Три года назад наш соучредитель Рэй сделал пожертвование в Zam Zam — гуманитарную организацию, которая помогает людям в развивающихся странах получить доступ к чистой воде, продовольствию и образованию. Так зародилась крепкая дружба, основой для которой стало стремление к искоренению нищеты и желание помогать другим. После открытия в том же году нашей первой школы в районе Бюгезера, Руанда, Paxful официально объявил о запуске инициативы “Built With Bitcoin”. Эта школа включает в себя три классных комнаты и четыре туалета, в ней имеется портативная оросительная система, а также резервуар объемом 15 000 л.

Во второй школе, которую мы открыли в прошлом году в Кигали, Руанда, есть столовая, колодец на 35 000 л, солнечные панели и множество других ресурсов для учеников и преподавателей. Эта школа по размеру вдвое превосходит предыдущую и насчитывает шесть классных комнат; в ней работают шесть учителей, которые обучают более 300 детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Мы не намерены останавливаться на достигнутом. Даже в условиях всемирной пандемии нам удается развивать текущие проекты с помощью наших замечательных партнеров. Хотите узнать, что у нас на повестке дня? Мы расскажем, чем мы занимаемся в 2020 году в рамках инициативы “Built with Bitcoin”.

Третья школа в Кении

Образование всегда имело для нас большое значение, поэтому оно стало неотъемлемым элементом нашей платформы и нашей миссии. Близится к завершению третий проект Built With Bitcoin: в округе Мачакос, Кения, идет строительство центра раннего развития для детей от 3 до 6 лет, с тремя классными комнатами, шестью туалетами и учительским кабинетом.

Фундамент здания уже заложен, и недавно наши сотрудники установили двери и окна. Строительство идет по графику, и открытие школы планируется в этом году.

Африканский фонд по борьбе c COVID-19

В начале этого года мир охватила пандемия COVID-19. Во многих африканских странах объявили чрезвычайное положение, поэтому Paxful решил принять меры и протянуть руку помощи. В рамках инициативы Built With Bitcoin и в сотрудничестве с Shining Hope for Communities, центрами GROW Educare и Zam Zam Water Paxful пожертвовал $5000 и дополнительно перечислил сумму в биткоинах, равную остальным пожертвованиям (до $5000). Благодаря поддержке наших пользователей и друзей мы смогли обеспечить местное население предметами первой необходимости, включая продукты, дезинфицирующие средства и защитное снаряжение.

Станции очистки воды

Доступ к чистой воде жизненно важен для малообеспеченных слоев населения. Вода используется не только для питья, но и для гигиенических процедур, которые препятствуют распространению инфекций.

В настоящее время мы строим станции очистки воды в Кении (150 л) и в Руанде (220 л). Мы с нетерпением ждем завершения их строительства, чтобы увидеть, какую пользу они принесут местным жителям.

Четвертая школа в Нигерии

Следующим шагом на пути к нашей цели — строительству 100 школ по всему миру – стало основание четвертой школы в штате Кадуна, Нигерия. Эта школа будет находиться в деревне Анкара Нанду, и в трех ее классных комнатах смогут учиться 120 детей от 3 до 6 лет. Кроме того, в ней планируется сделать 8 туалетов, колодец, резервуар, комнату для собраний и помещения для хранения.

Недавно мы выровняли землю и заложили фундамент школы. Мы также установили бак для воды и вырыли колодец. Сотрудники Paxful и команда Built With Bitcoin с волнением ждут перехода к следующему этапу. Следите за нашими новостями — мы обязательно сообщим вам об открытии школы!

Осталось 96

Благодаря организации Zam Zam, а также нашим партнерам и пользователям, мы медленно, но верно меняем жизни людей к лучшему. Мы достигли серьезных успехов, но это только начало. Нам предстоит построить еще 96 школ и систем водоснабжения. Мы надеемся, что вы поможете нам воплотить в жизнь идею Рэя и Артура и внесете свой вклад в совершенствование мира.