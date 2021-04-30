Все мы иногда забываем, куда положили ту или иную вещь. Мы по всему дому ищем телефон, кошелек, очки, документы, и этот список можно продолжить. Помимо материальных вещей, есть еще кое-что, что вы не должны терять: пароль от своего биткоин-кошелька. “А что же будет, если я его потеряю?” — думаете вы. Нам не хочется этого говорить, но вполне возможно, что вы тогда не сможете снова пользоваться своим старым биткоин-кошельком и можете попрощаться со своими деньгами.

Однако если вы член клуба “Помогите мне найти мой биткоин-кошелек” (не гуглите, мы это придумали!), мы постараемся помочь вам воссоединиться с вашими утерянными коинами. Однако прежде всего давайте поговорим о том, как не нужно восстанавливать доступ к биткоин-кошельку.

Странные способы

Есть множество причин, по которым люди не могут получить доступ к биткоин-кошельку или закрытым ключам — например, кража устройства, технические проблемы, или просто по забывчивости или неосторожности. Как бы то ни было, мы надеемся, что вы не станете делать следующие вещи, чтобы восстановить свой доступ к биткоин-кошельку.

Копаться в мусорной свалке

Ладно, может, мы немного преувеличили, говоря о “копании”, но насчет свалки мы не шутили. В 2013 году один британский IT-специалист по имени Джеймс Хоуэлл случайно выкинул жесткий диск на мусорную свалку в Ньюпорте, Южный Уэльс. И сколько же он случайно выбросил? 7 500 BTC—если считать по текущему курсу, он выбросил больше 240 млн долларов США.

Конечно, Хоуэлл очень хотел найти этот жесткий диск среди 350 000 тонн мусорных отходов. К сожалению, муниципалитет ему не разрешил это сделать, так как свалка закрыта для посторонних, а несанкционированное проникновение является уголовным преступлением. Очень обидно!

Нанять хакера

В 2017 году бывший редактор журнала “Wired” Марк Фрауенфельдер потерял листок, на котором был записан пароль от его биткоин-кошелька, и нанял 15-летнего хакера, чтобы тот помог ему решить эту проблему. Тинейджер отправил Фрауэнфельдеру видео с инструкциями по взлому компьютера и паролем, после чего получил BTC на сумму 3700 долларов США.

Удивительно, но все получилось! Фрауэнфельдер выполнил указания хакера и скопировал пароль. “Сразу появился PIN-код. У меня словно гора с плеч свалилась, ведь я так переживал все эти месяцы”. Биткоины спасены!

Обратиться к гипнотизеру

Мы знаем, как обидно забыть пароль, особенно если он дает доступ к вашим деньгам, заработанным с таким трудом. Поэтому в первые годы после появления биткоина некоторые забывчивые инвесторы прибегали к гипнозу. Гипнотизер Джеймс Миллер, проживающий в Южной Каролине, решил использовать этот метод, чтобы помогать людям вспоминать пароли и места, где они забыли свои устройства.

Эта услуга обойдется вам в 1 BTC плюс 5% от восстановленной суммы. В статье от 2017 года говорится, что его расценки довольно гибкие, но мы не знаем, актуально ли это до сих пор.

Когда люди отчаянно хотят получить что-то, они могут придумывать очень оригинальные способы! Как говорится, “Отчаянные времена требуют отчаянных мер”. К счастью, сейчас вам не нужно входить в транс, чтобы восстановить свой пароль.

Как восстановить биткоин-кошелек

Итак, вот несколько практических советов, которые помогут вам восстановить доступ к своему биткоин-кошельку.

1. Напрягите память

Прежде всего вам стоит напрячься и попробовать вспомнить необходимую информацию: тип вашего биткоин-кошелька, электронные адреса или другие контактные данные, привязанные к вашему биткоин-аккаунту, ответы на контрольные вопросы, список возможных паролей, а также PIN-коды, которые вы могли создать.

Существуют разные виды криптовалютных кошельков, и способ восстановления коинов или закрытых ключей зависит от того, какой кошелек вы используете.

Веб-кошельки – Этот тип биткоин-кошельков требует подключения к интернету, поэтому вы можете проверить историю браузера и найти вебсайт провайдера кошелька.

Мобильные кошельки – Если вы случайно удалили приложение с телефона, вы можете найти его в App Store или Play Store и скачать его снова.

Аппаратные кошельки – Это материальные устройства, поэтому прежде всего вам нужно поискать их дома в комнатах, шкафах, сумках, тайниках и других местах, где вы обычно храните важные вещи и документы.

Десктоп-кошельки – Попробуйте проверить все папки на своем компьютере. Также проверьте места, куда вы редко заходите.

Бумажные кошельки . Мы не будем врать — такие кошельки найти сложнее всего. Возможно, вы записали свои закрытые ключи в блокноте или положили листок с паролем в какую-то папку или книгу. Попробуйте поискать в старых папках, сумках, ящиках и на полках.

2. Используйте инструменты для восстановления

Если вы потеряли доступ к своему биткоин-кошельку из-за проблем с устройством или ПО, есть малая вероятность, что вы не сможете его восстановить. Например, когда ваш компьютер “вылетает”, вы можете потерять все данные. Но не отчаивайтесь! Есть специальные инструменты для восстановления поврежденных данных, программного обеспечения или аппаратного оборудования, и они используются уже довольно давно. Если вы не можете сделать это самостоятельно, вы всегда можете обратиться к профессионалу.

В качестве примера можно привести программу FinderOuter, которая позволяет восстановить утерянные закрытые ключи. Если у вас не получилось отыскать BTC-кошелек или закрытый ключ, вы можете попробовать этот вариант.

3. Обратитесь за помощью

Возможно, это не самое лучшее решение, но если вы не разбираетесь в технологиях и криптовалютной индустрии, вам стоит обратиться за помощью к надежному человеку, который знаком с финансовыми технологиями. Если вы делали свои первые шаги в криптовалютном мире вместе с друзьями, вы можете спросить у них, могут ли они помочь вам получить доступ к закрытому ключу или BTC-кошельку.

Они, конечно, узнают о вашей забывчивости, но, по крайней мере, вы стараетесь помнить то, что действительно важно.

4. Зайдите в свой старый кошелек после его восстановления

После того как вы восстановите доступ к своему кошельку, сделайте несколько резервных копий. Вы можете использовать Bitcoin Core, чтобы проверить, сколько у вас осталось BTC. Если вы нашли биткоины, вы можете либо загрузить весь блокчейн (более 300 ГБ), либо перейти на blockchain.com. Мы предпочитаем второй вариант.

Вам нужно создать аккаунт, войти в систему, перейти в настройки и нажать на адреса, где вы увидите опцию импорта адресов BTC-кошелька. После того как вы введете свои закрытые ключи, вы снова сможете пользоваться своим кошельком.

Как избежать стресса от потери биткоин-кошелька

Ничего сложного — просто не теряйте его! “Разве это возможно?” — спросите вы. Конечно! Если вы будете хранить свою криптовалюту в надежном месте, вы избавите себя от лишнего стресса. Кроме того, вам стоит делать резервные копии кошелька. Тогда, если с ним что-то случится, вы не будете так переживать и сможете все восстановить.

В интернете вы можете найти множество надежных цифровых кошельков. Все зависит от того, какой объем вам нужен, как вы планируете использовать коины и насколько внимательно вы относитесь к своему биткоин-кошельку и закрытым ключам. Даже если с вашим кошельком до сих пор ничего не случилось, то все равно не забудьте по максимуму обезопасить свой аккаунт.

Всегда храните свой кошелек и закрытые ключи в надежном месте — главное помнить, где именно!