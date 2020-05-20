Многие считают, что понятия “виртуальная валюта”, “коины” и “токены” очень близки по смыслу и практически взаимозаменяемы. На самом же деле они обозначают разные вещи. Мы расскажем вам, как они используются и чем отличаются.

Цифровые коины

Как можно предположить из названия, цифровые коины существуют только в электронной или цифровой форме. Они нематериальны и не могут храниться в реальных кошельках — только в цифровых. Такими кошельками вы можете управлять через смартфон, компьютер, ноутбук и другие устройства с подключением к интернету.

Согласно медиа-ресурсу Cointelegraph, основное отличие коинов заключается в том, что у них есть собственные независимые блокчейны. Именно блокчейн, где записываются все транзакции, лежит в основе таких криптовалют, как биткоин.

Для чего используются цифровые коины?

Цифровые или криптовалютные коины обладают такими же свойствами, как и фиатные валюты или деньги государственного образца. Чаще всего они используются для следующих целей:

Платежи. Как и валюта государственного образца, коины обладают покупательной способностью и могут служить для приобретения различных товаров и услуг.

Денежные переводы. Будучи платежным средством для сделок в интернете, цифровые коины позволяют проводить мгновенные транзакции (при условии, что такие транзакции поддерживаются устройством или системой). Пользователи могут отправлять и получать цифровые коины вне зависимости от страны проживания.

Сбережения. Цифровые коины могут использоваться не только для платежей и переводов, но и как средство сбережения. Их можно копить на будущее, чтобы позже потратить с большей выгодой.

Мы разобрались, что именно представляют из себя криптокоины. Давайте теперь взглянем на несколько примеров.

Примеры цифровых коинов

Мы уже упоминали, что у коинов есть свои блокчейны. Если вы еще не знакомы с технологией блокчейн, то это децентрализованный распределенный реестр, в котором хранится информация о транзакциях. Транзакции отслеживаются и регистрируются мощными компьютерами, а не какой-то одной организацией.

Вот несколько примеров цифровых коинов:

Bitcoin (BTC)

Monero ( XMR )

Ethereum (ETH)

Litecoin (LTC)

Ripple (XRP)

Cardano (ADA)

Stellar (XLM)

На криптовалютном рынке можно встретить тысячи разных коинов, но мы перечислили самые распространенные. Возьмем, к примеру, три первых цифровых коина из этого списка. У каждого из них есть свой реестр, или блокчейн. Например, биткоин работает на основе блокчейна Биткоин, эфириум (ETH) — на основе блокчейна Эфириум (Ethereum), а Монеро (XMR) использует блокчейн Монеро (Monero).

Кроме того, существует и другой тип цифровых коинов — альткоины. Это коины, которые схожи c оригинальной криптовалютой — биткоином; они создаются и генерируются на основе протокола биткоин с открытым исходным кодом. Одни из самых популярных альткоинов — LTC и Dogecoin (DOGE).

Теперь, когда вы узнали, что такое цифровые коины, и ознакомились с некоторыми примерами, мы можем перейти к следующему термину.

Цифровые токены

В отличие от цифровых коинов, которые создаются на основе собственных блокчейнов, токены (также цифровые токены или криптотокены) генерируются на базе уже существующих блокчейнов. Они представляют собой цифровые активы, которые могут быть использованы в рамках определенной инфраструктуры. Существуют разные виды токенов, каждый из которых служит для выполнения определенных задач.

Среди криптоэнтузиастов излюбленной платформой для создания токенов является блокчейн Ethereum, который приобрел популярность благодаря своим смарт-контрактам и децентрализованным приложениям. Токены, созданные на основе блокчейна Ethereum, носят название ERC-20.

В число токенов ERC-20 входят Tether (USDT), EOS (EOS), Tron (TRX), Basic Attention Token (BAT) и другие.

Виды токенов и их применение

Цифровые токены делятся на четыре категории: инвестиционные токены (токены активов), товарные токены, платежные токены и служебные токены (токены приложений).

Инвестиционные токены, или токены активов . Этот вид токенов можно сравнить с инвестиционным контрактом в том плане, что их можно рассматривать как акции и источники дохода компании, и они представляют собой право на дивиденды или процентные платежи. Инвестиционные токены также сопоставимы с собственным капиталом, облигациями и деривативами.

Служебные токены, или токены приложений . Это нерегулируемые токены, которые предназначены для получения доступа к функциональности систем, определенным продуктам или услугам. Согласно Швейцарской службе по надзору за финансовыми рынками (FINMA), данные токены служат для предоставления цифрового доступа к приложению или услуге через инфраструктуру, основанную на блокчейне. В отличие от инвестиционных токенов, служебные токены не имеют инвестиционной ценности. Их можно сравнить с жетонами, которые вы покупаете для игровых автоматов.

Товарные токены . Это токены, обеспеченные стандартными ценными активами или товарами, например, государственной валютой, золотом, нефтью (венесуэльская криптовалюта Петро, или Petromoneda), и т.д.

Платежные токены . Согласно FINMA, данные токены предназначены для использования в качестве платежного средства для покупки товаров или услуг, а также для осуществления денежных переводов. Примером могут служить криптовалюты. FINMA также пояснила, что данные токены выпускаются в соответствии с Актом по борьбе с отмыванием денег (AMLA).

Виртуальная валюта

Подобно цифровым коинам, виртуальные валюты нематериальны и используются только в цифровом пространстве. В докладе Европейского центрального банка “Схемы виртуальных валют”, опубликованном в феврале 2015 года, указано, что виртуальная валюта — это цифровое представление ценности, эмитируемое не центральным банком, кредитным учреждением или эмитентом электронных денег, которое может при определенных обстоятельствах служить в качестве альтернативы деньгам.

Ранее в 2012 году ЕЦБ определил виртуальную валюту как один из видов нерегулируемых цифровых денег, которые обычно создаются и контролируются разработчиками и принимаются среди членов определенного виртуального сообщества.

Судя по этим определениям, несмотря на то что виртуальная валюта с точки зрения закона не является деньгами или валютой, она все равно может использоваться в тех же целях, что и государственные фиатные валюты, но только в пределах определенных виртуальных сообществ. Эти сообщества включают в себя социальные сети, сайты для геймеров, онлайн-казино и т.д.

Такая валюта не обладает реальной ценностью. В качестве примера можно привести золотые монеты и драгоценные камни, которые вы зарабатываете в мобильных играх или видеоиграх, а также другие валюты, распространенные в онлайн-сообществах.

Проверьте себя

Теперь вы знаете, что, несмотря на то что токены, коины и виртуальные валюты считаются цифровыми валютами, они существенно различаются. Давайте закрепим пройденное: выберите одну или две цифровых валюты. Можете ли вы сейчас сказать, являются ли они токенами, коинами или виртуальной валютой? Возможно, вы все еще путаетесь в терминах, но со временем вы познакомитесь с другими криптовалютами и цифровыми валютами и начнете лучше разбираться в них.

Совет: С развитием криптоиндустрии эти определения могут меняться, поэтому всегда проверяйте актуальность этой информации.