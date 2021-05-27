Учитывая постоянный рост курса биткоина (BTC), неудивительно, что многие боятся в него инвестировать. “60 000 USD? Это слишком много для начала!” Мы тоже это проходили.

К счастью, инвестиции — не единственный способ заработать в этой индустрии. Если вы хотите начать торговать без всякого риска, криптокраны могут быть хорошим вариантом.

Что такое криптокраны?

Криптокраны — это мобильные приложения или сайты, которые выдают доли BTC, ETH и других коинов за выполнение элементарных заданий. Их можно сравнить с протекающим краном, откуда все время капает вода. Если мы говорим о криптокранах, то из них капает не вода, а доли криптовалют.

Криптокраны выдают очень мало криптовалюты, но зато бесплатно. С помощью этих приложений и сайтов вы можете зарабатывать доли коинов, выполняя такие задания, как просмотр видеороликов, прохождение вопросов, переход по ссылкам, просмотр рекламы и даже игры.

6 игр для заработка ETH и BTC

Любите игры и криптовалюту? Тогда вам это точно понравится. Мы расскажем вам, как зарабатывать деньги, играя в игры за биткоины и Ethereum.

RollerCoin

Эта игра представляет собой виртуальный симулятор майнинга BTC, где вы соревнуетесь с друзьями, чтобы выиграть вознаграждение за блок. Разработчики игры убрали из майнинга все скучное и непонятное, оставив только самое интересное, чтобы вы могли проверить свои навыки, выполнять задания, завершать миссии и строить свою майнинг-империю.

Вы можете повышать свой уровень, выполняя разные поручения и получая дополнительные баллы за такие практические задания, как счета за электричество, ремонт информационного центра, расходы на вентиляцию и аренду. Каждые пять минут пользователи сайта получают награду, которая распределяется между всеми участниками в зависимости от их возможностей для майнинга.

Bitcoin Alien Run — это игра, похожая на Super, где вместе с Daniel D’Alien вы выполняете разные миссии на просторах галактики и получаете BTC за их успешное завершение.

Эта игра доступна для устройств Android и iOS. Игроки получают выплаты каждый вторник.

Вам нравится играть на бирже? Spark Profit — это интерактивная игра, в которой нужно предугадывать поведение рынка. В этом симуляторе вы должны делать прогнозы в отношении различных денежных рынков (например, криптовалютного рынка и рынка иностранных валют). Чем точнее ваши прогнозы, тем больше вы заработаете.

Как только вы заработаете достаточно баллов, вы сможете вывести свои BTC. В эту игру можно играть в любом браузере, а также на устройствах Android и iOS.

Как и Spark Profit, Altcoin Fantasy — это симулятор. Однако игра уделяет большее внимание не биржевым спекуляциям, а торговле цифровыми активами в безопасных условиях. Торгуйте виртуальными долларами, оттачивайте свои торговые навыки и участвуйте в еженедельных и ежемесячных торговых конкурсах, чтобы получить шанс выиграть BTC или другие криптовалюты.

Вы можете играть в Altcoin Fantasy в браузере, а также на устройстве iOS или Android.

Satoshi Quiz

Любите викторины? Если да, вам понравится Satoshi Quiz. В этой викторине вы можете выиграть BTC, если будете правильно отвечать на различные вопросы.

Чтобы выиграть, вам нужно создать аккаунт или войти в систему и стать одним из первых трех пользователей, давших верный ответ. Призы различаются в зависимости от раунда, и каждый пользователь может выбрать награду за день, неделю или месяц. Выплаты совершаются в конце недели, а минимальный лимит для вывода средств составляет 11000 сатоши.

Axie Infinity — это цифровая вселенная, где вы можете выращивать существ под названием Axie. Сначала вам нужно скачать приложение с сайта и купить Axie за Ethereum.

Во время игры вы будете получать Small Love Potions (SLP) за выполнение заданий, участие в походах (PvE) и победы в боях на арене (PvP). Затем вы можете продавать их на других рынках и зарабатывать деньги. Кроме того, игроки получают награду за переход на более высокий уровень на арене.

Это одна из самых прибыльных блокчейн-игр: участники, которые уделяют ей достаточно времени, могут получать до 400 USD в неделю. Для развитых стран это совсем немного, но в более бедных странах на эти деньги можно прокормить семью.

Эта блокчейн-игра работает на платформе Ethereum. Вы можете играть в Axie Infinity, используя устройства iOS и Android.

Не бойтесь пробовать новое

Предположим, вы хотите выйти на криптовалютный рынок, но боитесь инвестировать свои средства. В этом случае биткоин- и Ethereum-игры помогут вам освоиться в криптовалютном мире.

Без сомнения, для криптовалютной индустрии это был удачный год, так как курс биткоина достиг рекордных отметок. Однако до глобальной популярности криптовалюте еще далеко. Многие люди все еще с недоверием относятся к цифровым валютам, и блокчейн-игры могут помочь им поближе познакомиться с этим явлением.