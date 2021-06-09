Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что криптовалюта изменила наше отношение к личным финансам. Теперь мы можем сами контролировать свои расходы, получать доход и совершать международные транзакции — не жизнь, а сказка. Разве может быть еще лучше? Конечно, может!

Торговые боты помогают нам быстрее и проще заключать сделки, ведь технологии существуют именно для того, чтобы облегчить нашу жизнь.

Что такое торговые боты?

В них нет ничего сложного. Криптовалютные торговые боты — это автоматизированные компьютерные программы, которые покупают и продают криптовалюту в самое подходящее время, выполняя задачи, на которые вы их запрограммировали. Их цель —`принести вам как можно больше прибыли. Для этого они постоянно отслеживают состояние рынка и реагируют в соответствии с заранее определенным набором правил, которые устанавливаете вы сами. Этот набор правил определяет, как бот должен анализировать такие характеристики рынка, как объем, заказы, цена и время.

Стоит ли использовать торговых ботов?

В отличие от традиционных рынков, криптовалютные рынки работают круглосуточно. Вы можете торговать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и это здорово, но ни один человек не может постоянно наблюдать за рынком. Когда мы проводим 8 часов во сне, рынок продолжает работать, и утром мы можем обнаружить, что за это время получили прибыль — или же понесли убытки. И здесь в игру вступает криптовалютный торговый бот. Преимущества использования бота:

Хотите сэкономить время? Благодаря торговым ботам вы можете расслабиться и не беспокоиться о своих открытых позициях. Даже самые активным трейдерам нужно спать. Если вы будете использовать этих ботов, вам не придется часами просиживать перед экраном, чтобы заработать деньги.

Торговые боты всегда в сети, они круглосуточно следят за рынком, поэтому вы можете найти новые торговые возможности. Мы все знаем, насколько волатильным может быть криптовалютный рынок. В такой ситуации бот, способный отслеживать состояние рынка и быстро реагировать, будет незаменимым помощником. Конечно, это зависит от параметров бота, но как только он обнаружит подходящую возможность заработать, он ей воспользуется.

К тому же бот помогает заключать сделки без лишних эмоций. Все мы подвержены стрессу, особенно когда делаем что-то, связанное с деньгами. Торговля на волатильных криптовалютных рынках вызывает еще больший стресс. Мы можем слишком эмоционально реагировать и принимать неверные решения, которые в криптовалютном мире могут нам дорого обойтись. Таким образом, запрограммированный бот защищает нас прежде всего от самих себя.

Виды торговых ботов

Перед тем как приступать к подробному исследованию криптовалютного мира и использованию торговых ботов, не помешает пробежаться по основным видам ботов. Каждый из них соответствует определенной торговой стратегии, так что вы легко найдете подходящий вариант.

Арбитражные боты — Если вы вдруг не знаете, что такое криптовалютный арбитраж , то это когда вы покупаете актив на одном рынке и немедленно продаете его на другом рынке по более высокой цене, получая прибыль от разницы в цене. Арбитражные боты запрограммированы на использование этой торговой стратегии.

Трендовые боты — Эти боты анализируют тренды , чтобы получить прибыль. Даже если наблюдается положительный тренд, эти боты могут фиксировать прибыль или использовать стоп-лосс.

Боты для поддержания двусторонних котировок — Эти боты создают несколько ордеров на покупку и продажу для быстрого получения прибыли. Предположим, что цена криптовалюты равна 1 USD. Бот может сделать предложение по покупке за 0,99 USD и предложение по продаже за 1,01 — если оба приказа будут выполнены, вы получите прибыль в размере 0,02 USD.

Боты для ссуды коинов — Если вы предоставляете криптовалютные займы с процентами, боты помогут вам автоматизировать этот процесс. Так вы можете минимизировать процентные ставки и выплаты по кредитам.

Боты для автоматизации профиля — Эти боты используются для создания и поддержания портфеля активов, а не для трейдинга. Они предназначены для выполнения трудоемких и монотонных задач.

