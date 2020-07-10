В июле Paxful отмечает свой пятый день рождения, и мы не можем не гордиться этим. Конечно, без вас мы бы не смогли достичь таких успехов, поэтому нам очень хотелось бы поблагодарить вас за поддержку.
Выиграйте $1000 в еженедельном конкурсе #MyPaxfulStory *
Вы уже знаете нашу историю, но мы еще не знаем вашу.
Каждую неделю в июле мы будем размещать на всех наших страницах в соцсетях по одному вопросу о вашем опыте использования Paxful. Всего будет четыре вопроса.
Призовой фонд каждого вопроса — 1000 долларов в BTC. Это значит, что пять наших подписчиков, чьи комментарии наберут больше всего лайков, получат по 200 долларов в BTC каждый. Для участия вам нужно сделать следующее:
- Подпишитесь на страницы @paxful в соцсетях
- Поставьте лайк под публикацией #MyPaxfulStory. Мы будем размещать эти публикации каждый понедельник июля в 7 часов утра (по североамериканскому восточному времени — EST)
- Ответьте на вопрос #MyPaxfulStory в комментариях, добавив хештеги #MyPaxfulStory и #Paxful5
Нам очень интересно узнать, как Paxful помог вам изменить свою жизнь и что вы думаете о нашей платформе. Самое время поделиться своими впечатлениями!
Выиграйте $5000 на сделках с тегом «Paxful5» **
Срок проведения розыгрыша: 7 июля 2020 года (0:00 EST) — 31 июля 2020 года (23:59 EST)
Вы можете получить приз не только отвечая на вопросы, но и заключая сделки на нашей платформе. Хотите испытать удачу? Тогда вот что вам нужно сделать:
- Создайте новое предложение с любым способом оплаты
- Добавьте к предложению тег «Paxful5»
- Начинайте торговать!
Каждый раз, когда вы заключаете 5 успешных сделок, вы получаете возможность участвовать в розыгрыше. Не забывайте использовать тег Paxful5!
Общий объем этих сделок должен быть не менее 500 долларов США, то есть около 100 долларов за сделку. Чем больше сделок вы заключите, тем больше шансов у вас выиграть! В этом розыгрыше будет только один победитель, который получит $5000 — не упустите эту возможность! 💥
Более подробную информацию вы можете узнать, прочитав условия розыгрыша ниже.
Мини-викторина #PaxfulQuiz от наших инфлюенсеров
Мы хотим порадовать вас в свой день рождения!
С 7 июля 2020 года наши инфлюенсеры по очереди будут публиковать на своих страницах вопросы, связанные с криптовалютами. Вы можете ответить на них и получить приз! Как это сделать?
- Подпишитесь на все страницы @paxful в соцсетях и на инфлюенсеров, перечисленных ниже
- Правильно ответьте на вопрос викторины в комментариях или в ответе на историю
- Не забудьте добавить хештеги #PaxfulQuizи #Paxful5
Каждый розыгрыш длится 24 часа.
В июле мы определим 20 победителей, которые будут выбираться случайным образом в конце каждого дня. Всем победителям мы перечислим 100 USD в биткоинах на кошельки Paxful.
👇 Чтобы участвовать в этом розыгрыше, подпишитесь на этих инфлюенсеров:
- TheCryptoCandy
- Satoshi Babe
- Crypto Zeinab
- Crypto Jeans
- CryptoVanessa
- Alexander Haxton
- Dan Borovik
- CryptoCrunchApp
- CryptoKenzie
*список будет пополняться!
Новые фильтры и стикеры
День рождения — это особенный праздник, и мы хотим поделиться нашей радостью с друзьями! 🥰
Вы можете отметить этот день вместе с нами на Facebook и Instagram как положено, с тортом и подарками!
Попробуйте эти фильтры и отметьте своих друзей, чтобы они могли отпраздновать это событие вместе с нами!
Кстати, у нас есть много обычных и GIF-стикеров Paxful, которые вы можете использовать для своих историй в Instagram. Чтобы найти их, введите слово “Paxful” в строке поиска стикеров.
Например, у нас есть такие стикеры:
Желаем вам хорошо провести время!
*Условия розыгрыша #MyPaxfulStory:
- У всех участников должен быть аккаунт Paxful. Если у вас нет аккаунта, но вы все равно хотите участвовать, создайте новый аккаунт.
- Участники должны:
- Поставить лайк публикации #MyPaxfulStory.
- Поставить в своем комментарии хештеги #MyPaxfulStory и #Paxful
- В розыгрыше принимают участие только комментарии, отправленные с 6 июля (00:00:01 EST) по 30 июля 2020 года (21:59:59 EST).
