2020 год принес нам много неожиданностей, но Paxful всегда готов радовать своих пользователей! В этом году на Черную пятницу мы разыграем 10000 долларов, и 100 счастливчиков получат возможность вернуть себе потраченные на сделки средства!
Правила участия
Чтобы принять участие, вам нужно заключить сделку с тегом BlackFriday с 00:01 27 ноября (EST) до 23:59 29 ноября (EST). Мы случайным образом выберем 100 пользователей, которые получат обратно 100% от суммы заключенных сделок. Максимальная сумма, которую может выиграть каждый пользователь, составляет 100 USD. Это значит, что за сделку на 20 USD вы получите 20 USD обратно. Если вы заключите сделку на 100 USD или больше, вы можете вернуть себе 100 USD. Эти деньги пригодятся вам для покупки подарков!
Каждая сделка считается отдельной заявкой на участие, поэтому вы можете заключать сколько угодно сделок. Однако мы хотим, чтобы у всех был шанс на победу, поэтому каждый пользователь может выиграть только один раз.
Начните торговать сегодня и не упустите возможность выиграть биткоины!
Победители розыгрыша
Вот 100 пользователей, которые получат BTC на сумму до 100 долларов:
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Имя пользователя
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Приз в BTC (в эквиваленте USD)
|2000fish2000
4_Minute_Deals
4_Minute_Deals_James
Amazononlinepurchase
Anthonyps321123
Apple_Btc
ArdentGerbil967
barin103
Benlet0428
Bestbtcusdt
BigBen90
bitcoinTrador
BrainyZander203
bsabogal
Celadore
chipchip219
cindyluengg
Coinlink_ke
ConnorWilliam
CryptoXmethod
Cushy12
danieli
davpg2020
DESDADDY
Dunlin50
Edkiba
EI
felicia50431
Fenixx19
fercho1128
fuworenland
gcamazongc
GoodlySabalo364
Goyal22
Heerooo
himmuappi
HMurangiri
isaacmumo
JASWpainter
Jcoins1
JesusJarz
JGANDEL
JoseLuis332574
KelvinCalvin
kev128
KindCoin
LadyNorth
lahcen76
lancekip
Legendary98
LETZMAKEMONEY
Lottebc
Maclean63
mais
Mercy98
michael_kariuki
MichaelGarzon
Miss_moindi
Miss_Racquel
ModernFusilier
mrchelsea
MrDarkosburg
mrrua
MSMOG000
munyao123
Mutuota
Nord_Man
Np11223300
Olanj96
Olivetrees
Pavelpavlovich
PierceYang
PrimeCrypto
QueenBunnyBee
realGitonga
ReginaldW
ReventhGr
RobMalaga2030
Ronaldo1922
Rudco
SELLMARKET
selmaeki
Selvaraj
SGBUYER1975
SGPRO1111
Shaffie3
Shey017
sia23
SKIPPYY
SkySurfer
Socordia
TacoTuesday23
tiners
tranminh9240
UcantScamMe
USACAMI86
Veltcroz
wandimi
willguefit
Yahayabrainy
|100
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100
50.16020856
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49.97071738
100
100
100
100
10.73050787
10.77651797
100
59.74243374
100
25.11155779
100
100
66.69918234
20.01444251
100
100
25.07809247
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68.29391659
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69.77755194
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52.96985222
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46.3867697
50.54387592
50.26629288
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49.98892354
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Условия акции
- Мы выберем победителей случайным образом и сообщим их имена по электронной почте и в соцсетях.
- Все участники должны быть пользователями Paxful и должны подтвердить свою личность.
- Засчитываются только сделки, совершенные с 00:01 (EST) 27 ноября до 23:59 (EST) 29 ноября.
- К участию допускаются только предложения с тегом BlackFriday, созданные в период розыгрыша.
- Тег BlackFriday должен оставаться видимым в предложении через два дня после окончания розыгрыша.
- Каждый пользователь может выиграть только один раз. Выигрыш равен сумме сделки и не превышает 100 USD. Вы получите 20 USD за сделку на сумму 20 USD и 100 USD — за сделку на сумму 150 USD.
- Выигрыш в BTC будет перечислен победителям на их кошельки Paxful в течение 10 дней после окончания розыгрыша.
- Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.
- Paxful оставляет за собой право дисквалифицировать сделки, отменить или изменить любые действия или правила по собственному усмотрению.
- Замена приза или передача приза третьему лицу не предусмотрена.
- Победители розыгрыша несут ответственность за выплату применимых налогов на приз, если иное не предусмотрено законом. Победители розыгрыша несут все остальные расходы по принятию и использованию приза, которые не упомянуты в настоящем тексте.
- Если победитель отказывается от какой-либо части приза, он утрачивает на нее право. Имена аккаунтов Paxful и адреса биткоин-кошельков победителей будут включены в список, который будет предоставлен по запросу и в соответствии с требованиями законодательства.
- Все участники соглашаются следовать этим правилам, так как это является обязательным условием для участия в розыгрыше.