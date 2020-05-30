Стоимость государственных валют, драгоценных металлов и других товаров может изменяться с течением времени. Биткоин, самая распространенная криптовалюта, тоже не является исключением — о его волатильности знают практически все, кто интересуется финансами.

Сегодня мы объясним вам, почему цена биткоина может так резко колебаться, но для начала давайте посмотрим, что такое волатильность.

Волатильность биткоина

В финансовом контексте волатильность обозначает, насколько быстро повышается или понижается цена ценных бумаг. Под ценными бумагами обычно подразумевается собственный капитал (акции) и долговые обязательства (облигации).

Волатильность показывает, насколько резко может повыситься или понизиться цена актива. То же самое относится и к биткоину. Такие волатильные активы, как биткоин, золото и государственные валюты, часто считаются активами повышенного риска, так как их цену достаточно трудно прогнозировать, и она может изменяться самым неожиданным образом.

Теперь, когда мы узнали, что такое волатильность, вернемся на несколько лет назад и посмотрим, как вела себя цена биткоина в первые годы его создания.

Насколько волатилен биткоин?

Задумывались ли вы о том, сколько бы вы заработали к настоящему моменту, если бы купили биткоин в первые годы после его появления? В мае 2010 года стоимость 1 BTC была меньше 0,01 USD. В период между февралем и апрелем 2011 года она поднялась до 1 USD. Вы даже за чашку кофе заплатили бы больше!

Тем более удивителен резкий скачок цены биткоина, который произошел шесть лет спустя. 15 декабря 2017 года его цена взлетела до 17 900 USD за 1 биткоин, а 17 декабря 2017 года она достигла 20 000 USD. Затем, после 22 декабря 2017 года, она быстро опустилась ниже отметки в 14 000 USD.

Этот феномен привлек внимание многих инвесторов, трейдеров и криптоэнтузиастов. Колебания цены биткоина могут казаться неестественными, но на самом деле на них влияет множество факторов, например:

Ограниченный выпуск биткоинов и рыночный спрос на биткоин

Количество доступных конкурентноспособных криптовалют на рынке

Стоимость генерирования биткоина посредством майнинга

Доступность биткоина на различных криптобиржах и торговых платформах

Географические режимы, ограничения или нормативные требования

Вознаграждение майнеров за подтверждение транзакций в блокчейне биткоина

Масштабируемость биткоина и его связь с базисным ПО и форками

Это основные факторы, которые влияют на стоимость биткоина. По мере более широкого распространения биткоина этот список будет расширяться.

Достоинства и недостатки волатильности биткоина

Ранее мы упомянули, что волатильность влияет на цену актива, которая может как взлететь вверх, так и обрушиться.

Поэтому вы должны знать обо всех плюсах и минусах волатильности биткоина, особенно если вы планируете торговать этой криптовалютой или инвестировать ее.

Начнем с того, чем вам может быть полезна волатильность биткоина.

Плюсы

Традиционные фиатные валюты государственного образца обычно находятся под контролем центральных банков. Эти банки следят за обращением денег, а также за соотношением спроса и предложения на валюту. Центральные банки могут печатать и размножать деньги, а затем при необходимости перенаправлять их для стабилизации денежных потоков.

Ограниченность запаса — одна из причин высокой волатильности биткоина. Его выпуск (общее количество биткоинов, которые можно получить путем майнинга) составляет не более 21 млн BTC.

В данный момент в обращении находится 18 380 925 BTC. Это значит, что остается менее 3 млн BTC, которые можно сгенерировать посредством майнинга. Если спрос на биткоин превышает предложение, то его цена будет расти.

Криптотрейдеры и инвесторы используют волатильность биткоина для получения высокого инвестиционного дохода. С этой целью некоторые применяют стратегию покупки и удержания: они покупают биткоины, удерживают их, пока цена биткоина не вырастет, а затем продают.

Для получения прибыли можно использовать и краткосрочные приемы. Обычно они подразумевают прогнозирование стоимости биткоина в короткий промежуток времени. Этот способ подходит не для всех, так как имеет свои нюансы и требует определенных технических знаний.

Волатильность биткоина также служит для него рекламой и привлекает к нему больше криптоэнтузиастов. Чем больше участников на криптовалютном рынке, тем больше у них возможностей для трейдинга и инвестиций.

Минусы

Если вы торгуете биткоинами или занимаетесь краткосрочным инвестициями, волатильность биткоина может вас подвести. Краткосрочный трейдинг подразумевает работу с очень маленькими временными промежутками — продолжительностью несколько минут или даже секунд. В таких условиях очень трудно точно предсказать колебания цен. Конечно, можно попробовать более долгосрочные стратегии, которые потребуют прогнозирования стоимости биткоина в пределах нескольких дней или недель. Но что бы вы ни выбрали, вам все равно придется нелегко.

Кроме того, если вдруг цена биткоина резко упадет, у инвесторов и трейдеров может возникнуть синдром упущенных возможностей. Криптоэнтузиастам придется решать, хотят ли они продать свои биткоины или купить еще, чтобы придержать их и попробовать продать позднее.

Если же цена биткоина пойдет вверх, владельцы биткоинов (особенно те, у кого есть значительные криптовалютные запасы) могут воодушевиться, предвкушая огромные прибыли. Те же, кому не удалось заработать достаточно биткоинов, будут разочарованы сложившейся ситуацией.

С другой стороны, если биткоин упадет в цене, владельцы большого количества биткоинов также могут пожалеть о том, что не продали их раньше. Биткоин — дело тонкое!

Волатильность биткоина — это хорошо или плохо?

Благодаря своей уникальности и волатильности биткоин сейчас находится в центре внимания участников криптовалютных и финансовых рынков. Особо удачливые предприниматели уже сумели воспользоваться преимуществами волатильности и получить значительный доход.

Так как же относиться к волатильности биткоина? Это вы должны решить сами. Просто помните о ее плюсах и минусах, и скоро вы сами научитесь использовать колебания цены в своих интересах.