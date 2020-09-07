У каждого героя всегда есть напарник – и у вас тоже есть самый проверенный торговый партнер на платформе Paxful. 🤜🤛

Настоящий партнер – это тот, кто всегда с нами рядом, чтобы удостовериться, что мы принимаем правильные решения и не собьемся с пути. И хотя мы знаем, что Международный день друзей уже прошел, мы думаем, что всегда можем выразить наше признание своим лучшим торговым партнерам на платформе и без специального повода!

Мы дарим вам и вашему другу шанс выиграть 1 000 долларов США в биткоинах*!

Следуйте этим трем простым шагам, чтобы принять участие:

✅ Подпишитесь на наши русскоязычные аккаунты в Инстаграме и Твиттере – @paxful_ru

✅ Поставьте like и поделитесь нашим постом в Твиттере

✅ Отметьте своего друга с хэштегом #BetterTogether

Что может быть лучшим способом показать вашу признательность торговому партнеру, чем подарить ему шанс выиграть значительный приз? Поделитесь своей удачей!

* Общий приз в размере 1000 долларов США в биткоинах будет поделен пополам между победителем розыгрыша и его/ее торговым партнером, отмеченным в посте с хэштегом #BetterTogether, таким образом каждый получит 500 долларов США в биткоинах.

Приз будет вручен одной паре победителей от каждого регионального аккаунта Paxful в социальных сетях. Список участвующих аккаунтов:

Paxful India Twitter: https://twitter.com/paxful_India



Условия конкурса #BetterTogether от Paxful:

Участники должны иметь или создать аккаунт на Paxful. Вы можете создать свой аккаунт здесь . Участники должны быть подписаны на аккаунты Paxful в Инстаграме и Твиттере, должны поставить like, поделиться и ретвитнуть пост о конкурсе и отметить своего самого надежного торгового партнера на Paxful с хэштегом #BetterTogether. Только пользователи, принявшие участие в конкурсе между 7 сентября 2020 с 19.00 часов (по Москве/Киеву) и до 10 Сентября 2020 7.00 часов (по Москве/Киеву) , будет считаться участниками конкурса. Итого 4 пары победителей будут выбраны в произвольном порядке и объявлены 10 сентября 2020 во всех социальных аккаунтах Paxful. Paxful отправит 500 долларов в США в биткоинах победителю и торговому партнеру победителя на платформе Paxful, отмеченному в посте, на их аккаунты на Paxful соответственно. Использование участниками множественных аккаунтов для участия в конкурсе приведет к дисквалификации. Замена приза не предоставляется, передача приза третьей стороне не разрешается. Победители приза берут на себя полную ответственность по уплате всех применимых федеральных или местных налогов с полученного приза, если только законом не требуется иное. Все другие затраты по приему и использования приза, не упомянутые в данных условиях, также являются исключительно ответственностью победителя/победителей. Количество присуждаемых биткоинов рассчитывается на основе курса обмена, действующего на момент передачи приза, и остается на усмотрении Paxful. Любая часть приза, не принятая победителем/победителями, будет отозвана. Имя аккаунта на Paxful и адрес кошелька будут опубликованы в списке победителей, который может быть предоставлен по запросу и согласно закону. Все участники конкурса, как необходимое условие участия, соглашаются с данными Условиями.

* Настоящая акция никак не спонсируется, не поддерживается, не администрируется и никак не связана с Instagram или Twitter. Нет требования о покупке для участия в конкурсе. Всем участникам конкурса должно быть 18 лет или больше для участия. Принимая участие в конкурсе, вы соглашаетесь, что Paxful, дочерние компании Paxful, рекламные агентства, партнеры, представители, агенты и сотрудники Paxful не несут ответственность за какие-либо потери, болезнь, травмы, смерть, судебные разбирательства или любой ущерб, который может последовать напрямую или косвенно, вызванные халатностью или нет, связанные с (i) участием каждого участника в конкурсе или его/ее принятием, владением, использованием или злоупотреблением использования приза или любой его части, (ii) техническими проблемами любого рода, включая, но не ограничиваясь поломкой какого-либо компьютера, кабеля, сети, оборудования или программного обеспечения; (iii) недоступностью передачи данных, услуг телефонной связи или Интернет-услуг; (iv) несанкционированным вмешательством в любую часть процесса конкурса и выдачи приза; (v) электронными сбоями или ошибками человеческого фактора, которые могут произойти при администрировании выдачи призов и обработке данных участников.