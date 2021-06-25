Son aylarda kripto dünyasında ücretler, önemli bir konu olmuştur. Gönderi ücretlerini azaltmaya yardımcı olmak için Paxful platformuna Tron USDT (TRC-20)’yi ekledik.

Artık Paxful cüzdanınızdan harici bir cüzdana USDT çekmek istediğinizde ister Tron USDT (TRC-20) ister Ethereum USDT (ERC-20) kullanabilirsiniz.

Tron USDT ve Ethereum USDT farklı blok zincirler kullandığı için, bunların ücretleri de farklıdır. Tron USDT gönderileri genellikle çok daha düşük ücretlere sahiptir ve bu da USDT gönderimini daha ekonomik hale getirmektedir. Tüm kullanıcılarımızın, harici cüzdanlarının Tron USDT (TRC-20)’yi destekleyip desteklemediğini kontrol etmelerini ve yalnızca destekleniyorsa kullanmalarını tavsiye ederiz*.

Paxful cüzdanınızdan bir sonraki USDT gönderme isteğinizde Ethereum USDT ve Tron USDT arasında seçme imkanınız olacak. Her zamanki gibi, gönderiyi iletmeden önce işleminizle ilişkili olan ücretleri görebileceksiniz.

*Faydalı ipucu: Ethereum USDT adresleri “0x” ile başlarken Tron USDT adresleri bir büyük “T” ile başlar. Gönder düğmesine tıklamadan önce adresleri ikinci bir defa kontrol ettiğinizden emin olun!

Not: Biz Tron-bazlı USDT’yi destekliyoruz, Tron (TRX)’i değil.