Kripto paralar gittikçe daha fazla momentum kazanıyorken kişilerin bu yolculuğa katılmayı istemeleri size sürpriz olmamalıdır. Ancak bu, düşündüğümüz kadar kolay olmayabilir, artık sadece birkaçımızın sormaya devam ettiği soru: madencilik mi, kripto para alıp satma mı daha karlı?

Mesele şu ki, bu soruya cevap vermek deneyimli kişiler için kolay olsa da, madencilik veya alım satım konularını yeni duymuş kişiler için bu konu biraz daha karmaşıktır. Birinin diğerinden nasıl farklı olduğuna bakarsak bu konunun çözümlenmesi kolaylaşacaktır.

Bitcoin madenciliğinin avantajları

Hadi konuya Bitcoin madenciliği ile başlayalım. Basit ifadesiyle madencilik, kişilerin kripto para birimleri çözümleyip kazanmak amacıyla bilgisayar donanımlarını kullanmalarıdır. Sonuç olarak Paxful üzerinde alım satımını yaptığımız koinler ilk bu şekilde üretilir.

Kripto madenciliğinin bir başka fonksiyonu, kripto ağı yoluyla gönderilerin doğrulanmasıdır ve bu, blok zincir kayıt defterinin gelişim ve bakımının daha temel bileşenlerinden biridir.

Kripto piyasasına kripto madenciliği ile giriş yapmanın bazı avantajları şunlardır:

Bu, göreceli olarak düşük risklidir

“Peki ya maliyetlere ne demeli?” diyor olabilirsiniz. Ne zaman ve ne madenciliği yapacağınıza ve ne kadar madencilik yapacağınıza siz kendiniz karar vereceğiniz için, ne kadar risk alıyor olacağınızı belirlemek kolay olacaktır.

Gelen kripto üzerinde doğrudan kontrolünüz olur

Benzer şekilde donanımınızı ne zaman çalıştıracağınıza siz karar veriyor olacağınız için, gelen kripto üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. Sadece fiziksel olarak hazır olduğunuz durumlarda madencilik yapmak istiyorsanız bu sizin için uygun olabilir ama bu, herşeyin kontrolünüz altında olduğundan emin olmanın harika bir yoludur.

Kriptonuzu kolayca istediğiniz şekilde transfer edebilirsiniz

Bir kripto cüzdanı olmaksızın madencilik yapamayacağınız doğru olsa da, kripto madencisi olmanın kendine göre avantajları yine de vardır-bunlardan birisi, kriptonuza erişiminizin kolay olmasıdır. Bunun anlamı, madenciliğini yaptığınız kriptoyu satmak veya alım satımını yapmak isterseniz bunun birkaç butona tıklama kadar kolay bir işlem olacağıdır.

Bitcoin madenciliğinin dezavantajları

Artık avantajlarını konuştuğumuza göre hadi sizi kripto madenciliğinden uzaklaştırabilecek şeylere de bir göz atalım. Genel anlamda kripto madenciliğinde insanlar şu problemlerle karşılaşmaktadır:

Pahalı donanım ve ekipman

Bitcoin madencileri, kripto para blokları madenciliği yapmak için matematiksel denklemler çözmektedir. Diğer madencilerle rekabet edebilmek için bazı pahalı ekipmanlara ihtiyacınız olacaktır.

Bunun geçen sene o zamanın tüm mevcut grafik işleme ünitelerini (GPU’lar) NVIDIA’dan toplu olarak kripto madencilerinin satın alması sonucunda GPU fiyatlarındaki devasa yükselişin PC oyunculuk endüstrisini nasıl etkilediğini gördük.

Yüksek enerji masrafları

Bitcoin madenciliğinin çevre etkisi ve enerji tüketimi çok yüksek seviyelere çıkmış olsa da gerçekte karşılaşacağınız masraf, operasyonlar başladığında karşılaşacaklarınız olacaktır.

Bilgisayar teknolojisinde en son ve en iyi teknolojiye sahip olmanız pek önemli değildir—Bitcoin madenciliği yapmak istiyorsanız ne olursa olsun güç tüketimi yapmanız gerekecektir. Bu nedenle pek çok kripto madencisi, sırf masrafları düşürebilmek için kripto-dostu ülkelere taşınmaktadır (yani daha ucuz elektriğe ve daha hızlı internet bağlantısına sahip ülkeler).

Düşük kârlılık oranı

Bitcoin yarılanması, kripto madencilerinin kârlılığının en büyük engelleyicisi olabilir. Bitcoin yarılanması her bir 210.000 bloğun madenciliği tamamlandığında gerçekleşir, yani bu nokta sonrasında madenciler, önceden kazanabilecekleri koinlerin yalnızca yarısını kazanabilecektir.

Burada madenciliğin zorluğundan daha bahsetmedik bile. Daha önce de söylediğimiz şekilde, büyük tutarlarda ana paranız yoksa, standart altı ekipmanların kullanımı bu süreci daha da yavaş hale getirecektir.

Yasal düzenlemelerle ilgili endişeler

Bitcoin ve diğer diğer kripto paraların geçmişte karmaşık durumlarla çevrili halde olduğu durumların söz konusu olduğu dönemlerin varlığı herkesin malumudur.

