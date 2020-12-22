Приближаются праздники, и в связи с этим нам хотелось бы исполнить некоторые ваши желания. У вас есть шанс стать одним из 50 счастливчиков, которые с 23 по 25 декабря могут выиграть биткоины на 5000 USD!
Правила участия
Мы хотим знать, чего вам хочется в этом году! Чтобы принять участие в розыгрыше, сделайте следующее:
- Подпишитесь на нас в Facebook, Twitter и Instagram.
- Заполните поля и напишите три своих желания под нашим постом в:
- Отметьте друга, поставив хештег #PaxfulWishlist.
Мы случайным образом выберем 50 верифицированных пользователей, каждый из которых получит биткоины на сумму 100 USD. Мы свяжемся с победителями в Facebook, Twitter и Instagram 28 декабря и перечислим выигрыш на их кошельки Paxful в течение 10 дней.
Кто знает, может, и ваше желание совсем скоро исполнится! Желаем удачи!
Условия акции:
- Все участники должны быть пользователями Paxful и должны подтвердить свою личность. Участники программы Paxful Peer также могут участвовать в розыгрыше.
- Розыгрыш начинается 23 декабря в 00:01 (ET) и заканчивается 25 декабря в 23:59 (ET) или после присуждения выигрыша (в зависимости от того, что произойдет раньше).
- Участники должны подписаться на наши страницы в соцсетях, написать три своих желания, добавить хештег #PaxfulWishlist и отметить в комментарии друга.
- 50 пользователей, оставивших комментарии на основных или региональных страницах Paxful в соцсетях, будут выбраны произвольным образом и получат биткоины на сумму 100 USD каждый.
- Сотрудники Paxful свяжутся с победителями через личные сообщения в Facebook, Twitter и Instagram.
- Мы объявим имена победителей на наших страницах в соцсетях 28 декабря 2020 года.
- Выигрыш в BTC будет переведен на кошельки Paxful победителей в течение 10 дней после окончания розыгрыша.
- Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Paxful.
- Paxful оставляет за собой право дисквалифицировать сделки, отменить или изменить любые действия или правила по собственному усмотрению.
- Замена приза или передача приза третьему лицу не предусмотрена.
- Победители розыгрыша несут ответственность за выплату применимых налогов на приз, если иное не предусмотрено законом. Победители розыгрыша несут все остальные расходы по принятию и использованию приза, которые не упомянуты в настоящем тексте.
- Если победитель отказывается от какой-либо части приза, он утрачивает на нее право. Имена аккаунтов Paxful и адреса биткоин-кошельков победителей будут включены в список, который будет предоставлен по запросу и в соответствии с требованиями законодательства.
- Все участники соглашаются следовать этим правилам, так как это является обязательным условием для участия в розыгрыше.
- Сотрудники, должностные лица и директора Paxful, а также все головные и дочерние компании, подразделения, филиалы, поставщики, типографы, дистрибьюторы и рекламные агентства (а также их иждивенцы, ближайшие члены семьи [родители, дети, братья, сестры, супруги]) и лица, проживающие на той же жилплощади (независимо от того, являются ли они родственниками или нет), не имеют права участвовать или побеждать в данном розыгрыше.