Мы с радостью объявляем о запуске обновленной программы Paxful Peer! Теперь у нее есть новая страница на сайте, интересные привилегии и более простые требования.

Вы можете заработать больше, приводя новых пользователей на Paxful. Постройте свое финансовое будущее и войдите в международную семью Paxful.

Обновление программы Paxful Peer

Неважно, есть ли у вас опыт работы с этой программой или нет, вы по достоинству оцените эти изменения.

Мы обновили сайт программы Paxful Peer, чтобы его было удобнее использовать. Новый дизайн позволит вам легче воспринимать информацию об условиях участия и привилегиях.

Мы также добавили новые бонусы, включая розыгрыши и возможность тестирования новых функций. Кроме того, ваше имя может появиться на наших вебсайтах.

И самое главное: наша служба поддержки будет уделять вам особое внимание. Специальный сотрудник Paxful в любое время будет отвечать на все ваши вопросы.

Присоединяйтесь к новой программе Paxful Peer

В новой программе Paxful Peer три уровня: Peer, Ambassador и Associate. На каждом уровне вы должны привести на Paxful определенное число новых пользователей.

Peer (Уровень 1) – 7 новых пользователей

Ambassador (Уровень 2) – 20 новых пользователей

Associate (Уровень 3) – 100 новых пользователей

После того как вы приведете необходимое число пользователей, вы получите доступ к новым привилегиям. Участники программы Paxful Peer могут принимать участие в розыгрышах, а также зарабатывать 150 USD в BTC ежемесячно на уровне Associate.

В таблице ниже вы найдете информацию об уровнях программы и привилегиях.

Как стать активным участником

Стать активным участником программы Paxful Peer очень просто. Вот что вам нужно сделать:

Отправьте заявку на предварительную оценку Побеседуйте с представителем Paxful Станьте участником #PaxfulPeer (после проверки заявки) Приводите новых пользователей Paxful Получайте финансовые привилегии

*в Telegram, WhatsApp, Zoom или Google Meet

Примечание: перед отправкой заявки внимательно прочитайте наши требования к участию. Они помогают нам обеспечивать безопасность пользователей.

Ваш аккаунт должен быть верифицирован по принципу KYC (вы должны подтвердить свою личность и адрес);

Соблюдайте наши условия предоставления услуг;

Рассказывайте о Paxful и программе Paxful Peer в соцсетях;

У вас должен быть опыт торговли на платформе: вы должны уметь объяснять новым пользователям, как торговать на Paxful;

Отправляйте нам свои предложения: мы всегда открыты для новых идей, ведь это помогает нам совершенствоваться!

Вот и все! Отправьте заявку, чтобы начать.

Если вы хотите узнать больше о программе Paxful Peer, прочитайте эту статью из нашего справочного центра.

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