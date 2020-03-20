На этой неделе биткоин остановил свое падение и начал подниматься в цене. К сожалению, того же нельзя сказать о ценах на нефть, золото, ситуации на мировых фондовых рынках или о курсе российского рубля, потерявшего треть своей стоимости к доллару с начала года.

По мнению экспертов CoinMetrics, проанализировавших биткоин-транзакции 11 и 12 марта, в момент максимального спада цены на первую криптовалюту преимущественно мелкие трейдеры продавали – большая часть биткоинов пришла на биржи от краткосрочных держателей, купивших криптовалюту в последние 12 месяцев. Долгосрочные же держатели, которые приобрели биткоин более года назад, спокойно отнеслись к падению его цены в 50% – переводы с их кошельков оказались незначительными на рынке.

По мнению аналитиков биржи BitMex, нынешний экономический кризис может оказаться лучшей возможностью для биткоина проявить себя. Более широкому признанию и использованию криптовалюты в мире будет способствовать новая монетарная политика государств: массивные денежные эмиссии для поддержки экономики, пострадавшей от пандемии, и, как следствие, увеличение денежной массы приведут к неизбежному обесцениванию фиата и к инфляции, которая может достигнуть 15%, как говорится в аналитическом отчете BitMex. Биткоин же, с его ограниченным числом монет, напротив, не может быть подвержен инфляции и имеет весь потенциал стать признанным защитным активом.

Предположение о возрастающем интересе людей инвестировать в первую криптовалюту подтверждает и тот факт, что за последний месяц, согласно данным Google trends, выросло число запросов «купить Bitcoin» в поисковой системе Google. Приход на крипторынок новых инвесторов сможет поддержать наметившийся восходящий тренд.

По словам аналитиков, приходу новых участников крипторынка значительно способствует тот факт, что способы приобретения и владения биткоином становятся проще, удобней и безопасней для участников сделок. Мы в Paxful рады осознавать, что мы, являясь ведущей P2P платформой по продаже и покупке биткоина, на протяжении нескольких лет играем ключевую роль в этом процессе. Миссия нашей компании – делать биткоин доступным всё более широкому кругу людей, которые используют его как общемировую валюту, не знающую границ, как долгосрочный защитный актив и как современный инструмент моментальных денежных переводов для всех, везде и в любое время. Цифровая революция в мире финансов продолжается – будьте частью ее вместе с нами!