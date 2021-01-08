Пусть 2021 год начнется со скидки в 20%! Да-да, вы все верно прочитали: начиная с 11 января 2021 года мы собираемся снизить комиссию за отправку на 20%.

Теперь вы сможете меньше платить за комиссии и тратить эти средства на то, что вам действительно нужно. Вот что изменится:

Сумма к отправке Изменение комиссии $0 – $9 , 99 0 , 0001 BTC → 0 , 00008 BTC $10 – $19 , 99 0 , 0002 BTC → 0 , 00016 BTC $20+ 0 , 0005 BTC → 0 , 0004 BTC

Еще раз о комиссиях

При отправке средств с кошелька Paxful на внешний биткоин-кошелек мы взимаем небольшую комиссию, которая покрывает майнерскую комиссию и поддержание нашей системы в рабочем состоянии.

Когда вы переводите средства другим пользователям Paxful, с первых пяти транзакций каждого месяца комиссия не взимается. После этого с каждой транзакции взимается небольшая комиссия в размере 1 USD или 1% от суммы перевода (в зависимости от того, что больше).

Подробную информацию о наших комиссиях вы можете найти здесь.

До встречи на Paxful!