Дорогие пользователи Paxful,

С чего начать? Это был трудный год. Возможно, самый сложный год в нашей жизни, но нам еще повезло. Как бы сложно ни было, вы — члены нашей семьи Paxful — придавали нам сил, чтобы двигаться вперед.

В январе курс биткоина находился на уровне $7000. По мере роста цены росло и наше сообщество. Сегодня у нас 5 миллионов пользователей по всему миру. В это же время мы набрали новых сотрудников и вдвое расширили нашу службу поддержки. Теперь у нас 400 сотрудников, которые помогают людям обрести финансовую свободу.

Во время всеобщего карантина мы продолжили работать и добавили на платформу поддержку Tether, чтобы вам было еще удобнее защищать и контролировать свои средства. Мы также добавили новые способы оплаты, такие как золото и внутриигровые предметы.

Мы продолжили работу над нашими проектами Built With Bitcoin. Мы завершили строительство школ и станций очистки воды в Руанде и Кении, а также провели сбор средств для борьбы с COVID-19 в рамках нашего Африканского фонда. Благодаря пожертвованиям наших пользователей и друзей мы смогли обеспечить местное население предметами первой необходимости и защитным снаряжением. Спасибо!

В этом году мы также отметили свое пятилетие. Именно пять лет назад, когда к биткоину многие все еще относились с подозрением, мы решили основать Paxful. Но мы верили в биткоин, как и вы. С января наши пользователи заключили более 44 миллионов сделок. Спасибо еще раз!

Что дальше? Мы не знаем, что ждет нас в 2021 году, но курс биткоина достиг рекордной отметки. Даже в условиях пандемии наша команда Built With Bitcoin усердно работает над строительством нашей четвертой школы в Нигерии. Этот опыт вдохновляет и многому учит, а также напоминает нам о нашей миссии.

Мы всегда прислушиваемся к вашему мнению. Поэтому в 2021 году вас будет ждать обновленный Paxful: с новыми продуктами, поддержкой новых криптовалют, интересными функциями и даже дебетовой криптовалютной картой. Мы продолжим работать над тем, чтобы все могли иметь доступ к финансовым услугам.

Желаем вам и в новом году зарабатывать, копить, тратить, узнавать новое, расти и процветать!

С Новым годом!

Рэй и Артур