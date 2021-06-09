Artık kripto paraların, bildiğimiz haliyle kişisel finansı belirli ölçüde değiştirmiş olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Artık kendi kendimizin patronu olabiliriz, gelir elde edebiliriz, küresel işlemlere katılabiliriz—harikaların gerçekleştiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Alım satım zorluklarını deneyimledikçe, sürekli olarak kendi kendimize soruyoruz: “bu düzen şimdikinden daha iyi bir hale gelebilir mi?” Ve cevap evet—evet, bu olabilir.

Kripto alım satım botları alım satım işlemimizi daha kolay hale getirmek için hizmetimizde ve sonuçta teknoloji, hayatlarımızı kolaylaştırmayacaksa neden var ki?

Alım satım botları nedir?

Evet, tam olarak da düşündüğünüz şey. Kripto alım satım botları, programlamanıza bağlı olarak “doğru” zamanda kripto para alan ve satan otomatik hale getirilmiş bilgisayar programlarıdır. Botların hedefi, sizin için mümkün olan en yüksek seviyede karlılık oluşturmaktır. Bunu gerçekleştirmek için piyasayı düzenli olarak izlerler ve sizin istek ve tercihlerinize göre siz tarafından önceden belirlenmiş bir dizi kurala göre reaksiyon gösterirler. Bu kurallar dizisi, botunuzun hacim, emirler, fiyat ve süre gibi piyasa eylemlerini nasıl analiz edeceğini belirler.

Bir alım satım botu kullanmayı değerlendirmeli misiniz?

Geleneksel piyasaların aksine, kripto piyasaları asla uyumaz. 7/24 alım satım yapabilirsiniz ve bu harika bir şey olsa da, alım satımcılar için yeni bir problemi de beraberinde getirir: hiç kimse piyasaları sürekli olarak izleyemez. Piyasayı istediğimiz kadar uzun süre gözetleyemeyeceğimiz için, uyurken 8 saatlik bir uyku dönemi olacağından dolayı—uyandığımızda kayıp veya kazanç ile uyanmış olma ihtimalimiz her zaman olacaktır. Burada kripto veya Bitcoin alım satım botu devreye girer. Bot kullanmanın en öne çıkan avantajlarından bazıları şu şekildedir:

Zamandan tasarruf yapmak mı istiyorsunuz? Bu alım satım botları sizin kenarı çekilip rahatlamanıza ve açık pozisyonlarınız sebebiyle endişelenmemenize imkan sağlar. Piyasadaki en aktif alım satımcıların bile uyuması gerekir. Bu botlar sayesinde, gözlerinizi ekrana yapıştırmadan da para kazanma fırsatınız olur.

Alım satım botları her zaman çevrim içidir ve piyasayı sizin için 7/24 izleyebilecekleri için yeni alım satım fırsatları bulma imkanınız söz konusu olacaktır. Kripto piyasasının ne kadar dalgalı olabildiğini hepimiz biliyoruz. Böylesi bir alanda, piyasa koşullarından anında faydalanabilecek kesintisiz bir fırsat avcılığı botu son derece faydalı olabilirdi. Tabii ki bu, tamamen botta belirlediğiniz parametrelere bağlı olacaktır ama bot bir fırsat gördüğünde, işlemi gerçekleştirecektir.

Son olarak bot, alım satımdan duyguyu çıkaracaktır. İnsanlar olarak gün içi alım satımın stresine yenilmeye açık canlılarız. Dalgalılıkları sebebiyle kripto piyasaları, geleneksel piyasalardan daha fazla streslidir. Bu stres, karar verme mekanizmamızı etkileyebilecek duygulara sebep olabilir ve bu durum, büyük oynama dünyası olan kripto alım satımında son derece acı verecek yanlış hesaplamalara yol açabilir. Önceden programlanmış bir bot, en büyük düşmanımız olabilecek kendi kendimize karşı bizi korumaya yardımcı olabilir.

Alım satım botu türleri

Kripto dünyasına ve Bitcoin alım satım botlarına dalmadan önce, farklı türlerle ilgili bir ön ders görmeniz gerekmektedir. Her biri, kendine göre farklı alım satımcı kişiliklerine hitap edecektir, o yüzden size uygun olanını kullandığınızdan emin olun.

Arbitraj botları – Kripto paralarda arbitraj konusuna aşina değilseniz, özetle bu, bir varlığı bir piyasadan alıp anında bir başka piyasada daha yüksek bir fiyata satma işlemidir, fiyat farklılığını bir kâr fırsatı olarak kullanma stratejisidir. Arbitraj botları, bu alım satım stratejisine uygun şekilde kodlanmıştır.

