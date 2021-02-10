Неважно, хотите ли вы заработать на жизнь, познакомить своих друзей с миром криптовалюты или перевести свои сделки на новый уровень, — с помощью программы Paxful Peer вы сможете осуществить все свои замыслы. Однако если вы еще не стали ее участником, не переживайте! Сейчас самое подходящее время, чтобы открыть для себя новые возможности, как это сделали наши пользователи из Уганды, Марокко и Камеруна.

Мы попросили их поделиться своим опытом и рассказать, как участие в программе Paxful Peer может изменить ваше финансовое положение к лучшему.

Абдельхамид, Марокко

Познакомьтесь с Абдельхамидом, 25-летним марокканцем, который проживает в Катаре. Он узнал о программе Paxful Peer месяц назад и очень ей заинтересовался.

“Вы легко можете повысить свой доход, торгуя биткоинами (BTC) или Tether (USDT), а также приглашая новых партнеров. Вы даже можете стать сотрудником Paxful”.

Он встретил теплый прием со стороны других участников Paxful Peer. “Я был тронут тем, как меня встретили другие участники. Я чувствую себя частью большой семьи Paxful. Я также горжусь тем, что у меня теперь есть значок Paxful Peer. Мои предложения просматривает больше людей, и я заключаю больше сделок!”

Теперь Абдельхамид рассказывает о Paxful другим криптоэнтузиастам в Марокко и Катаре, чтобы они тоже смогли открыть для себя преимущества торговли BTC и USDT на платформе.

Мозес, Уганда

У нашего 22-летнего участника из Уганды, Мозеса, похожая история. Он стал зарабатывать $5 в биткоинах каждый раз, когда кто-то регистрировался на Paxful по его партнерской ссылке, и получать 50% комиссии за использование счета хранения с каждой сделки его партнеров. Но он стал еще больше ценить эту программу, когда встретил других ее участников.

“Я познакомился с другими участниками и заметил, насколько они приветливы и доброжелательны. Они по-настоящему стараются помогать друг другу. Тогда я понял, что сделал правильный выбор. Я продолжаю открывать для себя новые стороны криптовалютной индустрии, и мне всегда готовы помочь”.

Однако путь к успеху не всегда прост. Иногда Мозесу бывает трудно найти новых пользователей, так как многие жители Уганды не интересуются криптовалютой и слишком мало о ней знают. Это его не остановило: он увидел в такой ситуации не проблему, а новые возможности, и стал рассказывать своим соотечественникам о криптовалюте и торговле, чтобы повысить их информированность.

“Я хочу рассказать о Paxful как можно большему числу моих соотечественников, и для этого размещаю свою партнерскую ссылку на моих страницах в соцсетях. Я также веду блог о криптовалюте и Paxful, где рассказываю о том, какие возможности предоставляет криптовалютная торговля”.

Нкамбе, Камерун

Нкамбе, 27-летний участник программы из Камеруна, открыл для себя Paxful Peer в прошлом августе. Он решил принять участие, когда выяснил, что он может узнать больше о Paxful и обучать других, одновременно торгуя на платформе.

Как и Мозес, иногда Нкамбе сталкивается с трудностями при поиске новых партнеров. Однако это не мешает ему расширять свою партнерскую сеть. Он говорит: “Если вам удастся заинтересовать профессиональных трейдеров и привести их на Paxful в качестве партнера, вы сможете неплохо заработать на этом. Вы будете получать 50% комиссии за использование счета хранения каждый раз, когда они покупают или продают биткоины”.

Сейчас он занимается криптоторговлей, а также рассказывает о Paxful на своей странице в Facebook (Cameroon Foreign Exchange Academy) и обучает потенциальных партнеров, предоставляя информацию в WhatsApp.

Станьте участником программы Paxful Peer

Иногда трудно сделать первый шаг, но когда рядом правильные люди, все гораздо проще. Вы готовы зарабатывать, получить эксклюзивные привилегии и возглавить свое биткоин-сообщество? Мы хотим стать свидетелями вашего успеха! Присоединяйтесь к программе Paxful Peer прямо сейчас!