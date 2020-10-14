Мы понимаем, что вам нелегко просматривать тысячи предложений на платформе, пытаясь выбрать из них самое подходящее. Чтобы облегчить вам поиск, мы разработали новые фильтры для просмотра предложений!

Быстрый поиск предложений

Теперь слева находится специальный виджет, который позволяет фильтровать любые предложения по трем критериям: способу оплаты, минимальному и максимальному лимиту сделки и тегам предложения.

Отметьте необходимые пункты, и список предложений справа сразу будет адаптирован под ваши требования. Ищете предложения с оплатой электронным кодом? Поставьте галочку. Нужны предложения на сумму меньше 30 долларов? Поставьте галочку. Ищете предложения с оплатой банковским переводом? Снова поставьте галочку. Теперь вам больше не надо пролистывать сотни или даже тысячи предложений, чтобы найти самое подходящее.

Благодаря новому фильтру список предложений будет в точности отвечать всем вашим требованиям. Разве это не здорово? Опробуйте новую функцию и поделитесь с нами своими впечатлениями!