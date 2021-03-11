Ethereum (ETH) — криптовалюта с очень активным сообществом, в которую постоянно вносятся усовершенствования.

Мы подумали, что вам будет интересно познакомиться с самыми известными хардфорками Ethereum. Мы также рассмотрим запланированные форки и посмотрим, какие сюрпризы можно ждать от Ethereum. Однако прежде всего давайте вспомним, что такое хардфорк.

Еще раз о хардфорках

Хардфорки можно сравнить с обновлениями приложения, которые вносят новые интересные функции. Однако кому-то эти обновления могут нравиться, в то время как другие сочтут их неудобными. Последние не будут обновлять свое приложение и предпочтут пользоваться старой версией. Несмотря на то что их устраивает старая версия без обновлений, они вряд ли смогут воспользоваться всеми возможностями обновленного приложения.

То же самое происходит и с криптовалютой. Хардфорки — это необратимое разделение блокчейна, в результате которого старый протокол считает новые транзакции недействительными. Предположим, появилось обновление, которое увеличивает размер блока с 2 Мб до 4 Мб, создавая в процессе новую криптовалюту. Если пользователь попробует подтвердить блок размером 3 Мб в рамках старого протокола, то, скорее всего, у него ничего не получится.

Самый известный пример хардфорка — Bitcoin Cash (BCH), который появился в 2017 году. В тот момент разработчики хотели повысить масштабируемость биткоина (BTC) и предложили увеличить размер блока. Многие не приняли это обновление и продолжили использовать старый протокол, но некоторые перешли на новую сеть BCH.

Известные хардфорки Ethereum

С момента появления Ethereum в 2015 году было создано несколько крупных форков:

Ethereum Classic (ETC)

Ethereum Classic — самый первый форк Ethereum, который в то же время является и самым неоднозначным.

В середине 2016 года в контракте DAO (децентрализованной автономной организации) была обнаружена уязвимость, в результате которой было потеряно около 3,6 млн ETH. В связи с особой структурой контракта эти средства были заморожены на 28 дней перед транзакцией.

В этом случае хардфорк был инициирован для того, чтобы разработчики могли принять необходимые меры против хакеров и вернуть средства. Было составлено предложение усовершенствования Ethereum (EIP 779), чтобы все могли изъять свои средства из контракта DAO. Если бы разработчики ничего не предприняли, кто-то стал бы владельцем 4,4% общего запаса ETH.

Это предложение разделило сообщество Ethereum на два лагеря. Одни поддерживали разработчиков, считая, что те извлекли урок и теперь лучше подготовлены к такого рода инцидентам.

Другие не принимали форк Ethereum и утверждали, что обновление сети ставит под угрозу ее децентрализованность. По их мнению, чтобы криптовалюта была по-настоящему децентрализованной, разработчики не должны вмешиваться. Они считали, что если разработчики начнут предпринимать какие-то действия, это приведет к нежелательным последствиям и подвергнет риску будущее криптовалюты.

В итоге разработчики продолжили использовать хардфорк, а старый блокчейн получил название Ethereum Classic.

Ether Zero (ETZ)

Ether Zero — еще один известный хардфорк Ethereum, хотя и не такой проблемный, как предыдущий.

Согласно их сайту, этот проект был запущен группой IT-специалистов, которые хотели разработать более подходящую платформу для создания децентрализованных приложений (dApps) и смарт-контрактов.

Основное отличие ETZ от других форков заключается в том, что разработчики планировали не только ускорить транзакции, но и сделать их полностью бесплатными.

Metropolis

Форк Ethereum Metropolis происходит в настоящее время, и, как и в случае с ETZ, его цель — усовершенствовать базу, на основании которой был создан ETH.

Проект Metropolis включает в себя три этапа: Byzantium (завершен), Constantinople (текущий этап) и Serenity (об этом — чуть позже).

Constantinople предполагает усовершенствование двух основных характеристик:

Во-первых,пересмотр конфиденциальности. Это вовсе не значит, что в существующих настройках конфиденциальности Ethereum есть какие-то проблемы. Просто обновления могут сделать их еще лучше и обеспечить еще большую конфиденциальность при проведении транзакций.

Во-вторых,переход от системы “доказательство выполнения работы” (PoW) к системе “доказательство доли владения” (PoS). Но этот переход должен произойти позже: Byzantium и Constantinople являются подготовительными этапами для грандиозного следующего шага.

Переход к системе PoS может привести к исчезновению самого процесса майнинга. Вместо этого пользователи будут делать ставки в своих ETH, чтобы подтверждать транзакции в сети.

Serenity/Ethereum 2.0

Ethereum Serenity, который также носит название Ethereum 2.0, является последним этапом в развитии криптовалюты. Его цель — завершить переход от системы PoW к системе PoS.

Serenity — это ключевой этап работ, который изменит облик Ethereum. В соответствии с оперативным планом, Ethereum окончательно должен перейти на PoS в 2021 году.

Горизонт Serenity



Нет сомнения, что все хардфорки Ethereum сыграли важную роль в развитии ETH. Благодаря запланированным обновлениям, которые завершат переход на систему PoS, Ethereum можно считать очень перспективной криптовалютой. Однако сейчас трудно сказать, как этот проект отразится на всей криптовалютной индустрии.

Невозможно предугадать, как именно Ethereum 2.0 повлияет на экономику. Возможно, многим придется избавиться от своего оборудования для майнинга, потому что после перехода на систему PoS оно больше не понадобится. Конечно, пройдет какое-то время, прежде чем люди привыкнут к этим изменениям. Кое-кто попытается найти лазейки: будет продавать свои майнинг-фермы, создавать новые криптовалюты или вообще отойдет от использования Ethereum.

Последнего варианта хотелось бы избежать, именно поэтому разработчики Ethereum так серьезно и тщательно готовятся к этому переходу. Неизвестно, какой прием пользователи окажут этому обновлению, но мы с нетерпением ждем этого события.

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