Мы перечислили четыре основных типа ботов, но есть и другие, например наш собственный Paxful Trade Bot. Этот чатбот запрограммирован на поиск подходящих предложений и отправку уведомлений о новых предложениях, которые отвечают вашим параметрам.

Здесь вы можете узнать больше о работе Paxful Trade Bot.

Торговые боты для начинающих

Подумываете об использовании торгового бота? У вас огромный выбор, помимо уже упомянутого нами PaxBot. Чтобы облегчить вам задачу, мы составили список бесплатных и платных торговых ботов.

Pionex

Pionex — это и биржа, и название торгового бота. Пользователи платформы получают доступ к 12 бесплатным ботам, что позволяет им изучить разные торговые стратегии. Например, грид-боты помогают покупать по более низкой цене и продавать по более высокой в рамках определенного ценового диапазона. Терминал Smart Trade позволяет пользователям фиксировать прибыль или применять стоп-лосс при совершении сделок. На Pionex также можно использовать бота для сеточной торговли с использованием рычага и арбитражного бота для спотовой и фьючерсной торговли.

Доступ к аккаунтам и ботам бесплатен. Однако с каждой сделки пользователей взимается комиссия в размере 0,05%.

Mudrex

С Mudrex пользователи могут создавать автоматизированные стратегии, устанавливая свои торговые правила при помощи интерфейса со встроенными индикаторами и моделями. Эти стратегии можно тестировать на ретроспективных данных без всякого риска, что позволяет пользователям проверять и корректировать свои методы. Они также могут предлагать свои успешные стратегии на платформе, а другие трейдеры могут пользоваться этими стратегиями, ежемесячно выплачивая определенную сумму.

Вы можете выбрать один из двух планов подписки: использование Mudrex Invest бесплатно, но вы должны выплачивать ежемесячную комиссию создателям стратегий, а Mudrex Build стоит 16 USD в месяц, но пользователи могут создавать, тестировать и применять свои собственные стратегии.

Wunderbit Trading

Wunderbit Trading — это еще одна платформа, на которой вы можете торговать криптовалютой. У нее есть две отличительных функции: TradingView и терминал Spread-trading. С помощью TradingView пользователи могут создавать своих собственных автоматических ботов, а терминал Spread-trading Terminal позволяет им выбирать активы для создания пары.

Регистрация на WunderBit бесплатна. После создания бесплатного аккаунта вы можете торговать, создавать торговых ботов и использовать копи-трейдинг (подражание лучшим трейдерам на платформе). Однако если вы хотите выйти на более высокий уровень, выберите один из трех планов подписки: Basic (9,95 USD), Pro (24,95 USD), and Premium (44,95 USD).

3Commas

Как и Wunderbit, 3Commas представляет собой облачную платформу для торговли криптовалютами. Платформа включает в себя терминал Smart Trading, простых и комбинированных ботов, копи-трейдинг и управление портфелем активом. Платформа доступна с компьютера или мобильного устройства. Она предоставляет всем своим пользователям панель управления, которая связывает их с несколькими криптовалютными биржами. У 3Commas есть несколько торговых ботов, которые можно настроить по своему вкусу.

Вы можете опробовать 3Commas бесплатно, но если вы хотите получить доступ к более широким торговым возможностям, вам нужно будет выбрать платную подписку: доступна подписка для начинающих (14,50 USD в месяц), опытных пользователей (24,50 USD) и профессионалов (49,50 USD).

Gunbot

GunBot — не только один из самых старых криптовалютных ботов, но и один из самых популярных. В вашем распоряжении 14 эффективных торговых стратегий, которые будут особенно полезны для начинающих: вы можете выбрать пары для трейдинга и поручить боту всю трудную работу. Если у вас уже есть опыт торговли, вы можете настроить Gunbot под себя, изменив существующие стратегии или создав свою собственную стратегию с нуля.

У Gunbot также есть арбитражный бот, который можно использовать для тройного арбитража. Предположим, что у вас есть 100 USDT. Этот бот может искать возможности для тройного арбитража и купить биткоины. Затем бот может купить за биткоины XRP, а потом использовать XRP для покупки USDT, получив таким образом прибыль.