- Не рекомендуем использовать несколько аккаунтов для публикации своих комментариев, так как в этом случае комментарии не будут засчитаны.
- Замена приза или передача приза третьему лицу не предусмотрена.
- Победители розыгрыша несут ответственность за выплату применимых налогов на приз, если иное не предусмотрено законом. Победители розыгрыша несут все остальные расходы по принятию и использованию приза, которые не упомянуты в настоящем тексте.
- Выбор победителей:
– 2 победителя из Twitter (глобальный, латиноамериканский и русскоязычный аккаунты)
– 2 победителя из Instagram (глобальный, латиноамериканский и русскоязычный аккаунты)
– 1 победитель из Facebook (глобальный, латиноамериканский и русскоязычный аккаунты)
- Чтобы получить приз, победители должны будут сообщить свои имена пользователей на Paxful и адреса своих кошельков.
- Сумма приза в биткоинах определяется на основании курса, действительного в момент выдачи приза, по усмотрению
- Если победитель отказывается от какой-либо части приза, он утрачивает на нее право. Имя пользователя Paxful и адрес кошелька победителя будут включены в список, который будет предоставлен по запросу и в соответствии с требованиями законодательства.
- Все участники соглашаются следовать этим правилам, так как это является обязательным условием для участия в розыгрыше
*Данная акция не спонсируется, не поддерживается, не регулируется Twitter и Instagram и не имеет к ним отношения. Для участия в акции не требуется совершать покупки. Участникам розыгрыша должно быть не менее 18 лет. Участвуя в акции, вы освобождаете компанию Paxful (а также все ее филиалы, дочерние компании, рекламные агентства, партнёров, представителей, агентов, правопреемников, сотрудников, менеджеров и директоров) от ответственности в случае ущерба, болезни, увечья, смерти, потери, тяжбы, претензии или вреда, которые могут прямо или косвенно связаны, будь то по халатности или по другой причине, с (i) участием участника в розыгрыше и его/ее принятием, владением, использованием или неправильным использованием приза или его части; (ii) техническими неполадками любого рода, включая, но не ограничиваясь, неисправностями компьютера, кабеля, сети, аппаратного или программного оборудования; (iii) недоступностью связи по телефону, интернету или иному средству связи; (iv) неправомерным вмешательством другого лица в процесс участия или розыгрыша; (v) программной или человеческой ошибкой, которая может иметь место при организации розыгрыша или обработке заявок.
** Условия розыгрыша Выиграйте $5000 на сделках с тегом «Paxful5»
В честь пятилетия Paxful мы проводим розыгрыш с 7 июля (00:00 EST) по 31 июля 2020 года (23:59 EST), в котором разыгрываем 5000 USD в BTC.
Как участвовать?
После каждых 5 успешных сделок (т.е. не отмененных и не оспоренных) по предложениям с тегом «Paxful5» вы получаете право на участие в розыгрыше.
- Создайте новое предложение с любым способом оплаты
- Добавьте к предложению тег «Paxful5»
- Начинайте торговать!
Чем больше сделок вы заключите, тем больше шансов у вас выиграть! В этом розыгрыше будет только один победитель.
Как будет определен победитель?
Победитель будет определен случайным образом, и его имя будет опубликовано на официальной странице Paxful в Twitter(@paxful). Победитель получит 5000 долларов в биткоинах, которые будут перечислены на его кошелек Paxful.
Условия:
- Все розыгрыши проходят по североамериканскому восточному времени (EST). Пользователи могут принимать участие в розыгрыше с 7 июля 2020 года (0:00 EST) по 31 июля 2020 года (23:59 EST).
- Для участия в розыгрыше необходимо пройти верификацию личности на Paxful.
- К участию в розыгрыше допускаются только новые предложения с тегом «Paxful5», созданные в течение срока проведения розыгрыша.
- Тег «Paxful5» должен оставаться в предложении до окончания розыгрыша.
- Общая сумма каждых 5 сделок должна быть не менее 500 USD (или эквивалент этой суммы в других валютах).
- Биткоины будут перечислены победителю на его кошелек Paxful в течение 7 дней после окончания розыгрыша.
- Обменный курс USD и BTC зависит от курса, действительного в момент выдачи приза, причем время выдачи приза определяется исключительно по усмотрению Paxful
- Paxful оставляет за собой право по любой причине не учитывать сделки во время розыгрыша.
- Paxful оставляет за собой право по своему усмотрению отменять или изменять любые действия и правила.