Trende göre alım satım yapan botlar – Bu botlar, bir varlıkta oluşan momentum veya dalgalanmaları analiz ederek kârlılık elde etmeyi dener . Varlığın gidişatı görünür olsa bile botlar, kar alma veya kayıp durdurma şartlarını kullanabilir.

Piyasa yapan botlar – Bu botlar, hızlı karlar elde etmek için birden çok satın alma ve satma emirleri oluşturacaktır. Bir kripto paranın 1 USD kıymete sahip olduğunu varsayalım. Piyasa yapıcı bir bot, 0,99 USD seviyesinde bir al emri oluşturup 1,01 USD seviyesinde bir sat emri oluşturabilir—her iki emir de gerçekleştirilirse oluşan karlılık 0,02 USD seviyesinde olacaktır.

Koin borçlanmalı botlar – Faizle kripto para borç vermeyle ilgileniyorsanız, bu botlar süreci otomatikleştirebilir. Bunu gerçekleştirmek suretiyle faiz oranları ve borç geri ödemelerinin dalgalılığını da hafifletebilir.

Profil otomasyon botları – Bu botlar, aktif şekilde alım satım yapmak yerine istediğiniz portföyü yaratmanıza, elde etmenize ve sürdürmenize yardımcı olabilir. İnsanlar, ince ve tekrarlanan işlemler gerektiren görevlerden korunmak için mümkün olduğunca fazla seviyede bu tür botları kullanırlar.

Bunlar dört ana bot türüdür, ama bunların dışında farklı bot türleri de vardır, örneğin bizim kendi botumuz olan Paxful Trade Bot gibi. Bu küçük sohbet botu, mevcut teklifleri aramanıza yardımcı olmak ve kriterlerinizle eşleşen yeni bir teklif söz konusu olduğunda size bildirmek üzere programlanmıştır.

Paxful Trade Bot’un nasıl çalıştığı ile ilgili bilgileri buradan öğrenebilirsiniz.

Başlangıçta yardımcı olacak alım satım botları

Bir Bitcoin günlük alım satım botu kullanma fikrine ısınıyor musunuz? Pekala, Paxbot dışında kullanabileceğiniz bir yığın başka seçenek de mevcuttur. Başlangıçta yardımcı olması için size hem ücretsiz, hem de ücretli alım satım botlarının bir listesini hazırladık.

Pionex

Pionex hem bir borsa, hem de bir alım satım botudur. Kullanıcılar, bu platformda 12 ücretsiz alım satım botuna erişim sahibidir, bu sayede kullanıcılara, pek çok farklı alım satım stilini keşfetme olanağı sağlanmış olur. Örneğin, bunların Grid (Izgara) Alım Satım Botu, belirli bir fiyat aralığında kullanıcıların düşükken alıp yüksekken satmalarına olanak sağlar. Bunların Smart Trade (Akıllı Alım Satım) terminali, kullanıcıların işlemlerde bir kayıp durdurma veya kâr alma noktası oluşturmalarına izin verir. Bunların diğer botları arasına Leveraged Grid Bot (Kaldıraçlı Izgara Bot) ve Spot-Futures Arbitrage Bot (Spot Vadeli Arbitraj Bot) vardır.

Hesaplara ve botlara erişim tamamen ücretsizdir. Ancak, her bir işlemde her bir kullanıcı için %0,05 seviyesinde bir ücret söz konusu olacaktır.

Mudrex

Mudrex, içerisinde zaten kurulu olan göstergeler ve gidişat göstergelerini içeren bir sürükle-bırak ara yüzü kullanarak kullanıcılara kendi alım satım kurallarını belirleyerek otomatikleştirilmiş stratejilerini oluşturma fırsatı sunar. Bu stratejilerin geçmişe yönelik test edilmesi ve kağıt üzerinde alım satım ile deneyimlenmesi mümkün olup, bu sayede kullanıcıların ilerledikçe kendi yaklaşımlarını test edip ince ayarlarını yapması mümkün olur. Buna ek olarak, kullanıcılar alım satım platformuna kendi başarılı stratejilerini yükleyebilir ve başkalarının kullanımı için aylık bir ücret belirtebilir.

Mudrex’in fiyatı iki kategoriyi baz alır: Mudrex Invest ücretsizdir ama strateji oluşturuculara aylık ücretlerini ödemeniz gerekir, ve Mudrex Build ayda 16 USD’ye mal olur ama kullanıcıların kendi alım satım stratejilerini oluşturma, test etme ve kullanmasına imkan sağlar.

