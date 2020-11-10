Ноябрь полон интересных событий! Во-первых, пользователи Paxful теперь могут торговать криптовалютами, используя внутриигровые товары. У вас есть неиспользованные игровые подарочные карты или внутриигровые предметы? Теперь вы можете обменять их на криптовалюту.
Кроме того, мы знаем, что все геймеры с нетерпением ждут выхода PS5 и Xbox Series X (как мы вас понимаем!). В этом месяце мы проведем розыгрыш, победителям которого достанутся новые игровые приставки и тысячи долларов в биткоинах! В ближайшие недели у нас будет ТРИ розыгрыша. Вот более подробная информация:
Торговый конкурс GameOnPaxful
Этот розыгрыш на сумму 3000 USD идеально подходит для тех, кто хочет обменять внутриигровые предметы на криптовалюту. Чтобы принять участие, вам нужно создать или найти предложение и заключить сделку с оплатой игровыми подарочными картами или внутриигровыми товарами, используя тег GameOnPaxful.
Заключите как можно больше сделок в период с 00:01 10 ноября по 23:59 30 ноября (EST), используя тег GameOnPaxful. Неважно, продаете вы или покупаете, — обе стороны транзакции получают право на участие в розыгрыше. В конце розыгрыша случайным образом будут определены три победителя из числа пользователей, которые заключили больше всего сделок:
- $1500 в биткоинах получит верифицированный пользователь, заключивший 11 и более сделок
- $1000 в биткоинах получит верифицированный пользователь, заключивший от 6 до 10 сделок
- $500 в биткоинах получит верифицированный пользователь, заключивший от 1 до 5 сделок
У вас нет игровых подарочных карт или внутриигровых предметов для сделок? Тогда примите участие в розыгрыше Global Spelling, который пройдет в соцсетях.
Розыгрыш Global Spelling
Работа в команде помогает быстрее достичь цели. С 13 по 15 ноября вы сможете принять участие в нашей игре вместе с другими пользователями. Три счастливчика получат новые приставки PS5, Xbox series X и Nintendo Switch!
Правила просты:
- Поставьте лайк под нашим постом о розыгрыше и подпишитесь на нас в соцсетях:
- Facebook: https://www.facebook.com/Paxful.RU
- Instagram: https://www.instagram.com/paxful_ru/
- Twitter: https://twitter.com/paxful_ru
- Найдите последний комментарий под постом и составьте фразу “Game On @Paxful”, написав в своем комментарии одно из трех слов: “Game,” “On” или “@Paxful”
Объясним немного подробнее:
- Слова “Game On @Paxful” должны идти друг за другом и не должны прерываться другими словами
- Вам нужно сотрудничать с другими пользователями: если вы напишете все три слова сами, это не считается!
- Вы можете оставлять сколько угодно комментариев
Мы будем объявлять победителя каждые 24 часа с 00:01 13 ноября по 23:59 15 ноября (EST). Участвовать могут все пользователи Paxful, которые подтвердили свою личность.
Подпишитесь на наши страницы в соцсетях, чтобы получить шанс выиграть новую игровую приставку!
Время играть! Увидимся на Paxful!
Условия акции
- Участники должны иметь или создать верифицированный аккаунт Paxful.
- Не рекомендуем использовать несколько аккаунтов для публикации своих комментариев, так как в этом случае комментарии не будут засчитаны.
- Paxful вправе заменить приз по своему собственному усмотрению. Передача приза третьей стороне не разрешается.
- Победители розыгрыша несут ответственность за выплату применимых налогов на приз, если иное не предусмотрено законом. Победители розыгрыша несут все остальные расходы по принятию и использованию приза, которые не упомянуты в настоящем тексте.
- Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.
- Если победитель отказывается от какой-либо части приза, он утрачивает на нее право. Имя пользователя на Paxful, адрес биткоин-кошелька победителя и/или его имя в социальной сети будут указаны в список победителей или объявлены иным образом; данная информация будет предоставляться по запросу и в соответствии с требованиями законодательства.
- Все участники соглашаются следовать этим правилам, так как это является обязательным условием для участия в розыгрыше.
*Данная акция не спонсируется, не поддерживается, не регулируется Facebook, Instagram, Telegram или любой другой социальной сетью. Для участия в акции не требуется совершать покупки. Участникам розыгрыша должно быть не менее 18 лет. Акция не проводится там, где она ограничена или запрещена законом. Участвуя в акции, вы освобождаете компанию Paxful (а также все ее филиалы, дочерние компании, рекламные агентства, партнёров, представителей, агентов, правопреемников, сотрудников, менеджеров и директоров) от ответственности в случае ущерба, болезни, увечья, смерти, потери, тяжбы, претензии или вреда, которые могут прямо или косвенно связаны, будь то по халатности или по другой причине, с (i) участием участника в розыгрыше и его/ее принятием, владением, использованием или неправильным использованием приза или его части; (ii) техническими неполадками любого рода, включая, но не ограничиваясь, неисправностями компьютера, кабеля, сети, аппаратного или программного оборудования; (iii) недоступностью связи по телефону, интернету или иному средству связи; (iv) неправомерным вмешательством другого лица в процесс участия или розыгрыша; (v) программной или человеческой ошибкой, которая может иметь место при организации розыгрыша или обработке заявок.