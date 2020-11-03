Финансовая свобода имеет огромное значение для владельцев криптовалют. Однако некоторые думают, что их правительство спит и видит, как бы отнять у них эту свободу. На самом деле криптовалютное регулирование помогает снизить риски и в итоге способствует более широкому распространению криптовалют.

Те, кто раньше других открыли для себя мир криптовалют, с опаской относятся к госрегулированию, полагая, что для этого есть все основания. Но сейчас, спустя 11 лет, мы можем видеть, как оно может в долгосрочной перспективе помочь развитию криптоиндустрии.

Как правительство может влиять на криптовалютный курс

Чтобы не допустить участия своих граждан в незаконной деятельности или защитить их от мошенников, правительства могут принимать следующие меры:

Регулировать цены таких активов, как фиатные валюты, тем самым ограничивая действия по покупке и продаже.

тем самым ограничивая действия по покупке и продаже. Ограничивать определенные криптовалюты путем постоянного регулирования. Таким образом правительство контролирует излишний энтузиазм населения и опосредованно влияет на цену криптовалюты.

Таким образом правительство контролирует излишний энтузиазм населения и опосредованно влияет на цену криптовалюты. Контролировать криптовалюту, ограничив доступ населения к ней. Это приводит к дефициту актива.

Хотя правительства могут предпринимать такие шаги, чтобы повлиять на цену, это не всегда им удается. Криптовалюты не привязаны к определенным странам, и чтобы такие меры подействовали, государства должны четко координировать свои действия. Кроме того, правительства разных стран по-разному относятся к криптовалютам, что еще больше усложняет задачу.

Психологический аспект

Криптовалютный рынок не зря иногда называют “Диким западом”. Его децентрализованный характер и отсутствие контролирующих органов могут оказывать психологическое влияние на инвесторов.

Многие инвесторы считают, что криптовалютное регулирование сдерживает излишний рост рынка. Поэтому при введении новых норм они часто торопятся купить или продать коины, что приводит к скачкам криптовалютного курса.

Например, в 2018 году Южная Корея планировала запретить криптовалютные операции или, по крайней мере, ввести жесткий контроль. Когда об этом стало известно, цены на большинство криптовалют упали. Биткоин упал в цене более чем на 15%; Ethereum, Litecoin и Ripple — еще больше, и все это произошло за считанные часы.

Однако госрегулирование может иметь и положительный эффект. Когда южнокорейское правительство решило пересмотреть свою позицию, цены криптовалют сразу пошли вверх.

Некоторые прогрессивные страны, такие как Япония, помогли биткоину выйти на новый уровень, и это случилось еще до инициативы Южной Кореи.

Другой пример — Индия. В марте 2020 года индийское правительство сняло запрет на криптовалюту, после чего многие жители начали конвертировать свои индийские рупии в биткоины.



Объем сделок в INR на Paxful.com

Эквивалент в USD

Источник: UsefulTulips.org

Однако, судя по последним новостям, правительство снова может наложить запрет. Возможно, именно эта неопределенность объясняет рост цен и увеличение объема криптовалютных сделок в Индии.

Как госрегулирование может помочь криптовалюте

В вышеупомянутых примерах государственное регулирование способно влиять на цену криптовалют. Правительства часто пытаются помешать работе децентрализованной пиринговой денежной системы, которую представляют криптовалюты. Однако они также могут и способствовать ее развитию и процветанию.

Самое неприятное на современном криптовалютном рынке — это нормативная неопределенность. Взгляните на это глазами трейдера-новичка: вы не знаете, как ваши средства будут облагаться налогом и будут ли они вообще считаться законными. В таких условиях вы можете решить, что легче вообще не торговать. Что же делать? Иногда в таком случае криптовалютное регулирование действительно может помочь.

По мере того как государственные органы раскрывают свою позицию по отношению к криптовалюте, уровень определенности повышается, и инвесторы начинают охотнее вкладывать деньги в цифровые активы. Кроме того, госрегулирование может принести пользу и в других аспектах.

Переход к практическому применению

В силу недостаточного криптовалютного регулирования использование многих криптовалют ограничено. Их применение носит скорее теоретический, нежели практический характер.

По мере того как определяются параметры, в рамках которых могут функционировать криптовалютные проекты (наряду с нормативными положениями), последние могут предложить решения для многих существующих проблем, не опасаясь негативной реакции правительства.

Более безопасное владение активами

При четком госрегулировании можно создать определенный уровень управления для всех владельцев и держателей криптовалюты. Этот уровень позволит биржам и платформам отклонять, замораживать или даже отменять любые подозрительные транзакции.

Неопределенное, но многообещающее будущее

Госрегулирование может быть выгодным для криптоиндустрии во многих других аспектах, помимо вышеперечисленных. Однако несмотря на то что правительства уделяют криптовалютным вопросам больше внимания, все еще ведутся споры о надлежащем регулировании криптовалют.

Хотя криптовалюты существуют уже более 11 лет, они все еще находятся на этапе становления. Правительства только недавно стали предпринимать попытки ограничить незаконную деятельность в этой сфере. Конечно, они столкнулись с некоторыми сложностями, но тем не менее они продвигаются вперед.

Пример Южной Кореи демонстрирует, как госрегулирование может влиять на криптовалютный рынок. Даже последний пример с ценой биткоина в индийских рупиях свидетельствует о том, что цена криптовалюты и регулирование связаны между собой.

Однако в условиях неопределенности нам остается только сохранять бдительность и ждать введения новых норм (чего может и не случиться). Госрегулирование может положительно повлиять на развитие криптоиндустрии, но пока что мы не можем ничего загадывать наперед. Нужно жить настоящим днем и оставаться начеку, ведь кто знает, что может случиться завтра?

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