Wunderbit Trading

Wunderbit Trading, kesintisiz olarak kripto para alım satımı yapmanıza imkan sağlayan bir başka platformdur. Platformun iki belirgin olarak farklı özelliği vardır: TradingView ve Spread-trading(Spread alım satım) terminali. TradingView kullanıcıların kendi tamamen otomatikleştirilmiş alım satım botlarını saniyeler içinde oluşturmasına imkan sağlarken Spread-trading Terminali ise hangi varlıkların eş zamanlı olarak alım satımını yapacaklarını seçmelerini mümkün kılar.

WunderBit’le başlangıç yapmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir hesap ile manuel alım satım, botlarla alım satım ve kopya alım satım (platformdaki en iyi alım satımcıların bazılarını taklit etmenize imkan sağlayan bir strateji) imkanınız olacaktır. Ancak, seviyeyi bir tık yukarı çekmek isterseniz, üç farklı plan mevcuttur: Temel (9,95 USD), Pro (24,95 USD) ve Premium (44,95 USD).

3Commas

Wunderbit Trading’de olduğu gibi, 3Commas bulut tabanlı bir kripto varlık alım satım platformudur. Platformda bir akıllı alım satım terminali, basit ve kompozit alım satım botları, kopya alım satım ve portföy yönetimi mevcuttur. Masaüstü veya mobil uygulama yoluyla buna erişilebilir ve size birkaç kripto borsasıyla bağlantı sağlayan bir panel de sunar. Platformda geniş yelpazede alım satım botları bulunur, bu yüzden beğendiğinizi seçin ve alım satım botlarını, mevcut yapılandırma seçeneklerini kullanarak kendi botunuz haline getirin.

Ücretsiz planla 3Commas’a şimdi herhangi bir masraf olmaksızın erişebilirsiniz ama daha fazla alım satım gücü istiyorsanız ücretli seçenekleri değerlendirebilirsiniz: Başlangıç planı (14,50 USD/ay), İleri plan (24,50 USD olan plan) ve Pro plan (49,50 USD).

Gunbot

En eski kripto alım satım botlarından biri olan Gunbot, piyasadaki en popüler seçeneklerden birisidir. Bunun içerisinde 14’e kadar ayrı güçlü önceden kodlanmış alım satım stratejisi mevcuttur—alım satıma yeni olan, alım satım yapmak isteyecekleri para birimlerini seçmeye çalışan ve botun ağır yükleri omuzlamasını isteyen kişiler için harikadır. Daha deneyimli alım satımcılar için Gunbot’un kişiselleştirilebilirliği en üst seviyededir—stratejileri modifiye edebilir hatta kendi tamamen kişiselleştirilip özelleştirilebilir yaklaşımınızı en başlangıç seviyesinden oluşturabilirsiniz.

Gunbot ayrıca üçgen arbitraj işlemi gerçekleştirebilen güçlü bir arbitraj botu ile gelir. Diyelim ki 100 USDT’niz var. Bu bot, üçgen arbitraj fırsatları arayıp BTC satın alabilir. Sonrasında bot, BTC’yi XRP almak için kullanabilir, ve sonrasında ise XRP’yi tekrardan kâr elde edecek şekilde USDT satın almak için kullanabilir.

Bu listedeki diğer alım satım botlarının aksine, Gunbot üç farklı paketle ömür boyu lisanslar sunar: Standart (0,025 BTC), Pro (0,0375 BTC), ve Ultimate (En üst) (0,0625 BTC).

Trality

Trality‘nin hedefi, profesyonel ve kişisel alım satım arasındaki arayı kapatmaktır. Bunu gerçekleştirmek için herkese otomatikleştirilmiş alım satım botları teknolojisine erişim sunup, daha yüksek kapasiteli alım satımcılar olmalarına yardımcı olurlar.

Konu özellikler olduğunda, Trality’nin öne çıkan iki özelliği mevcuttur. İlki, kullanıcıların göstergeleri sürükleyip bırakmak suretiyle alım satım botları oluşturmalarına izin veren Trality Rule Builder (Trality Kural Oluşturucu) olup bu, basit ama güçlü bir grafik ara yüzüdür. Temelde bu, kendi alım satım algoritmanızı, bir satır bile kod yazma ihtiyacı olmadan geliştirmenize imkan sağlar.

İkinci özellik, Python Kod Editörüdür. Algoritmaların derinlikli dünyasına dalış yapmak istiyor olduğunuzu varsayalım. Bu durumda bu özellik, tarayıcı içerisinde kullanılabilen bir kod editörü olup, Python programlama dilini kullanarak sıfırdan bir alım satım algoritması oluşturmanıza imkan sağlar.