В отличие от других ботов в этом списке Gunbot предлагает бессрочную лицензию по трем пакетам подписки: Standard (0,025 BTC), Pro (0,0375 BTC) и Ultimate (0,0625 BTC).

Trality

Цель Trality — сократить разрыв между профессиональным и частным трейдингом. Для этого Trality предоставляет всем пользователям доступ к автоматическим торговым ботам.

Что касается характеристик, то у Trality есть две особенности. Во-первых, это Trality Rule Builder — простой и эффективный графический интерфейс, который позволяет пользователям создавать торговых ботов путем перетаскивания индикаторов. Таким образом, вы сами можете составить свой торговый алгоритм, и вам не придется писать для этого код.

Во-вторых, у Trality есть Python Code Editor. Предположим, вы хотите разобраться во всех тонкостях алгоритма. В этом случае у вас будет встроенный в браузер редактор кода, с помощью которого вы сможете создать торговый алгоритм на языке программирования Python.

Вы можете опробовать Trality бесплатно по подписке Pawn, которая включает в себя “живого” бота, виртуального бота и месячный лимит в размере 5.00 EUR. Однако если вам нужно больше простора для действий, вы можете выбрать любой из трех пакетов с разными бонусами: Knight (9,99 EUR), Rook (39,99 EUR) или Queen (59,99 EUR).

Bitsgap

Bitsgap — это торговая платформа, которая объединяет под своим крылом крупнейшие биржи и делает за вас всю трудную работу.

Платформа предлагает разные виды ботов, например для торговли фьючерсами, а также автоматических торговых ботов. Вы сможете использовать один интерфейс для торговли на несколько биржах благодаря профессиональным инструментам торгового терминала.

Посетители Bitsgap могут бесплатно пользоваться платформой в течение 14 дней. Во время пробного пользования им доступны все стандартные функции, а торговый лимит составляет 1000 USD. Если вы хотите заключать более серьезные сделки, вы можете выбрать план Basic (19 USD в месяц), Advanced (44 USD в месяц) или Pro (110 USD в месяц), причем последующий план предусматривает больше привилегий и более высокие торговые лимиты.

Помните о рисках

Как и в случае с любыми инвестициями, вы должны понимать, что использование криптовалютных торговых ботов сопряжено с определенными рисками.

Вам также следует помнить, что боты создаются для трейдеров, а не для инвесторов. Если вы обычный инвестор, который предпочитает покупать активы и удерживать их, торговый бот будет для вас не слишком полезным. Новички обычно быстро разбираются в работе платформы, но у людей, обладающих финансовой грамотностью, аналитическими навыками и опытом торговли всегда будет преимущество.

В этой индустрии вы также должны опасаться мошенников и скрытых комиссий. Криптовалюта — новая технология, поэтому она часто привлекает злоумышленников. Вы должны помнить об этом и проявлять осторожность. Задайте себе такие вопросы: Можно ли доверять основателям платформы? Есть ли у них общедоступный профиль и служба поддержки? Можно ли с ними связаться? Что говорят о них другие пользователи? Несете ли скрытые расходы? Помните, что когда речь заходит об инвестициях и торговле, чем больше вы знаете, тем лучше.

Несмотря на то что использование криптовалютных торговых ботов кажется интересной идеей, не забывайте, что они представляют из себя инструменты торговли и не гарантируют прибыли. Вы можете настроить этих ботов и забыть о них, но лучше всего сочетать автоматические торговые инструменты с самостоятельным управлением. Рынок меняется так быстро, что между сделками ботов приходится часто перенастраивать, и именно в этом заключается ваше участие. Вам нужно постоянно корректировать параметры бота, чтобы он не спустил ваши деньги.

Если вы решите использовать ботов, не забывайте о рисках и не теряйте бдительности. Желаем удачи!

*Заявление об ограничении ответственности: Содержание этой статьи носит исключительно информационный характер. Данный текст не может использоваться в качестве консультации по инвестиционным, финансовым и другим вопросам, а также не является выражением позиции Paxful.