Mi amigo David solía ser un bagholder, pero le entró el FOMO y compró aún más BTC. Ahora, es una gran ballena haciendo HODL y esperando que el valor de la moneda llegue a la luna.

…Demasiadas palabras extrañas para asimilar en solo dos frases. Si eres nuevo en el mundo de bitcoin y las criptomonedas, entendemos que esta frase no tenga mucho sentido para ti. A nosotros nos pasó igual al principio.

Fuera de bromas, una cosa es empezar a comprar y vender bitcoin, y otra es involucrarse con toda una comunidad que parece hablar su propio idioma. Si quieres ser parte de la conversación y empezar a hablar el idioma, hay bastante que aprender. En este artículo hemos recopilado una lista de algunas de las expresiones más populares que se utilizan hoy en día.

1. FOMO

El acrónimo FOMO que significa “fear of missing out” (miedo a perderse algo), puede utilizarse en la vida cotidiana. Este se refiere a la sensación de urgencia por comprar bitcoin cuando todo el mundo está hablando de la criptomoneda.

2. Shill

El “shilling” ocurre cuando alguien promociona una criptomoneda para su propio beneficio. Aunque no se originó en el sector de las criptomonedas, el término ha sido ampliamente adoptado por la comunidad.

Las personas que hacen “shill” suelen ser aquellas que han invertido en una criptomoneda que no está funcionando tan bien como esperaban y tratan de persuadir a otras personas a comprarla para que el precio suba. Básicamente, hacen todo esto para obtener un beneficio personal.

3. FUD

El acrónimo FUD, que significa “fear, uncertainty, and doubt” (miedo, incertidumbre y duda)</0> se refiere a cuando la gente difunde sentimientos negativos sobre bitcoin.

4. HODL

HODL es probablemente la palabra más popular en el mundo de bitcoin. Este se refiere a retener tu BTC, a pesar de la volatilidad en el precio. Su uso proviene de un error ortográfico, en el que un usuario pretendía escribir “hold” y lo escribió mal, probablemente por pura emoción. Es el acrónimo de “hold on for dear life”, (en español se traduciría como “esperar una buena vida”), y proviene de un error ortográfico.

5. Rekt

“Rekt” se refiere al sentimiento de derrota de alguien que sufre grandes pérdidas debido a una caída en el valor de las criptomonedas.

El término proviene de la palabra “wrecked” (arruinado), que se utiliza a menudo en los videojuegos cuando un jugador queda completamente destruido. Por lo tanto, cuando alguien pierde una cantidad considerable de dinero en una criptomoneda, se siente “rekt“.

6. Ir a la luna

La expresión “ir a la luna” se refiere a la creencia de que el precio de una criptomoneda subirá mucho en el futuro.

Si dices que bitcoin “irá a la luna“, significa que crees que tu inversión va a ser muy rentable en el futuro.

7. Ballena

Una “ballena” es alguien que posee una cantidad significativa de criptomonedas, generalmente el 5% o más del suministro total disponible.

8. Pump and dump

La expresión “pump and dump” (se podría traducir como “inflar y tirar” en inglés) se refiere a una táctica utilizada por un grupo de usuarios de criptomonedas para manipular los sentimientos del mercado.

“Pump” significa promocionar y darle propaganda a una criptomoneda basándose en información falsa o engañosa y, cuando los precios suben debido al aumento del sentimiento de los inversores, el grupo hace “dump“, dígase que se deshace de todas sus monedas vendiéndolas, lo que a su vez, hace que el precio vuelva a bajar.

9. Bagholder

Un “bagholder” se refiere a alguien que se aferra a una criptomoneda cuyo precio se ha desplomado, incluso hasta el punto de perder su valor.

Es similar a la forma de pensar de las personas que acumulan objetos: un bagholder mantendrá el activo, incluso si no tiene valor, para los “días difíciles” que se avecinan.

10. Sats

“Sats” es la abreviatura de satoshis, la unidad más pequeña de bitcoin. 1 sat equivale a 0.00000001 BTC.

11. No-coiner

Un no-coiner es alguien que cree que bitcoin está condenado al fracaso o que tendrá un valor mínimo en el futuro. Debido a esa creencia, estas personas no tienen ninguna moneda.

