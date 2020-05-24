Перед тем как приступить к заключению сделок, каждый трейдер должен определиться с торговой стратегией, чтобы свести возможные убытки к минимуму.

В распоряжении криптовалютных трейдеров находится множество различных приемов, включая долгосрочное инвестирование, свинг-трейдинг, позиционную торговлю, скальпинг, дей-трейдинг и многое другое. Сегодня мы расскажем вам о дей-трейдинге и объясним, как можно использовать эту стратегию для получения прибыли.

Что такое дей-трейдинг?

Итак, что такое дей-трейдинг? Это одна из наиболее известных торговых стратегий на биржах, причем не только в криптовалютной сфере.

Обычно трейдеры покупают какой-либо актив по определенной цене, ждут повышения его стоимости, а затем продают, получая таким образом небольшую прибыль. Если мы говорим о дей-трединге, в этом случае цель трейдера — получить прибыль до конца торгового дня.

По сути дела, дей-трейдинг представляет собой очень краткосрочный трейдинг, особенно если сравнить его с ходлингом — долгосрочным удержанием криптовалюты. Дей-трейдеры удерживают актив лишь в течение нескольких часов или даже нескольких секунд. Криптовалюты и стратегия дей-трейдинга тесно связаны между собой. Многие криптовалюты привлекают дей-трейдеров в связи со своей высокой волатильностью, которая обещает хорошую прибыль.

Что вы должны знать о дей-трейдинге

Чем бы вы ни торговали — акциями, драгоценными металлами или криптовалютами, — вы всегда рискуете потерять свои средства. Поэтому перед тем как приступать к криптовалютному дей-трейдингу, внимательно изучите его основы.

Прежде всего вы должны понимать, что убытки и потери — это неотъемлемая часть вашего опыта. Даже самые успешные трейдеры терпели неудачи, потому что невозможно всегда принимать правильные решения. Все может пойти не так, как вы планировали, и чем раньше вы это признаете, тем легче вам будет приспособиться к рыночным условиям. Иногда после неудачной сделки трейдеры пытаются компенсировать ущерб и вкладывают средства в активы с высоким риском, но это опасно, так как может привести к еще большим убыткам. Если вы решили инвестировать в криптовалюты, есть некоторые вещи, которые вы просто обязаны знать.

Как мы уже упоминали, криптовалюты отличаются высокой волатильностью. Это значит, что стоимость криптовалют может резко и непредсказуемо изменяться. Возьмем, к примеру, E-Coin. Несколько лет назад стоимость этой малоизвестной криптовалюты подскочила на 4000% за короткий промежуток времени, а затем в тот же день вернулась на прежний уровень. Те, кто купил E-Coin до этого скачка, получили головокружительную прибыль, но те, кто приобрел эту валюту во время подорожания, понесли огромные убытки. Именно из-за таких случаев инвесторы считают, что волатильность — это палка о двух концах.

Изучение новой стратегии требует определенных усилий, но без знаний в трейдинге не обойтись. Перед тем как серьезно заняться трейдингом, вам стоит ознакомиться со всей имеющейся информацией — так вы сведете возможные риски к минимуму. Вы можете не только изучать материалы из интернета, но и практиковаться на симуляторах, однако помните, что когда дело дойдет до реальных денег, все будет намного сложнее. Без сомнения, тренажеры помогут отточить ваши торговые навыки, но настоящим испытанием для ваших способностей станет дей-трейдинг.

Чтобы минимизировать возможные убытки, вы также можете поставить перед собой определенные цели. После того как вы изучите информацию и разберетесь в рыночных трендах, вам нужно установить для себя ориентиры. Например, если вы вложите деньги в криптовалюту, то в какой момент вы станете ее продавать? Если вы заранее установите границы, это избавит вас от лишних переживаний и стресса.

Первые шаги

Если вы решили заняться криптовалютным дей-трейдингом, прежде всего вы должны выбрать надежную биржу. Криптобиржи позволяют своим посетителям круглосуточно покупать и продавать активы, то есть у вас будет возможность самостоятельно определять лучшее время для сделки. Криптобиржи делятся на две категории: традиционные биржи и пиринговые платформы.

Традиционные биржи более популярны, и с ними легче работать, так как они выступают в роли посредника в сделках. Кроме того, от пользователей часто требуется привязать аккаунт к своему банковскому счету, что упрощает транзакции. С другой стороны, на пиринговых платформах компания обычно не вмешивается в сделки (за исключением случаев, когда стороны открывают спор). Это позволяет пользователям торговать напрямую друг с другом, что снижает затраты. Если вы хотите заняться дей-трейдингом, вы должны серьезно подойти к выбору биржи или платформы, ведь здесь вы будете проводить большую часть своего времени.

Изучите разные биржи и платформы, чтобы понять, как они функционируют. Когда найдете то, что вам подходит, внимательно ознакомьтесь с достоинствами и недостатками выбранного места.

Затем вам нужно внести средства на выбранную платформу. Вы сами решаете, сколько денег вложить, но если вы новичок в этой области, лучше начать с малого. Когда вы немного освоитесь, вы сможете инвестировать более крупные суммы, рассчитывая на более высокую прибыль.

Вы также можете использовать дополнительные трейдинговые инструменты, которые помогут вам анализировать изменения цен тех или иных активов. Иногда такие инструменты помогают правильно выбрать время для открытия или закрытия сделки.

Подойдет ли вам дей-трейдинг?

Теперь вы наверняка понимаете, почему дей-трейдинг можно считать полноценной работой: ему необходимо уделять много времени и сил. Конечно, перед тем как приступать к криптовалютному дей-трейдингу, вам многое нужно узнать, и будьте готовы к тому, что вы далеко не сразу начнете заключать прибыльные сделки. Это займет некоторое время, но если вы будете терпеливы, вы достигнете успеха, несмотря на все свои ошибки.

Криптовалютный трейдинг получил широкое распространение во всем мире. Криптовалюты не только позволяют людям зарабатывать онлайн, но и предоставляют им другие практические преимущества (особенно в экономически неблагополучных странах).

По мере развития рынка у трейдеров появляется все больше новых возможностей. Если дей-трейдинг вам не подходит, вы можете выбрать другую стратегию. Главное, что криптовалюты дают всем людям возможность участвовать в сделках и помогают им обрести финансовую свободу.

*Содержание данной статьи носит исключительно ознакомительный характер и не может использоваться в качестве консультации по юридическим, налоговым, инвестиционным, финансовым и другим вопросам.