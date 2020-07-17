Как быстро летит время… Трудно поверить, что Paxful уже на протяжении 5 лет помогает людям осваивать мир криптовалют!

Наша компания и платформа сильно изменились к лучшему. Мы многого достигли за эти годы, и мы гордимся своими успехами. Конечно, все это было бы невозможно без вашей поддержки. Давайте посмотрим, чего мы добились начиная с 2015 года.

5 лет работы

Наша криптовалютная биржа, которая помогла миллионам людей обрести контроль над своими финансами, празднует свое пятилетие! Мы достигли многого, но нам еще предстоит долгий путь.

4 миллиона пользователей

Без наших пользователей мы никогда не добились бы успеха. Спасибо тем четырем миллионам, которые сейчас с нами! Наша цель — помочь тем 4 миллиардам, у кого нет доступа к банковским услугам, обрести финансовую свободу.

3 школы в Африке

Построены 3 школы, осталось 97! Благодаря инициативе #BuiltWithBitcoin мы меняем жизни людей к лучшему с помощью биткоинов. Сделайте пожертвование сейчас, чтобы поддержать жителей развивающихся стран.

2 основателя

С самого начала Рэй и Артур преследовали одну цель: создать простую и удобную финансовую платформу, которую смогут использовать 4 миллиарда людей, не имеющих доступа к банковским услугам. Именно эта идея лежит в основе нашей финансовой революции.

1 команда

За эти годы число сотрудников Paxful увеличилось с 2 до 300 человек. Всех нас объединяет одна миссия — поддерживать тех, у кого нет доступа к банковским услугам.

Мы празднуем свое пятилетие и надеемся на новые достижения и успехи! Спасибо за то, что вы с нами.