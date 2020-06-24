В криптоторговле самое главное — стратегия. Правильно выбранная стратегия обеспечивает вам надежный доход, в то время как выбор неверной стратегии может иметь неприятные последствия.

Можно бесконечно обсуждать разные стратегии, от простого “ходлинга” до более продвинутых методов (например, дей-трейдинг), но ни одна из ни не сработает, если вы не умеете анализировать рыночные тенденции.

Анализ рынка чрезвычайно важен для выбора верной стратегии. Конечно, все эти линии, цифры и сокращения выглядят немного пугающе, но в целом все сводится к техническому и фундаментальному анализу.

Технический анализ

Основной принцип технического анализа довольно прост: все повторяется. Аналитики, которые используют такой подход, изучают рыночные данные за прошедшие периоды (объем сделок, ценовые тенденции), а не конкретные цели той или иной криптовалюты или проекта.

Они пытаются предугадать поведение рынка, используя ретроспективные данные. Для этого они выявляют повторяющиеся модели, а затем проводят теоретические расчеты, основываясь на “бычьих” или “медвежьих” тенденциях рынка.

В основе технического анализа лежит допущение, что колебания цен на рынке не случайны и обусловлены повторяющимися тенденциями, на которые можно опираться при построении прогнозов.

В рамках технического анализа необходимо рассматривать спрос и предложение на определенную криптовалюту. Предположим, что некоторое время мы наблюдали бычий рынок. Это может привести к понижению предложения криптовалют в связи с высоким спросом, что приводит к росту цен. При повышении цен люди начнут продавать свою криптовалюту, чтобы получить прибыль, и это будет означать переход к медвежьему рынку. В какой-то момент предложение превысит спрос, и тогда цены на криптовалюту начнут понижаться. После этого цикл повторяется снова.

Фундаментальный анализ

Если сравнивать фундаментальный анализ с техническим, то он дает более общее представление о ситуации на рынке. Фундаментальный анализ опирается не на ретроспективные данные, а на собственную стоимость определенного актива, которую можно узнать путем сбора количественных и качественных факторов.

Предположим, что вы нашли новую криптовалюту/проект, которая может использоваться во многих областях. Если вы считаете, что цена этой криптовалюты занижена по сравнению с ее внутренней стоимостью, то вы можете инвестировать в нее и — теоретически — получить прибыль.

Если же вы видите, что цена актива завышена, вы можете заключить сделку с целью заработать на снижении его цены. Это называется короткой продажей (шорт). Иными словами, это торговая стратегия, которая позволяет заработать на понижении цен актива. Эта стратегия сопряжена с высокими рисками, поэтому ее стоит использовать только опытным трейдерам.

Использование фундаментального анализа для криптовалют

Фундаментальный анализ используется не только в отношении криптовалют, однако если вы используете его для анализа криптовалютного рынка, вам нужен другой подход. В этом случае вы можете оценивать стоимость криптовалюты на основании возможных способов ее применения, а также потенциала ее сообщества.

Возьмем, к примеру, биткоин. Вы можете посмотреть, можно ли использовать его в качестве инструмента обмена. Что отличает биткоин от обычных денег? Это может быть его ограниченный запас в размере 21 млн коинов, или же возможность быстрее и эффективнее совершать международные платежи. Благодаря такому применению биткоин получает более широкое распространение, что, в свою очередь, приводит к повышению его собственной стоимости.

Другим фактором, который влияет на собственную стоимость, являются такие глобальные криптовалютные события, как, например, халвинг биткоина. Таким образом, события, которые получают широкую огласку, могут повлиять на цену криптовалюты.

Стоить отметить, что внеплановые события тоже могут привести к такому результату. Возможно, они даже еще больше могут повлиять на цену криптовалют (например, решение правительства ослабить контроль над биткоином). Хотя такие события практически невозможно предсказать, они могут произойти в любой момент, и вам нужно быть к этому готовыми.

Принцип фундаментального анализа прост: если вы видите криптовалюту, стоимость которой не соответствует ее цене, к ней стоит присмотреться. Главную сложность в фундаментальном анализе представляет выявление проектов с высоким потенциалом. Чтобы правильно предсказать их будущую стоимость, вам нужно провести большую работу.

Фундаментальный и технический анализ

Технический анализ лучше подходит для краткосрочных сделок, так как курс может изменяться в течение нескольких дней или даже часов. Однако его также можно использовать для определения долгосрочных восходящих и убывающих тенденций.

При использовании технического анализа вам не стоит слишком сильно полагаться на этот метод. Чтобы избежать ошибок, вам нужно учитывать различные данные и контекст. То же самое можно сказать и о фундаментальном анализе. Зачастую он показывает, какой должна быть стоимость актива, а не отражает его реальную рыночную цену.

Обычно трейдеры используют оба метода, анализируя не только статистику за прошедшие периоды, но и собственную стоимость активов.

По сути, все сводится к тому, как вы используете эти методы. Для правильного анализа рынка вам нужно изучить большой объем информации, ведь чем больше вы знаете, тем меньше вы рискуете.

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