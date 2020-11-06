История биткоина начинается с одной мечты — мечты о создании пиринговой денежной системы.

Можно с уверенностью сказать, что с самого начала биткоин занял лидирующие позиции на рынке криптовалют. Он стал своего рода катализатором и положил начало появлению многих других криптовалют. Но с чего началась история биткоина? Как этот необычный цифровой актив проник в нашу жизнь? И кто стоял за этим?

У каждого супергероя есть своя история. Сегодня мы вернемся в прошлое, чтобы узнать о происхождении биткоина — супергероя среди криптовалют.

Давным-давно…

Те, кто хорошо разбираются в криптовалютах, знают, что биткоин был создан в январе 2009 года. Однако не все знают, что нам нужно вернуться еще дальше в прошлое, чтобы по-настоящему узнать историю биткоина.

Мир до биткоина

Представьте себе такую ситуацию: на дворе 1982 год, конфиденциальность интернет-платежей оставляет желать лучшего. Что делать, если вы хотите совершать безопасные платежи?

Дэвид Чаум, ученый-компьютерщик, тоже об этом задумался. Он опубликовал работу под названием “Слепые подписи для неотслеживаемых платежей” — то есть очевидно, что он тоже не был впечатлен уровнем конфиденциальности платежей в интернете. Что же он сделал? Он предложил концепцию eCash, в частности DigiCash.

Как и биткоин, DigiCash был задуман для использования в качестве безопасной онлайн-валюты. К сожалению, дела шли не очень хорошо, и в конце 90-х компания Digicash обанкротилась. Однако это открыло дорогу таким людям, как Адам Бэк, который создал Hashcash — систему проверки работоспособности. В конечном итоге эта система легла в основу биткоина.

Перенесемся в 90-е годы, когда Вай Дэй создал B-Money, а Ник Сабо — Bit Gold. К сожалению, ни одна из этих валют не была доработана до конца, поэтому мы не можем присудить им звание “первой криптовалюты”.

Наконец, в августе 2008 года в интернете был зарегистрирован сайт bitcoin.org. Два месяца спустя в списке рассылки о криптографии была опубликована статья под названием “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, автором которой был Сатоши Накамото.

Эпоха биткоина

2009

Если bitcoin.org был зарегистрирован в 2008 году, то когда появился биткоин? Днем рождения биткоина можно считать 3 января 2009 года, когда началось создание блоков. Несколько дней спустя был сгенерирован первый блок.

К 9 января первая версия ПО биткоина стала общедоступной, и начался майнинг. 12 января Саттоши Накамото отправил Хэлу Финни, известному программисту и разработчику, 10 биткоинов, что стало первой биткоин-транзакцией.

В октябре того же года пользователь NewLibertyStandard получил биткоины в обмен на доллары. Тогда 1 USD был равен 1309,03 BTC (стоимость электроэнергии, в среднем потребляемой компьютером для майнинга одного биткоина).

2010

В 2010 году появились первые биткоин-биржи: Bitcoinmarket в феврале и Mt. Gox в июле. Bitcoinmarket был первой платформой, где BTC стал считаться товаром, что внесло вклад в формирование современного рынка.

Вскоре после этого была совершена первая покупка с использованием BTC — наверняка вы о ней слышали. Кто-то решил продать две пиццы за 10000 BTC. В то время две пиццы стоили около 25 долларов. Так 22 мая стало считаться в биткоин-сообществе “Днем пиццы”. Сейчас 10000 BTC стоит…113 740 000 долларов!

Вскоре после самой печальной сделки в истории биткоина его стоимость достигла 0,01 USD, а в ноябре его рыночная капитализация превысила 1 млн USD.

2011

В феврале 2011 года стоимость биткоина составила 1 USD. Биткоин начал привлекать больше внимания, но не всегда в хорошем смысле. К сожалению, в это время стало известно о Silk Road — цифровом черном рынке, на котором в основном продавали и покупали наркотики.

Сервис Mt. Gox пострадал от взлома, в результате которого были украдены биткоины с тысяч аккаунтов. Но было и хорошее — журнал TIME посвятил биткоину статью…Наверное, надо было начать с хорошего.

В 2011 году произошло еще одно важное событие: Сатоши Накамото вышел из проекта “Биткоин”. Один из разработчиков биткоина, Майк Хирн, получил электронное письмо, в котором Сатоши Накамото заявлял, что создатель биткоина “занялся другими делами” и выразил уверенность, что будущее биткоина “в надежных руках”.

После того как Сатоши “ушел на пенсию”, от него осталось несколько важных вещей: основные концепции работы биткоина, заметки и письменные работы, а также, по всей вероятности, самая влиятельная криптовалюта в истории.

2012 – 2013

В 2012 году стоимость биткоина впервые достигла отметки в 100 USD. В этом же году произошел первый халвинг биткоина — то есть вознаграждение за майнинг блоков было уменьшено в 2 раза, чтобы предотвратить инфляцию в криптовалютной системе.

В 2013 году цена биткоина впервые выросла до 1000 USD.

2014

В 2014 мы распрощались с одной из первых биткоин-бирж, Mt.Gox. В апреле 2014 года биржа объявила о своем банкротстве и прекратила свою деятельность в связи с очередной хакерской атакой.

Судебные процессы по этому делу все еще продолжаются. Некоторые даже предлагают восстановить эту некогда популярную биржу.

