Неважно, строите ли вы свой бизнес или империю, вы всегда должны знать, с кем вы работаете. Чтобы еще лучше обезопасить ваши сделки, мы добавили новую функцию, которая позволит отображать ваши имя и фамилию.

Вы можете сделать так, чтобы пользователи видели ваше имя и первую букву фамилии (по умолчанию), или полностью скрыть свое имя. Так вы сможете защитить свою конфиденциальность или удостовериться в том, что ваш торговый партнер действительно тот, за кого себя выдает.

Чтобы отобразить свое полное имя, перейдите в настройки аккаунта и выберите опцию Имя и фамилия.

При создании предложения вы сможете поставить условие, что ваш торговый партнер должен раскрыть свои имя и фамилию. Однако помните, что в этом случае вам тоже придется сообщить ему свое полное имя.

Если вы хотите скрыть свои имя и фамилию, предложения, владельцы которых требуют раскрытия полного имени, будут исключены из списка доступных вам предложений. Вы не сможете изменить эти настройки во время сделки, поэтому убедитесь, что вы настроили отображение вашего имени до выбора предложения.

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Эта функция позволит обезопасить ваши сделки и наладить деловые связи. Вы готовы выйти на новый уровень?