В июле Paxful отмечает свой пятый день рождения, и мы не можем не гордиться этим. Конечно, без вас мы бы не смогли достичь таких успехов, поэтому нам очень хотелось бы поблагодарить вас за поддержку.

Выиграйте $1000 в еженедельном конкурсе #MyPaxfulStory *

Вы уже знаете нашу историю, но мы еще не знаем вашу.

Каждую неделю в июле мы будем размещать на всех наших страницах в соцсетях по одному вопросу о вашем опыте использования Paxful. Всего будет четыре вопроса.

Призовой фонд каждого вопроса — 1000 долларов в BTC. Это значит, что пять наших подписчиков, чьи комментарии наберут больше всего лайков, получат по 200 долларов в BTC каждый. Для участия вам нужно сделать следующее:

Подпишитесь на страницы @paxful в соцсетях Поставьте лайк под публикацией #MyPaxfulStory. Мы будем размещать эти публикации каждый понедельник июля в 7 часов утра (по североамериканскому восточному времени — EST) Ответьте на вопрос #MyPaxfulStory в комментариях, добавив хештеги #MyPaxfulStory и #Paxful5

Нам очень интересно узнать, как Paxful помог вам изменить свою жизнь и что вы думаете о нашей платформе. Самое время поделиться своими впечатлениями!

Выиграйте $5000 на сделках с тегом «Paxful5» **

Срок проведения розыгрыша: 7 июля 2020 года (0:00 EST) — 31 июля 2020 года (23:59 EST)

Вы можете получить приз не только отвечая на вопросы, но и заключая сделки на нашей платформе. Хотите испытать удачу? Тогда вот что вам нужно сделать:

Создайте новое предложение с любым способом оплаты Добавьте к предложению тег «Paxful5» Начинайте торговать!

Каждый раз, когда вы заключаете 5 успешных сделок, вы получаете возможность участвовать в розыгрыше. Не забывайте использовать тег Paxful5!

Общий объем этих сделок должен быть не менее 500 долларов США, то есть около 100 долларов за сделку. Чем больше сделок вы заключите, тем больше шансов у вас выиграть! В этом розыгрыше будет только один победитель, который получит $5000 — не упустите эту возможность! 💥

Более подробную информацию вы можете узнать, прочитав условия розыгрыша ниже.

Мини-викторина #PaxfulQuiz от наших инфлюенсеров

Мы хотим порадовать вас в свой день рождения!

С 7 июля 2020 года наши инфлюенсеры по очереди будут публиковать на своих страницах вопросы, связанные с криптовалютами. Вы можете ответить на них и получить приз! Как это сделать?

Подпишитесь на все страницы @paxful в соцсетях и на инфлюенсеров, перечисленных ниже Правильно ответьте на вопрос викторины в комментариях или в ответе на историю Не забудьте добавить хештеги #PaxfulQuizи #Paxful5

Каждый розыгрыш длится 24 часа.

В июле мы определим 20 победителей, которые будут выбираться случайным образом в конце каждого дня. Всем победителям мы перечислим 100 USD в биткоинах на кошельки Paxful.

👇 Чтобы участвовать в этом розыгрыше, подпишитесь на этих инфлюенсеров:

*список будет пополняться!

Новые фильтры и стикеры

День рождения — это особенный праздник, и мы хотим поделиться нашей радостью с друзьями! 🥰

Вы можете отметить этот день вместе с нами на Facebook и Instagram как положено, с тортом и подарками!

Birthday cake

Open birthday gifts

Попробуйте эти фильтры и отметьте своих друзей, чтобы они могли отпраздновать это событие вместе с нами!

Кстати, у нас есть много обычных и GIF-стикеров Paxful, которые вы можете использовать для своих историй в Instagram. Чтобы найти их, введите слово “Paxful” в строке поиска стикеров.

Например, у нас есть такие стикеры:

Желаем вам хорошо провести время!

*Условия розыгрыша #MyPaxfulStory:

У всех участников должен быть аккаунт Paxful. Если у вас нет аккаунта, но вы все равно хотите участвовать, создайте новый аккаунт. Участники должны: Поставить лайк публикации #MyPaxfulStory.

Поставить в своем комментарии хештеги #MyPaxfulStory и #Paxful В розыгрыше принимают участие только комментарии, отправленные с 6 июля (00:00:01 EST) по 30 июля 2020 года (21:59:59 EST). Не рекомендуем использовать несколько аккаунтов для публикации своих комментариев, так как в этом случае комментарии не будут засчитаны. Замена приза или передача приза третьему лицу не предусмотрена. Победители розыгрыша несут ответственность за выплату применимых налогов на приз, если иное не предусмотрено законом. Победители розыгрыша несут все остальные расходы по принятию и использованию приза, которые не упомянуты в настоящем тексте. Выбор победителей:

– 2 победителя из Twitter (глобальный, латиноамериканский и русскоязычный аккаунты)

– 2 победителя из Instagram (глобальный, латиноамериканский и русскоязычный аккаунты)

– 1 победитель из Facebook (глобальный, латиноамериканский и русскоязычный аккаунты) Чтобы получить приз, победители должны будут сообщить свои имена пользователей на Paxful и адреса своих кошельков. Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению Если победитель отказывается от какой-либо части приза, он утрачивает на нее право. Имя пользователя Paxful и адрес кошелька победителя будут включены в список, который будет предоставлен по запросу и в соответствии с требованиями законодательства. Все участники соглашаются следовать этим правилам, так как это является обязательным условием для участия в розыгрыше

*Данная акция не спонсируется, не поддерживается, не регулируется Twitter и Instagram и не имеет к ним отношения. Для участия в акции не требуется совершать покупки. Участникам розыгрыша должно быть не менее 18 лет. Участвуя в акции, вы освобождаете компанию Paxful (а также все ее филиалы, дочерние компании, рекламные агентства, партнёров, представителей, агентов, правопреемников, сотрудников, менеджеров и директоров) от ответственности в случае ущерба, болезни, увечья, смерти, потери, тяжбы, претензии или вреда, которые могут прямо или косвенно связаны, будь то по халатности или по другой причине, с (i) участием участника в розыгрыше и его/ее принятием, владением, использованием или неправильным использованием приза или его части; (ii) техническими неполадками любого рода, включая, но не ограничиваясь, неисправностями компьютера, кабеля, сети, аппаратного или программного оборудования; (iii) недоступностью связи по телефону, интернету или иному средству связи; (iv) неправомерным вмешательством другого лица в процесс участия или розыгрыша; (v) программной или человеческой ошибкой, которая может иметь место при организации розыгрыша или обработке заявок.

** Условия розыгрыша Выиграйте $5000 на сделках с тегом «Paxful5»

В честь пятилетия Paxful мы проводим розыгрыш с 7 июля (00:00 EST) по 31 июля 2020 года (23:59 EST), в котором разыгрываем 5000 USD в BTC.

Как участвовать?

После каждых 5 успешных сделок (т.е. не отмененных и не оспоренных) по предложениям с тегом «Paxful5» вы получаете право на участие в розыгрыше.

Создайте новое предложение с любым способом оплаты Добавьте к предложению тег «Paxful5» Начинайте торговать!

Чем больше сделок вы заключите, тем больше шансов у вас выиграть! В этом розыгрыше будет только один победитель.

Как будет определен победитель?

Победитель будет определен случайным образом, и его имя будет опубликовано на официальной странице Paxful в Twitter(@paxful). Победитель получит 5000 долларов в биткоинах, которые будут перечислены на его кошелек Paxful.

Условия: