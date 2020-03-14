Эта неделя началась жарко на мировых рынках! Причиной тому – падение цен на нефть, которое случилось утром в понедельник после того, как члены организации ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти в связи с образовавшимся на рынке ее излишком из-за экономических последствий коронавируса. Цена за баррель упала на около 30%, что стало рекордом дневного изменения цены нефти за последние 30 лет. Вслед за обвалом нефтяных цен обрушились акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже на около 14-20%. Глобальные финансовые рынки отреагировали на падение нефтяных цен, показав в понедельник рекордную волатильность с рецессии 2008 года. Так на более 7% упал индекс Standard&Poor’s 500 и на около 8% снизился индекс Dow Jones – падение столь серьезное, что торговля на бирже была приостановлена. Курс рубля также резко упал на фоне обрушения цен на нефть, обновив свой максимум с 2016 года.

В то же самое время рынок криптовалют, работающий 24/7 без остановок и считающийся наиболее волатильным по сравнению с традиционными рынками, показал меньшую волатильность в понедельник: цена на биткоин упала в тот день на менее, чем 3%, дойдя до 7800 USD, что в половину меньше потерь традиционного рынка. И это при том, что фондовые рынки поддерживаются различными средствами в государстве, а главным путем преодоления кризиса станут новые денежные вливания в экономику, что приводит к инфляции.

Говорит ли ситуация понедельника о том, что биткоин становится всё более эффективным и зрелым инструментом глобальных финансовых рынков, способным принять вызов кризиса? Время это покажет. Не будем забывать, что первая криптовалюта обязана своим рождением в 2008 году именно глобальному кризису. Биткоин, предложенный Сатоши Накамото в момент рецессии и поддержанный его единомышленниками, был разработан с целью стать независимой децентрализованной альтернативой банковской системе, мировой валютой, способной выстоять в глобальных кризисных ситуациях.

Мы со своей стороны хотим обратить ваше внимание на пример возможного арбитража биткоина, который мы заметили в понедельник 9 марта. В одно и то же время биткоин можно было приобрести за 570 897 рублей на сайте нашего партнёра криптобиржи Binance и продать за 593 952 рубля на платформе Paxful.

К пятнице 13го марта биткоин прекратил свое падение в цене и начал первые шаги к отвоеванию потерянных за неделю позиций. По мнению ряда экспертов, сейчас не стоит избавляться от своих цифровых активов, а, напротив, сейчас самое время инвестировать в биткоин, потому что так низко он, возможно, уже не опустится. Как и вы, мы следим за ситуацией и хотим напомнить вам, что кризис зачастую открывает и новые возможности для тех, кто к ним готов!

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