12. Vaporware

El término “vaporware” se refiere a un proyecto de software, incluyendo las criptomonedas, que nunca llega a desarrollarse. Se suele mercadear y promocionar hasta el punto que todo el mundo habla de ello, pero nunca ve la luz.

13. Cryptosis

“Cryptosis” se refiere a esa interminable sed de conocimientos sobre las criptomonedas. Aunque suena como una enfermedad, no te preocupes, no es mortal. Sin embargo, los síntomas incluyen buscar información en foros, forzar conversaciones sobre criptomonedas entre tus amigos y, en general, minimizar los riesgos al comerciar.

14. ICO

Una oferta inicial de monedas o ICO es el equivalente en el mundo de las criptomonedas a una oferta pública de venta (OPV), lo que significa recaudar fondos mediante la venta de valores o acciones por primera vez al público.

Básicamente, se refiere al proyecto de recaudación de fondos de una empresa de criptomonedas. Estas presentan de qué se trata, el equipo que hay detrás y piden inversiones para ayudar a construirlo. Como recompensa, ofrecen nuevos tokens, algunos de los cuales pueden tener utilidad en el proyecto, mientras que otros solo representan una participación en la empresa.

15. Capitalización de mercado

El término “market cap” o capitalización del mercado, se refiere al valor total de una criptomoneda específica. Se calcula multiplicando el precio actual de una moneda por el suministro en circulación.

Al momento de escribir este artículo (15 de marzo de 2022), la capitalización de mercado actual de bitcoin es de 732,061,633,831 USD.

16. KYC

La abreviatura de “know your customer” o “know your client” (conozca a su cliente) se refiere a la verificación de identidad de un usuario. La mayoría de las plataformas de intercambio de criptomonedas implementan este tipo de reglas no solo para verificar la identidad del comerciante, sino también para cumplir con las regulaciones y mantener la seguridad de sus mercados.

17. NFTs

Los tokens no fungibles o NFT son activos criptográficos únicos, 1 de 1, que llevan incorporados códigos especiales de identificación. Estos existen en muchas formas y tamaños: tweets, obras de arte digitales, audio y mucho más.

18. WAGMI/NGMI

WAGMI es la abreviatura de “we’re all gonna make it” (todos lo lograremos). Se utiliza a menudo en la comunidad de criptomonedas para fomentar la confianza y animar a todos a no perder la esperanza.

Por el contrario, NGMI es la abreviatura de “not gonna make it” (no lo lograré). Se refiere al sentimiento de que has tomado una mala decisión y tu inversión no tendrá éxito.

Ambos términos se utilizan en el mundo de las criptomonedas, pero son más prominentes en el espacio de los NFT, concretamente en Twitter y en los grupos de Discord.

19. Manos de diamante y manos de papel

Al igual que HODL, el término “manos de diamante” se refiere a retener el bitcoin incluso cuando hay una gran presión para venderlo.

Por otra parte, el término “manos de papel” se refiere a los inversores que venden sus activos demasiado pronto, sobre todo porque temen el riesgo y son susceptibles al pánico.

20. Bullish y bearish

Ambos, “bullish” y “bearish“ representan un patrón en el mercado. Aunque al principio se aplicaban principalmente a los mercados bursátiles tradicionales, han llegado al mundo de las criptomonedas.

Un mercado “bullish” o alcista presenta tendencias al alza en los precios, mientras que un mercado “bearish” o bajista presenta tendencias a la baja.

21. Buy the dip (BTD)

“Buying the dip” o BTD significa comprar un activo después de que su precio ha bajado. La creencia que hay detrás, es la misma que cuando te convences de comprar algo en oferta en el centro comercial.

“Comprar en la caída” representa comprar bitcoin a precios más bajos, con la esperanza de que vuelva a subir en el futuro.

¿Listo para unirte a la conversación?

Cada día aparecen nuevos términos y jergas en Internet. En un espacio tan nuevo y lleno de vida, puede esperarse que surjan aún más con tantas comunidades en línea. No hay necesidad de tener FOMO porque incluso el mejor comerciante tiene que empezar de cero.

Publicado originalmente el 16 de septiembre de 2020 y actualizado el 24 de marzo de 2022