможете легко обменять свои подарочные карты косметических брендов или магазинов одежды на биткоины.

КУПИТЬ БИТКОИН ЗА КОСМЕТИКУ ИЛИ ОДЕЖДУ

4. Видеоигры 🎮

Отличные новости для геймеров! 🎉

Теперь вы можете использовать свою игровую валюту или кредиты для покупки биткоинов.

Если у вас есть неиспользованная игровая валюта, вы можете потратить ее на биткоины, вместо того чтобы покупать новую одежду или оружие для своего персонажа. Это гораздо более выгодное вложение средств, не так ли?

В конечном счете и то и другое — виртуальные деньги 😉

КУПИТЬ БИТКОИН ЗА ВИДЕОИГРЫ

5. Авиабилеты

Пицца или игровая валюта обычно стоят недорого, а вот расходы на перелеты могут больно ударить по вашему кошельку. Если вы хотите приобрести побольше биткоинов, вы можете сделать это при помощи подарочных карт авиалиний. Уж если покупать — так с размахом! ✈️

КУПИТЬ БИТКОИН ЗА АВИАБИЛЕТЫ

Знаете другие интересные способы покупки биткоинов? Расскажите нам!