Комиссии за перевод средств всегда интересовали участников криптовалютного сообщества. Чтобы снизить расходы на исходящие переводы, мы решили добавить на платформу Paxful Tron USDT (TRC-20).

Теперь при отправке USDT со своего кошелька Paxful на внешний кошелек вы можете использовать как Tron USDT (TRC-20), так и Ethereum USDT (ERC-20).

Tron USDT и Ethereum USDT используют разные блокчейны, поэтому комиссии тоже разные. Транзакции с Tron USDT предусматривают намного более низкие комиссии, поэтому отправлять USDT таким образом дешевле. Мы рекомендуем всем нашим пользователям проверить, поддерживает ли ваш внешний кошелек Tron USDT (TRC-20), и если да, использовать этот вариант*.

При следующей отправке USDT с кошелька Paxful вы сможете выбрать между Ethereum USDT и Tron USDT. Перед отправкой средств вы сможете увидеть комиссию за транзакцию.

*Подсказка: Адреса кошельков Ethereum USDT начинаются с “0x”, а адреса кошельков Tron USDT — с “T”. Перед тем как подтверждать отправку USDT, проверьте правильность адреса!

Примечание: мы поддерживаем USDT на основе Tron, а не Tron (TRX).