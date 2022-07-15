Если мы скажем, что биткоин сейчас находится в центре внимания, это не будет преувеличением. Популярность биткоина растет, и все новые страны вводят его в обращение.

Сегодня биткоин широко используется в развивающихся странах для повседневных нужд. Эти страны демонстрируют, что биткоин — это намного больше, чем просто инвестиция, и на их примере мы видим, как его можно использовать и получать от этого пользу.

Давайте посмотрим, какие страны являются самыми активными участниками криптовалютного рынка:

Страны, легализовавшие биткоин

1. Нигерия

Не секрет, что Нигерия уже давно занимает лидирующие позиции в списке стран, легализовавших биткоин. По результатам исследования, опубликованного в последнем отчете KuCoin “Into the Cryptoverse Report”, 33,4 млн нигерийцев — то есть 35% населения в возрасте от 18 до 60 лет — имеют опыт владения или торговли криптовалютой.

Также согласно отчету, 52% жителей Нигерии (около 17,3 млн человек) инвестировали более половины своих средств в такие активы, как биткоин. 70% этих инвесторов планируют вложить дополнительные средства в эти активы до конца года.

Одной из причин популяризации биткоина является ограниченный доступ к традиционным финансовым услугам. Именно поэтому Нигерия стала “мировым лидером по распространению биткоина и криптовалюты на душу населения“. Ни одна страна в мире не совершает столько криптовалютных сделок, сколько Нигерия. По мнению Иджеома Ндукве, это объясняется “потерей доверия к традиционным формам инвестирования”.

2. Кения

По данным отчета TripleA, 8,5% жителей Кении (около 4,5 млн человек) владеют криптовалютой. Кения является одним из лидеров по объему сделок на пиринговых платформах и занимает пятое место в рейтинге стран с самой высокой криптовалютной активностью.

Она подает другим африканским странам пример в том, что касается блокчейн-транзакций. В январе 2018 года кенийские биткоин-холдинги обеспечивали более 2% ВВП страны.

В целом Кения считается одной из стран с самой высокой криптовалютной активностью: поисковый интерес к биткоину составляет 94,7%, а сама страна входит в первую десятку результатов поиска по запросу “криптовалюта”.

3. Эль-Сальвадор

В 2021 году Сальвадор признал биткоин в качестве законного платежного средства. По словам президента Наиба Букеле, это должно было улучшить финансовое положение населения и сделать финансовые услуги более доступными.

С того времени Букеле несколько раз заявлял, что данный шаг положительно отразился на экономике страны и доступности финансовых услуг. В мае 2022 года президент даже поддержал популяризацию биткоина в развивающихся странах на ежегодном собрании Союза для доступности финансовых услуг (Alliance for Financial Inclusion, AFI).

4. Вьетнам

Вьетнам постепенно укрепляет свои позиции в рейтинге криптостран. Согласно Индексу принятия криптовалют в 2021 году — отчету, который “объективно оценивает уровень принятия криптовалюты в разных странах”, — Вьетнам занимает первое место среди 154 стран с рейтингом в 1,0 из 1,0. Для сравнения, рейтинг его соседей — Таиланда и Китая — составляет 0,17 и 0,16 соответственно, а рейтинг США — 0,22. Второе место занимает Индия с рейтингом 0,37, что значительно отличается от показателей Вьетанама.

Такие страны, как Вьетнам, демонстрируют, что биткоин — гораздо больше, чем инвестиция. Рейтинг Вьетнама вызвал большой общественный интерес, так как было ясно, что эта страна отдает приоритет обычным гражданам (посредством ончейн-анализа и опросов) по сравнению с более крупными институциональными инвесторами, где лидируют США.

Причина популяризации биткоина

Теперь, когда мы знаем, какие страны сейчас в авангарде биткоин-революции, давайте посмотрим, почему они поддержали эти технологию.

Антикризисное решение

Раз за разом биткоин доказывал, что он способен сохранять ценность, и поэтому отлично подходит для тех, кто хочет избежать обесценивания своих средств. Если вы проживаете в стране с высоким уровнем инфляции, такие криптовалюты, как биткоин, помогут вам сохранить свои сбережения.

С помощью биткоина и таких платформ, как Paxful, вы можете конвертировать свои деньги, использовать их для оплаты товаров и услуг и даже приумножить свой доход.

Надежность транзакций

В свете глобальной популяризации биткоина все больше компаний начинают принимать криптовалютные платежи. Сегодня биткоинами можно оплатить чашку кофе, авиабилеты, билеты на концерт и много другое.

Например, Paxful предлагает пользователям более 350 способов оплаты. Если вы хотите купить товар или услугу за биткоины, но магазин еще не принимает оплату в криптовалюте, вы можете просто конвертировать BTC в другой способ оплаты, доступный на Paxful. Более того, вы можете даже заработать на этой конвертации.

Кроме того, большинству пользователей теперь доступна сеть Lightning, которая позволяет совершать более дешевые и эффективные транзакции.

Помощь населению

Традиционные банковские системы обслуживают тех, у кого есть к ним доступ. Проблема в том, что этот доступ есть не у всех. Согласно исследованию, проведенному в 2020 году, более двух миллиардов людей отрезаны от такого рода услуг. Это значит, что они не могут совершать транзакции, доступные всем остальным.

Благодаря децентрализованному характеру биткоина его могут использовать абсолютно все жители планеты. Для этого нужно только стабильное подключение к интернету и биткоин-кошелек. На таких платформах, как Paxful, вы можете начать торговать сразу после регистрации (для которой нужен только адрес электронной почты или номер телефона). Paxful предлагает более 350 способов оплаты, и вы можете выбрать любой из них для покупки биткоинов, а затем продать эти биткоины или конвертировать их.

Дополнительный доход

Биткоин можно использовать не только для платежей или переводов, но и для получения дополнительного дохода. Для этого существует множество стратегий, включая ходлинг, дей-трейдинг и т. д. Вам всего лишь нужно выбрать ту стратегию, которая лучше всего отвечает вашим потребностям.

Во время нашей кампании Be the Change мы рассказывали об Иштаке, одном из наших пользователей. В 2020 году он едва сводил концы с концами и не мог найти работу. Когда мы снова связались с ним в 2021 году, он к тому времени заключил сделки на сумму 300 000 USD и открыл свое агентство по цифровому маркетингу.

С Paxful вы можете сами распоряжаться своими деньгами: покупать, продавать, торговать, зарабатывать и копить, и все это с помощью нескольких щелчков мышью.

Развивающиеся страны: авангард популяризации биткоина

Видя, как эти страны используют биткоин, мы понимаем, что нам нужно их догонять. Нигерия, Кения, Сальвадор и Вьетнам демонстрируют нам, что биткоин — не просто средство для получения возможной прибыли с инвестиций. Биткоин может улучшить жизнь миллионов людей по всему миру.

Жители этих стран используют биткоин для более эффективных транзакций, защиты своих сбережений, покупок в интернете, переводов и многого другого, хотя есть и те, кто до сих пор относятся к нему с недоверием. Мы советуем вам внимательно следить за трендами и анализировать информацию, ведь нам есть чему поучиться у тех, кто открыл для себя потенциал биткоина.