В 2021 году биткоину (BTC) исполнится 12 лет. Как летит время! Мы уверены, что к этому времени практически все уже слышали о нем. Наша любимая цифровая валюта продолжает развиваться, предоставляя нам все новые возможности для получения дохода. Все больше людей начинают использовать биткоин для заработка, и это создает нешуточную конкуренцию.

Чтобы вам было проще, мы предлагаем 15 способов, которые вы можете использовать для заработка на биткоине в 2021 году.

1. Майнинг

Один из первых способов добычи биткоинов — это, конечно, майнинг. Майнеры используют мощные компьютеры для решения сложных математических задач. Когда они находят решение, то получают биткоины. По сути, это соревнование: кто первым сгенерирует блок, тому достанется награда.

Раньше майнинг был не таким сложным. Первые майнеры могли получать тысячи биткоинов, используя свои домашние компьютеры. Теперь дела обстоят по-другому. Сегодня для майнинга вам потребуется высококлассное оборудование, которое может стоить несколько тысяч долларов. Кроме того, поскольку биткоин приобрел большую известность, у вас будет много конкурентов.

Если вы хотите получить шанс на победу, вы можете присоединиться к биткоин-пулу или попробовать “облачный майнинг”. Майнинг-пул — это группа майнеров, которые объединяют свои вычислительные мощности, чтобы быстрее решать математические задачи. Облачный майнинг работает примерно так же, только для объединения вычислительных мощностей используется облачное хранилище. Так майнерам не приходится устанавливать оборудование и запускать программы напрямую. В обоих случаях майнерские комиссии и полученные коины распределяются между всеми участниками группы.

По мере ужесточения конкуренции требуется все более продвинутое оборудование. Чем больше вы тратите на это оборудование, тем меньше ваша прибыль. В результате майнинг биткоинов оказывается не таким выгодным делом, как раньше. Поэтому перед тем как заняться майнингом, узнайте все подробности, ведь есть множество других, более легких способов заработать на биткоине.

Сложность: Высокая

Скорость: Низкая

2. Ходлинг

Покупка и удержание биткоинов — одна из наиболее простых и доступных для новичков стратегий. Создайте биткоин-кошелек, купите биткоины, а затем просто ждите, пока цена BTC не вырастет — хотя иногда ждать приходится долго. Могут пройти недели, месяцы и даже годы, прежде чем вы наконец решите продать биткоины.

Именно так был придуман термин “ходлинг”. Все началось с опечатки на форуме, а затем появилась полноценная торговая стратегия. Также это слово расшифровывается как “Hold On for Dear Life” (“Держись изо всех сил”).

Сложность: Низкая

Скорость: Низкая

3. Торговля

Если “ходлинг” подразумевает долгосрочное инвестирование, то торговля биткоинами — это его краткосрочный аналог. Суть торговли BTC заключается в использовании его волатильности. Для этого нужно хорошо знать рынок, поэтому перед тем как приступать к торговле, изучите всю доступную информацию.

Вот несколько торговых стратегий, с которых вы можете начать:

Дей-трейдинг. Это заключение краткосрочных сделок с целью быстрого получения небольшой прибыли. Дей-трейдеры не оставляют открытых позиций в конце дня, поэтому для использования этого метода необходимо внимательно анализировать рынок, замечать возможности для незначительного заработка и ориентироваться на небольшую прибыль. В конце дня трейдеры могут получать значительную совокупную прибыль.

Свинг-трейдинг. Если ходлинг — это долгосрочная стратегия, а дейтрейдинг — краткосрочная, то свинг-трейдинг находится где-то посередине. Как и “ходлеры”, свинг-трейдеры покупают биткоин по низкой цене, ждут, пока его курс не вырастет, а затем продают подороже. Однако они держат биткоины не так долго, как ходлеры, и не избавляются от них так быстро, как дей-трейдеры.

Арбитраж. Биткоин-арбитраж похож на предыдущие стратегии, однако вместо того чтобы заключать сделки на одной бирже, трейдеры ищут возможности заработка на нескольких разных платформах. По сути, они покупают BTC на одной бирже и продают их по более высокой цене на другой бирже.

Все эти методы требуют определенного опыта, поэтому не ожидайте, что у вас все получится с первого раза. Соберите информацию, выберите самую подходящую стратегию и действуйте!

Сложность: Средняя

Скорость: Высокая

4. Партнерские программы

Многие компании используют партнерский маркетинг для привлечения новых клиентов. Они поощряют своих пользователей, чтобы те приглашали к участию своих друзей и родных. Таких программ очень много, и все они отличаются друг от друга, поэтому вам стоит сравнить их и решить, какая из них стоит вашего внимания.

У Paxful есть своя партнерская программа. Она пользуется большой популярностью, так как дает пользователям возможность выгодно зарабатывать на биткоине. Попробуйте — возможно, она подойдет и вам!

Сложность: Низкая

Скорость: Высокая

5. Биткоины как способ оплаты

По мере развития биткоина все больше и больше компаний начинают принимать его в качестве оплаты за товары и услуги. Если у вас есть свой бизнес, возможно, вам тоже стоит принимать биткоины?

Это позволит вам расширить сеть клиентов, защитить транзакции и ускорить процесс оплаты. Кроме того, это не требует никаких усилий. Если у вас есть свой магазин, вам просто нужно приклеить небольшой знак на витрине и на кассе. Если вы работаете онлайн, вы можете разместить баннер на главной странице или использовать интегрированный на сайт сервис, такой как “Оплата через Paxful”. Ваши клиенты смогут отправлять средства непосредственно на ваш биткоин-кошелек.

После того как вы начнете получать платежи в биткоинах, вы сможете использовать их для инвестирования — кто знает, может, вам повезет? Курс биткоина может вырасти в будущем, и тогда вы получите значительную прибыль от такого вложения средств.

Сложность: Низкая

Скорость: Высокая

6. Биткоин-краны

Вы любите смотреть рекламу и отвечать на опросы? Что, вам в самом деле это нравится?! Тогда почему бы вам не использовать биткоин-краны?

Биткоин-краны — это сервисы, которые выдают доли биткоина за выполнение элементарных заданий, таких как просмотр рекламы или прохождение опросов. Кстати, некоторые из них могут быть в виде мини-игр!

Сложность: Низкая

Скорость: Высокая

7. Вознаграждение за выполнение заданий

Одна из самых приятных вещей в этом мире — помогать другим. А если при этом вы получаете деньги, тогда это еще лучше!

На одной из самых популярных платформ такого рода — Bitfortip — вы можете получить биткоины за выполнение определенных заданий для других людей. Задания могут быть совершенно разными: от поиска платья в интернете до ответов на технические вопросы.

Если же вы геймер и транслируете свои видеоигры онлайн, вы можете также принимать донаты в биткоинах. Twitch и некоторые другие стриминговые платформы уже интегрировали сервис для отправки крипто-донатов, так что обязательно ознакомьтесь с этой возможностью.

Сложность: Низкая

Скорость: Высокая

8. Микроработа и оплата за клики

Некоторые сайты платят своим пользователям биткоины за просмотр рекламы или посещение определенных страниц. Только помните, что если вы хотите побольше заработать таким способом, у вас уйдет на это много времени и сил. Если для вас это не проблема, то вы можете выбрать этот вариант для быстрого заработка. Если вас действительно интересует криптовалютный доход, вы можете для начала посмотреть такие сайты, как Coinpayu и adBTC.

На сайтах Microworkers и Cloudfactory пользователи получают небольшое вознаграждение за выполнение простых заданий (например, просмотр видео на Youtube или участие в опросе). Есть и другие аналогичные сайты — например, Bitcoinget и Cointasker, — где доступны тысячи заданий, выполняя которые вы получаете биткоины.

Сложность: Низкая

Скорость: Высокая

9. Контент о биткоине

Криптовалюта — довольно молодое явление, и поэтому авторов, которые имеют профессиональные познания в этой области, пока не так уж много. Рынок переполнен неопытными копирайтерами, которые снова и снова переписывают чужой контент.

Eсли вы хорошо разбираетесь в биткоинах и владеете пером, почему бы вам не поделиться своими знаниями с другими? Есть сайты, которые заплатят вам за статьи о биткоинах — например Crypto Currency News или Blockchain Aliens. Кроме того, вы всегда можете попытать счастья на таких биржах для фрилансеров, как Upwork и Freelancer.

