Пусть 2021 год начнется со скидки в 20%! Да-да, вы все верно прочитали: начиная с 11 января 2021 года мы собираемся снизить комиссию за отправку на 20%.
Теперь вы сможете меньше платить за комиссии и тратить эти средства на то, что вам действительно нужно. Вот что изменится:
|Сумма к отправке
|Изменение комиссии
|$0 – $9,99
|0,0001 BTC → 0,00008 BTC
|$10 – $19,99
|0,0002 BTC → 0,00016 BTC
|$20+
|0,0005 BTC → 0,0004 BTC
Еще раз о комиссиях
При отправке средств с кошелька Paxful на внешний биткоин-кошелек мы взимаем небольшую комиссию, которая покрывает майнерскую комиссию и поддержание нашей системы в рабочем состоянии.
Когда вы переводите средства другим пользователям Paxful, с первых пяти транзакций каждого месяца комиссия не взимается. После этого с каждой транзакции взимается небольшая комиссия в размере 1 USD или 1% от суммы перевода (в зависимости от того, что больше).
Подробную информацию о наших комиссиях вы можете найти здесь.
До встречи на Paxful!