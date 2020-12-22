Приближаются праздники, и в связи с этим нам хотелось бы исполнить некоторые ваши желания. У вас есть шанс стать одним из 50 счастливчиков, которые с 23 по 25 декабря могут выиграть биткоины на 5000 USD!

Правила участия

Мы хотим знать, чего вам хочется в этом году! Чтобы принять участие в розыгрыше, сделайте следующее:

  1. Подпишитесь на нас в Facebook, Twitter и Instagram.
  2. Заполните поля и напишите три своих желания под нашим постом в:
  3. Отметьте друга, поставив хештег #PaxfulWishlist.

Мы случайным образом выберем 50 верифицированных пользователей, каждый из которых получит биткоины на сумму 100 USD. Мы свяжемся с победителями в Facebook, Twitter и Instagram 28 декабря и перечислим выигрыш на их кошельки Paxful в течение 10 дней.

Кто знает,  может, и ваше желание совсем скоро исполнится! Желаем удачи!

Условия акции:

  • Все участники должны быть пользователями Paxful и должны подтвердить свою личность. Участники программы Paxful Peer также могут участвовать в розыгрыше.
  • Розыгрыш начинается 23 декабря в 00:01 (ET) и заканчивается 25 декабря в 23:59 (ET) или после присуждения выигрыша (в зависимости от того, что произойдет раньше).
  • Участники должны подписаться на наши страницы в соцсетях, написать три своих желания, добавить хештег #PaxfulWishlist и отметить в комментарии друга.
  • 50 пользователей, оставивших комментарии на основных или региональных страницах Paxful в соцсетях, будут выбраны произвольным образом и получат биткоины на сумму 100 USD каждый.
  • Сотрудники Paxful свяжутся с победителями через личные сообщения в Facebook, Twitter и Instagram.
  • Мы объявим имена победителей на наших страницах в соцсетях 28 декабря 2020 года.
  • Выигрыш в BTC будет переведен на кошельки Paxful победителей в течение 10 дней после окончания розыгрыша.
  • Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.
  • Paxful оставляет за собой право дисквалифицировать сделки, отменить или изменить любые действия или правила по собственному усмотрению.
  • Замена приза или передача приза третьему лицу не предусмотрена.
  • Победители розыгрыша несут ответственность за выплату применимых налогов на приз, если иное не предусмотрено законом. Победители розыгрыша несут все остальные расходы по принятию и использованию приза, которые не упомянуты в настоящем тексте.
  • Если победитель отказывается от какой-либо части приза, он утрачивает на нее право. Имена аккаунтов Paxful и адреса биткоин-кошельков победителей будут включены в список, который будет предоставлен по запросу и в соответствии с требованиями законодательства.
  • Все участники соглашаются следовать этим правилам, так как это является обязательным условием для участия в розыгрыше.
  • Сотрудники, должностные лица и директора Paxful, а также все головные и дочерние компании, подразделения, филиалы, поставщики, типографы, дистрибьюторы и рекламные агентства (а также их иждивенцы, ближайшие члены семьи [родители, дети, братья, сестры, супруги]) и лица, проживающие на той же жилплощади (независимо от того, являются ли они родственниками или нет), не имеют права участвовать или побеждать в данном розыгрыше.