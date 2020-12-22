Приближаются праздники, и в связи с этим нам хотелось бы исполнить некоторые ваши желания. У вас есть шанс стать одним из 50 счастливчиков, которые с 23 по 25 декабря могут выиграть биткоины на 5000 USD!

Правила участия

Мы хотим знать, чего вам хочется в этом году! Чтобы принять участие в розыгрыше, сделайте следующее:

Подпишитесь на нас в Facebook, Twitter и Instagram. Заполните поля и напишите три своих желания под нашим постом в: Facebook

Twitter

Instagram Отметьте друга, поставив хештег #PaxfulWishlist.

Мы случайным образом выберем 50 верифицированных пользователей, каждый из которых получит биткоины на сумму 100 USD. Мы свяжемся с победителями в Facebook, Twitter и Instagram 28 декабря и перечислим выигрыш на их кошельки Paxful в течение 10 дней.

Кто знает, может, и ваше желание совсем скоро исполнится! Желаем удачи!

Условия акции: