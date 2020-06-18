Если вы знакомы с биткоином, то вы наверняка слышали о технологии блокчейн, которая лежит в основе этой криптовалюты. Многие предприятия и организации используют эту технологию для разработки эффективных цифровых решений.

Блокчейн используется во многих секторах экономики, но лучше всего его достоинства проявляются в сфере финансов. Однако перед тем как подробно их рассмотреть, мы кратко расскажем, что из себя представляет эта технология.

Что такое технология биткоин?

Блокчейн — это децентрализованный распределенный реестр, который отслеживает операции с цифровыми активами. Он существует исключительно в цифровом виде и не контролируется каким-либо центральным органом.

В блокчейне содержится множество копий реестра (т.е. списков сетевых транзакций). Будучи распределенным реестром, он способен передавать новые транзакции большому числу пользователей. Мощности блокчейна хватает на то, чтобы абсолютно независимо функционировать и проводить сложные вычисления.

Кроме того, блокчейн неизменяем, то есть транзакции в нем невозможно изменить или удалить. Благодаря этому свойству все транзакции надежно защищены от добавления ложной информации.

Если вы вдруг захотите взломать блокчейн, вам придется изменить каждую копию реестра — это все равно что взломать тысячи компьютеров одновременно!

Блокчейн — это уникальная технология, которая лежит в основе биткоина, самой популярной на сегодняшний день криптовалюты. Давайте посмотрим, какое влияние оказывает блокчейн на финансовую и банковскую системы:

1. Обеспечение финансового равенства

Несмотря на то что традиционные банки есть практически везде, многие люди все еще не имеют доступа к банковским услугам. Такая ситуация — не редкость для африканского региона, Индии и некоторых других стран.

Технология блокчейн позволяет таким людям получить доступ к финансовым услугам через использование криптовалют. Криптовалюты — это цифровые активы, которыми можно управлять с компьютера или смартфона. Кроме того, их отправка и получение не представляют никакой сложности.

Если вы используете криптовалюту, вам больше не нужно тратить время на заполнение бумаг для открытия банковского счета или проведения других банковских операций.

2. Прозрачность транзакций

Блокчейн является одной из самых эффективных технологий для отслеживания транзакций. Технология распределенного реестра (DLT) фиксирует данные транзакций одновременно в нескольких местах.

Реестр транзакций похож на банковскую книгу учета, с тем отличием, что он существует только в цифровом виде. Любой пользователь сети может видеть данные и историю транзакций, что обеспечивает прозрачность операций.

Это достоинство блокчейна обеспечило ему популярность не только в области финансов и технологии. Технология блокчейн задействована и в других отраслях: например, благотворительные и некоммерческие организации теперь могут принимать пожертвования в биткоинах и других криптовалютах.

3. Безопасность платежей

Если говорить о применении блокчейна в сфере финансов, то еще одно достоинство этой технологии — безопасность транзакций. Обычно оплата совершается в виде наличных, чеков или банковских переводов. Такие способы считаются относительно безопасными, но и они не лишены риска.

Возьмем, например, государственную валюту. Напечатанные деньги можно подделать, как, впрочем, и чеки, которые в таком случае используются для платежей без обеспечения. Такие необеспеченные чеки — страшный сон каждого продавца.

В блокчейне все платежи необратимы, что предотвращает некоторые виды онлайн-мошенничества.

4. Скорость транзакций

Технология блокчейн позволяет не только безопасно совершать платежи, но и делать это быстрее и с меньшими затратами. Обычно люди отправляют или получают деньги через коммерческие банки, сервисы денежных переводов, центры обработки платежей по кредитным картам и другие сторонние сервисы.

При этом каждая транзакция занимает не меньше дня и предусматривает определенную комиссию. При отправке средств через блокчейн нет никаких географических ограничений, так как средства отправляются не по обычным каналам.

Кроме того, транзакции совершаются за несколько секунд. Вам не нужно переживать о том, что сегодня выходной, праздник или банк уже закрыт — вы можете переводить средства в любое время суток.

5. Надежность верификации

Проверка личности покупателя является одним из ключевых элементов деятельности любой компании и должна выполняться очень тщательно. Банки и другие финансовые учреждения проверяют своих клиентов, чтобы узнать, не замешаны ли они в каких-либо мошеннических или нелегальных действиях.

Нелегальная деятельность может включать в себя, среди прочего, отмывание денег, которое в наше время встречается все чаще. Поддержание такой системы безопасности на должном уровне требует больших расходов. Однако благодаря технологии блокчейн такие процедуры могут выполняться так же эффективно, но с гораздо меньшими затратами.

Если банк не может подтвердить, что его клиенты не используют банковскую систему для незаконных операций, регулятивные органы могут наложить на него значительный штраф. Использование для верификации систем на основе блокчейна поможет избежать таких ситуаций.

Технология блокчейн в других отраслях

Цифровые решения на основе блокчейна можно применять не только в банковских и финансовых организациях. По мере того как все больше людей проявляют интерес к блокчейну, эта технология постепенно проникает и в другие сферы.

Блокчейн может принести пользу в самых разных отраслях — от медицинского обслуживания и управления поставками до информационной безопасности и правительственных проектов. Нет никакого сомнения, что в ближайшие годы блокчейн выйдет за рамки финансового сектора и зарекомендует себя в других сферах экономики.