Trality’i ücretsiz olarak, bir canlı bot, sanal bot ve aylık 5,00 EUR limitle gelen Pawn planı ile deneyebilirsiniz. Ancak, daha fazla alım satım gücü istiyorsanız, yükseldikçe daha fazla faydalar sağlayan üç ayrı paket mevcuttur: Knight (At) planı (9,99 USD), Rook (Kale) planı (39,99 EUR) ve Queen (Vezir) planı (59,99 EUR).

Bitsgap

Bitsgap, en büyük borsaları bünyesine bağlayan ve bunları bir çatı altında barındıran, arkanıza yaslanarak sistemin tüm ağır işleri sizin için halletmesine izin verebileceğiniz bir hepsi bir arada alım satım platformudur.

Bu platform, şunun gibi farklı alım satım botlarını bünyesinde barındırır, örneğin: Vadeli (Futures) Alım Satım Botları ve kendilerinin Otomatik alım satım botları. Alım Satım Terminalinde bulunan en üst seviye araçlar ile birlikte, tek bir ara yüz kullanarak birden çok borsada alım satım yapmak için ihtiyacınız olan her şeyi burada bulacaksınız.

Bitsgap’a 14 günlük deneme süreleri ile ücretsiz kaydolup başlayabilirsiniz. Bu planda tüm standart özellikler dahil olup 1,000 USD seviyesinde bir alım satım limiti de söz konusu olacaktır. Daha ciddi alım satımlar gerçekleştirmenin yollarını arıyorsanız, bir Temel Plan (Basic) (19 USD/ay), İleri Plan (Advanced) (44 USD/ay) ve bir Pro Plan (110 USD/ay) mevcuttur—bunlar yükseldikçe daha fazla özelliklere sahip olacak şekilde hizmetinizdedir.

Riskleri asla aklınızdan çıkarmayın

Diğer tüm yatırımlarda olabileceği şekilde kripto alım satım botlarının da riskleri bünyesinde barındırdığını unutmayın.

Buna ek olarak bu botların yatırımcılar için değil, alım satımcılar için tasarlanmış olduğunu aklınızda bulundurun. Eğer varlıkları alıp elde tutmayı seven ve nadiren alım satım yapan bir yatırımcı iseniz, bir alım satım botu kullanmak sizin için doğru seçim olmayabilir. Platformlar başlangıç yapmayı kolay hale getiriyor olsa da, finansal eğitim ve arka planı, analitik becerileri ve alım satım bilgileri olan insanlar her zaman bu becerilere ve bilgilere sahip olmayanlara karşı avantajlı olacaktır.

Bu alanda ayrıca dolandırıcılara ve gizli ücretlere de dikkat etmek zorundasınız. Kripto para teknolojisi yeni bir teknolojidir ve bazen kötü aktörleri çekme yönüne de sahiptir. Bunu akıldan çıkarmadan, üzerinize düşen araştırmaları tam anlamıyla yapmanız gerekir. Kendinize aşağıdaki soruları sorun: platformun arkasındaki ekip ne kadar güvenilir? Kendilerinin bir halka açık profili ve destek ekibi var mı? Kendileriyle iletişime geçilebiliyor mu? Kendileri ile ilgili diğer müşteriler neler diyor? Herhangi bir gizli ücretleri var mı? Yatırım ve alım satım alanı söz konusu olduğunda, ne kadar fazla bilgi sahibi olursanız, o kadar iyi olacağını aklınızdan asla çıkarmayın.

Bu kripto alım satım botları ne kadar çekici olsa da, bunların günün sonunda asla kâr garanti edemeyecek olan araçlar olduğunu hatırlamak son derece önemlidir. Bu botların çoğunu ayarlayıp unutmanız uygun olsa bile, çoğu zaman en iyi çözüm, otomatikleştirilmiş alım satım ile insan kontrolünün bir kombinasyonu olacaktır. Piyasa koşulları o kadar hızlı değişmekte ki botların, alım satımlar arasında bir yeniden ayarlamaya ihtiyacı olur—burada insan denetimi devreye girmelidir. Botun strateji parametrelerini sürekli ve düzenli olarak ayarlamalı ve bu sayede paranızı telef etmesi olasılığından korunmalısınız.

Bir alım satım botu kullanarak ilerlemek isterseniz, risklerinizi ve üzerinize düşen araştırmaları yapmanızın gerektiğini mutlaka aklınızda bulundurun. İyi şanslar!

*Sorumluluk reddi: Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Burada belirtilmiş bulunan fikirler finansal, yatırımsal veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir ve bunlar, Paxful’un fikirlerini ortaya koymaz.