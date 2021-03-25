Слово из 8 букв, которое можно найти на Paxful? Ethereum. Да, все верно — теперь Ethereum доступен на платформе Paxful.

В данный момент это вторая по популярности криптовалюта, которая быстро завоевывает мир. С момента своего создания в 2015 году Ethereum активно укрепляет свои позиции. Запас Ethereum неограничен, поэтому у пользователей ETH тысячи возможностей для заработка.

Теперь, когда Paxful поддерживает несколько криптовалют, у вас больше возможностей диверсифицировать свой криптовалютный портфель. Пользователи Paxful могут заработать не только благодаря росту цены биткоина, но и возможностям, предоставляемым Ethereum. Транзакции Ethereum совершаются намного быстрее, поэтому если для вас важна скорость операций, ETH подходит как нельзя лучше.

Вы можете покупать и продавать Ethereum* точно так же, как и биткоин, на платформе Paxful, используя такие же способы оплаты. Если вы не нашли подходящего предложения, вы можете создать новое* или конвертировать свои BTC и USDT в ETH.

Чего же вы ждете? Войдите в свой аккаунт Paxful и откройте для себя возможности Ethereum!

*Данная функция доступна только пользователям, подтвердившим свою личность.