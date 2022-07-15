Подарочные карты — очень популярный способ оплаты на Paxful. Вы можете найти тысячи предложений с оплатой подарочными картами, и многие люди используют их для покупки биткоинов.

Чтобы защитить наших пользователей в таких сделках, мы используем надежную систему безопасности. Однако вы тоже можете предпринимать меры предосторожности со своей стороны. Вот несколько советов от наших трейдеров, которые помогут вам безопасно заключать сделки с оплатой подарочными картами при покупке биткоинов на Paxful:

Советы: как безопасно покупать биткоины с помощью подарочных карт

Предоставьте продавцу доказательства. Предоставьте продавцу доказательство, что ваша карта действительна, что вы купили ее сами (фото чека) и что вы являетесь ее владельцем (фотография подарочной карты и скриншот ее баланса).

Предоставьте продавцу доказательство, что ваша карта действительна, что вы купили ее сами (фото чека) и что вы являетесь ее владельцем (фотография подарочной карты и скриншот ее баланса). Делайте скриншоты или видеозапись сделки. Фотографии и видео, подтверждающие вашу честность, помогут вам в случае спора.

Фотографии и видео, подтверждающие вашу честность, помогут вам в случае спора. Не загружайте никаких фотографий, пока продавец не попросит вас об этом. Прежде чем отправлять платеж, дождитесь, пока продавец попросит вас отправить фотографию с кодом вашей подарочной карты.

Прежде чем отправлять платеж, дождитесь, пока продавец попросит вас отправить фотографию с кодом вашей подарочной карты. Не активируйте подарочные карты в течение слишком короткого периода времени. Если вы активируете слишком много кодов подарочных карт в течение короткого времени, поставщики могут наложить ограничения на ваш аккаунт.

Советы: как безопасно продавать биткоины с помощью подарочных карт

Подарочная карта American Express и подарочная карта OneVanilla VISA/MasterCard

Укажите серию подарочной карты, которую вы принимаете. Например, номер начинается с 4356.

Например, номер начинается с 4356. Скажите вашему торговому партнеру, чтобы он не отправлял платеж, пока вы не попросите об этом. Убедитесь, что вы готовы к получению платежа, прежде чем просить его об оплате.

Убедитесь, что вы готовы к получению платежа, прежде чем просить его об оплате. Спросите о балансе подарочной карты. Скажите покупателю, что на карте должен быть весь баланс, иначе вы не сможете принять ее.

Скажите покупателю, что на карте должен быть весь баланс, иначе вы не сможете принять ее. Убедитесь, что подарочная карта не зарегистрирована. Не регистрируйте карту.

Не регистрируйте карту. Попросите покупателя загрузить подарочную карту с доказательством. Убедитесь, что на фотографии отображается текущий баланс с указанием текущего времени.

Убедитесь, что на фотографии отображается текущий баланс с указанием текущего времени. Попросите отправить данные карты . Это включает в себя номер карты, срок действия и CVV2 (например XXXXXXXXXXXXX XX/XX XXXX).

. Это включает в себя номер карты, срок действия и CVV2 (например XXXXXXXXXXXXX XX/XX XXXX). Подождите несколько минут, пока карта обрабатывается. Если карта отклонена, скажите торговому партнеру, что вы снова проверите ее через час.

Подарочная карта VISA

Укажите серию подарочной карты, которую вы принимаете. Например, номер начинается с 4356.

Например, номер начинается с 4356. Убедитесь, что подарочная карта не зарегистрирована. Не регистрируйте карту.

Не регистрируйте карту. Попросите покупателя загрузить подарочную карту с доказательством : Это включает в себя скриншот баланса карты, историю транзакций и текущее время. Если покупатель не знает, как проверять баланс, вы можете дать им ссылку на этот сайт.

: Это включает в себя скриншот баланса карты, историю транзакций и текущее время. Если покупатель не знает, как проверять баланс, вы можете дать им ссылку на этот сайт. Попросите отправить четкие фотографии. Попросите отправить четкий снимок лицевой и обратной стороны карты. Убедитесь, что на фотографии можно прочитать все данные.

Подарочная карта Walmart

Укажите серию подарочной карты, которую вы принимаете. Например, номер начинается с 4356.

Например, номер начинается с 4356. Убедитесь, что подарочная карта не зарегистрирована. Не регистрируйте карту.

Не регистрируйте карту. Спросите о балансе подарочной карты. Скажите покупателю, что на карте должен быть весь баланс, иначе вы не сможете принять ее.

Скажите покупателю, что на карте должен быть весь баланс, иначе вы не сможете принять ее. Попросите покупателя загрузить подарочную карту с доказательством. Попросите покупателя указать первые четыре цифры карты, дату и время покупки карты (указано на чеке), а затем весь номер подарочной карты. Кроме того, попросите загрузить скриншот баланса с указанием текущего времени.

Попросите покупателя указать первые четыре цифры карты, дату и время покупки карты (указано на чеке), а затем весь номер подарочной карты. Кроме того, попросите загрузить скриншот баланса с указанием текущего времени. Попросите отправить четкие фотографии. Попросите отправить четкий снимок лицевой и обратной стороны карты. Убедитесь, что на фотографии можно прочитать все данные.

Подарочная карта Amazon

Попросите покупателя загрузить подарочную карту с доказательством. Это включает в себя фотографию чека.

Это включает в себя фотографию чека. Внимательно изучите чек. Убедитесь, что на чеке указана фамилия вашего торгового партнера и дата покупки.

Убедитесь, что на чеке указана фамилия вашего торгового партнера и дата покупки. Спросите покупателя об ограничениях его аккаунта на Amazon. Спросите его, как часто он продает подарочные карты Amazon. Если он продает их часто, скорее всего, его аккаунт ограничен.

Научитесь безопасно торговать биткоинами

Когда вы торгуете биткоинами, вы должны знать, как минимизировать риск. Это позволит вам обеспечить сохранность своих средств и приобрести положительный опыт торговли на Paxful.

Если вы хотите заключать сделки в автоматическом режиме, ознакомьтесь с функцией Gift Card Hub.