Сложность: Средняя

Скорость: Средняя

10. Форум Bitcointalk

Bitcointalk — один из старейших биткоин-форумов. Он был создан самим Сатоши Накамото и сегодня является одним из самых популярных криптовалютных форумов.

Если вы являетесь авторитетным участником дискуссий на этом форуме, то ваши публикации на Bitcointalk получат спонсорскую подпись. Это значит, что за каждую публикацию на форуме вы будете получать плату от спонсоров.

Сложность: Высокая

Скорость: Низкая

11. Биткоины в долг

Децентрализованный характер биткоина и других криптовалют позволяет быстро и просто совершать любые транзакции. Для этого вам не нужно подтверждение от каких-либо организаций.

Благодаря этой особенности вы можете давать биткоины в долг под процент. Таким образом вы заставляете деньги работать на вас, даже когда “ходлите”, то есть ваши средства не просто лежат на кошельке без движения, а приносят доход.

Если вы выберете этот вариант, посмотрите такие сайты, как Unchained Capital, Bitbond и BTCpop.

Сложность: Низкая

Скорость: Низкая

12. Азартные игры на биткоины

Если вы умеете себя контролировать, вы можете попытать удачи в азартных играх на биткоины. Обычно в азартных играх деньги всегда достаются казино. Однако азартные игры с биткоинами — это другое дело. Вы можете получить крупные бонусы или приумножить свою начальную ставку в несколько раз.

В этой сфере популярностью пользуются такие сайты, как Bitstarz и mBit, поэтому если вам интересны такие игры, посмотрите, что они могут вам предложить.

Сложность: Высокая

Скорость: Высокая

13. Бинарные опционы

Бинарные опционы существуют в мире финансов очень давно. Эта схема довольно быстро была перенята для криптовалют. Бинарный опцион предполагает, что трейдер приобретает опцион, и по истечении определенного срока он либо получает прибыль, либо не получает ничего. По сути, вы делаете ставку на рост или снижение цены.

Например, цена биткоина в 10 часов утра составляет 3000 USD. Вы можете предположить, что к 18 часам его цена будет больше или меньше этого значения. Если вы сделали ставку на повышение цены и она действительно вырастет, вы получите определенную премию. В противном случае вы потеряете свои средства. Аналогичным образом, если вы делаете ставку на понижение цены и она упадет, вы получите премию опциона.

Сложность: Высокая

Скорость: Высокая

14. Мастернода

Мастерноды — это узлы, которые отвечает за проверку блокчейна в реальном времени. Как и биткоин-ноды, они всегда находятся в рабочем состоянии.

Помимо хранения, подтверждения и передачи информации об одобренных сделках к другим нодам, мастерноды также выполняют другие задачи в блокчейне, включая обеспечение бесперебойной работы протокола, поддержку голосования и т.д. За оказание этих услуг мастерноды получают вознаграждение.

Сложность: Высокая

Скорость: Низкая

15. Премия за обнаруженные ошибки

Многие разработчики ПО и организации предлагают пользователям вознаграждение за найденные лазейки и уязвимости в их системах. На многих биткоин-биржах и P2P-платформах вы также найдете такие программы по вознаграждению за обнаруженные ошибки.

Если вы хотите поучаствовать в такой программе, посмотрите Политику Paxful по вознаграждению за обнаруженные ошибки и внесите свой вклад в совершенствование нашей платформы.

Сложность: Высокая

Скорость: Низкая

Биткоин продолжает развиваться

Теперь в вашем распоряжении 15 способов, с помощью которых вы можете заработать на биткоине в 2021 году. Возможно, один из них в итоге принесет вам большую прибыль!

По мере развития криптоэкономики будет появляться все больше новых возможностей для получения дохода при помощи биткоина. Даже если не учитывать этот список, есть множество других способов заработать на криптовалютах, некоторые из которых доступны на Paxful и других криптоплатформах. Соберите информацию и решите, что вам подходит лучше всего. Желаем удачи!

Отказ от ответственности: Данную информацию нельзя рассматривать в качестве консультации по юридическим, инвестиционным, финансовым или другим вопросам.