2015-2016

В 2015 году курс биткоина колебался, не достигая при этом максимальных или минимальных значений.

В 2016 году произошел второй халвинг биткоина, в результате чего вознаграждение майнеров стало составлять 12,5 BTC. В это время биткоин старается вернуть себе прежние позиции.

2017

2017 год оказался очень благоприятным для биткоина. Если в 2016 году биткоин пытался восстановить свои позиции, то в 2017 году ему это удалось. Сначала его цена снова достигла отметки в 1000 USD, чего не случалось с 2013 года. Но он на этом не остановился. В октябре курс биткоина составил 6000 USD, а в ноябре — 10000 USD.

В таких обстоятельствах инвесторы начали испытывать страх упущенных возможностей. К концу декабря биткоину оставалось несколько сотен до 20000 USD, что стало рекордной ценой за всю его историю. К сожалению, дальше он не пошел.

2018-2019

2018 год принес много разочарований владельцам биткоинов. Многие из них надеялись, что цена биткоина будет расти, и оказались в невыгодном положении. Многие продали свои биткоины, пока это еще было возможно, но большинство понесло потери из-за покупки биткоинов по самой высокой цене.

2019 год тоже оказался непростым для биткоина, стоимость которого в начале года составила 3700 USD. Однако затем его цена пошла вверх, и в июле достигла 12000 USD. Тем не менее трейдеры вели себя более осторожно, помня о предыдущих неудачах, поэтому вскоре цена снизилась до 8000 USD.

2020

Мы приближаемся к концу 2020 года, и сейчас биткоин ведет себя по-прежнему непредсказуемо. В начале года его цена повысилась с 7000 до 10000 USD, однако в марте снова упала до 5000 USD.

В этом мае произошел очередной халвинг биткоина. В июне стоимость биткоина снова составила около 10000 USD.

На момент написания этой статьи цена биткоина остается в пределах 11000-12000 USD.

Кто стоит за биткоином?

До сих пор никто не знает, кто такой Сатоши Накамото на самом деле. Это псевдоним человека, который остается загадкой. Одни считают, что Накамото мужчина, другие — женщина, а третьи верят, что это группа людей или даже роботов. Пока что эта тайна породила больше вопросов, чем ответов, но есть несколько “подозреваемых”.

Кто же подходит на эту роль?

Ник Сабо — основатель Bit Gold, чьи идеи были очень похожи на идеи Сатоши Накамото.

— основатель Bit Gold, чьи идеи были очень похожи на идеи Сатоши Накамото. Хэл Финни , один из первых сторонников биткоина. Он также был известным разработчиком и участником первой биткоин-транзакции.

, один из первых сторонников биткоина. Он также был известным разработчиком и участником первой биткоин-транзакции. Крейг Райт . Райт публично заявил, что Накамото — это он, и пообещал однажды доказать это. Однако он все еще этого не сделал, поэтому мы не знаем, правда ли это.

. Райт публично заявил, что Накамото — это он, и пообещал однажды доказать это. Однако он все еще этого не сделал, поэтому мы не знаем, правда ли это. Гэвин Андерсон . Андерсон — разработчик программного обеспечения, который занял место Накамото после ухода последнего из проекта. Некоторые говорят, что его почерк похож на почерк Накамото.

. Андерсон — разработчик программного обеспечения, который занял место Накамото после ухода последнего из проекта. Некоторые говорят, что его почерк похож на почерк Накамото. Дориан Накамото. Нельзя не упомянуть не Дориана Накамото. Некоторые источники утверждают, что при рождении он получил имя Сатоши Накамото. Его работа и личная жизнь сделали его одним из главных подозреваемых. Несмотря на то что он все отрицает, и вопреки утверждению самого Сатоши Накамото, что он не Дориан Накамото, мы не можем сбрасывать его со счетов. Возможно, это делается для прикрытия.

Мы можем никогда не узнать, кем на самом деле является Сатоши Накамото. Так что будем просто беречь ценный подарок, который Накамото оставил нам, и не строить предположений насчет его личности.

Регулирование биткоина

За всю свою историю биткоин сталкивался со ограничениями, который носили очень неопределенный характер. Это объясняется тем, что законы и нормы в отношении биткоина зависят от конкретной страны и ее юрисдикции.

В большинстве случаев биржи и трейдеры, заключающие сделки на крупные суммы, должны следовать принципам KYC (“Знай своего клиента”) и соблюдать политику борьбы с отмыванием денег. По мере развития биткоина многие правительства меняют свое отношение к нему и больше не рассматривают криптоторговлю как нелегальную деятельность. Однако нам все равно придется подождать и посмотреть, что будет дальше.

Будущее биткоина

Сила каждого супергероя во многом зависит от его происхождения, и биткоин — не исключение. Вы знаете, что появится в первом номере комиксов о биткоине (если они когда-нибудь будут выпущены), но что случится потом?

Можно заметить, что все больше людей начинают использовать биткоин в повседневной жизни. Теперь это не только инвестиционный инструмент, но еще новый и уникальный способ оплаты. Он позволяет людям, у которых нет доступа к банковскому обслуживанию, распоряжаться своими финансами и проводить транзакции.

Что касается будущего биткоина, он может захватить весь мир, а может исчезнуть после того, как будет исчерпан его запас в 21 млн коинов. Сейчас мы можем только ждать, поэтому не будем торопить события и извлечем из него максимум пользы.

Кем бы ты ни был, Сатоши Накамото, — спасибо тебе!