Dark web’de kara borsa platformlarında alım satımlar için kullanılmadan fiyatının stabil olmamasına kadar sebeplerle geçmişte azımsanmayacak sayıda devlet, kripto paralar üzerinde yönetmelikler yayınlamıştır. Örneğin Çin, ülke içerisinde kripto madenciliğini ve kripto para işlemlerini yasaklamış haldedir.

Bitcoin alım satımının avantajları

Artık Bitcoin alım satımına gelmiş bulunmaktayız. Madencilik karşısında kripto alım satımına göz atmak istiyorsak, alım satımın ne anlama geldiğini anlamamız gerekir.

Halihazırda kripto alım satım piyasası, geleneksel menkul kıymetler borsasına çok benzemektedir. Tek fark, merkezsizleştirilmiş doğası ve merkezsizleştirilmiş borsaların (DEX’ler) mevcut olması ve burada alım satım davranışının izlenmesinin çok az veya hiç seviyesinde olmasıdır. Bitcoin alım satımı yapmanın avantajlı olabilmesinin bazı sebepleri şu şekildedir:

Yüksek potansiyel kârlılık

Pek çok insanın kripto para alım satımına meraklı olmasının sebebi budur. Menkull kıymetler borsasında olduğu gibi finansal olarak becerikli insanlar, alım satımlarında büyük kazançlar bekleyebilir. Bu senaryoda yüksek risk, büyük olasılıkla yüksek ödül anlamına gelecektir.

Anında sonuçlar sağlar

Hesaplama fazı için gereken beklemenin üzerine bir de bloğu kazanın ilk kendisinin olduğunun doğrulaması için beklemesi gereken kripto madenciliğinin aksine, kripto alım satımcıları, eylemlerinin meyvelerini anında görür.

Bu nedenle özellikle günlük alım satımcılar başta olmak üzere pek çok kişi, kripto alım satımını keyifle gerçekleştirmektedir. Bu, hızlı sonuçlar ile geliştirmesi kolay denebilecek bir alışkanlıktır ve kullanıcılarda takip ve gelişimi sürdürme için çok daha fazla gayrete sebep olur.

Başlangıç yapması kolaydır

Bitcoin’in merkezsizleştirilmiş doğasının bir uzantısı olarak artık farklı geçmişlerden gelen insanlar için bu, oldukça erişilebilir bir girişim haline gelmiştir. Bu durum, kişiler arası platformlar için daha da ileri gitmektedir ve bankacılığa erişimi olmayan alanlardan insanlar bile serbestçe buna katılabilmektedirler.

Örneğin Paxful’da alım satım yapmak, banka hesabına sahip olmayan kişilerin yalnızca telefonları ve internet bağlantıları ile aktif bir şekilde alım satım yapmalarına imkan sağlar.

Bitcoin alım satımının dezavantajları

Tabii ki kripto alım satımı yapmanın kendine ait kusurları vardır. Bitcoin alım satımıyla para kazanmanın yolları ile ilgili okumalar yapmış olsanız bile piyasadaki bazı risklerle karşı karşıyasınızdır.

Yüksek risk içermektedir

Önceki satırlarda kripto alım satımının, menkul kıymetler borsasında alım satım yapmaya ve benzer şekilde kâr elde edebilmeye benzediğini söylediğimizi hatırlıyor musunuz? Aynen menkul kıymetler borsasında olduğu gibi kripto alım satım piyasası, oldukça fazla para kaybedebileceğiniz de bir alandır.

Belirli alım satım davranışlarının alım satımlarınızın etkililiğini etkileyebileceği şeklinde bunun üzerine geçmişte konuşmuştuk. Bundan kaçınmak mümkün olabilir ama şimdi söyleyeğimiz şartla bu söz konusu olabilir.

Uzunlamasına araştırmalar gerektirir

Bazıları için kripto paralar halen daha yabancı bir konudur. Sonuçta Bitcoin 2009 yılında doğmuş yeni bir şeydir. Bu bilgi gerçek olsa da, diğer kişilerin deneyimlerinden ve hatalarından öğrenebileceğiniz pek çok çevrim içi kaynak da mevcuttur.

Bu aynı zamanda bunları detaylıca gözden geçirmeniz gerekeceği anlamına gelmektedir. Hayır, sadece göz ucuyla taramadan bahsetmiyoruz. Bu, sizin neler olup bittiğini anlamanızı gerektirmektedir.

Kripto piyasalarının sürekli olarak izlenmesini gerektirmektedir

Herhangi bir türde alım satımcı bile piyasada neler olup bittiği ile ilgili bir fikir edinmek için ne kadar uzun süreler ekranlara bakarak zaman geçirdiğini size söyleyebilecektir.

Yoğun bir şekilde kripto paralar işinin içine girmiş biri olmayı planlıyorsanız, pratik yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Tabii ki bazı insanların kripto alım satım botlarını kullanarak belirli grafik desenlerinin oluşmasını takip etmede yardım almaları gibi bunu yapmanın çeşitli yolları mevcuttur.

Kripto madenciliği veya alım satımı: Hangisini seçmelisiniz?

Birikim ve teknolojik bilgiye sahip kişiler, kripto madenciliği alanına doğrudan dalış yapabilecekken başkaları daha yönetilebilir tempolu ve daha hızlı sonuçlu kripto alım satımını tercih edebilir. Her kişinin parayı nasıl kazanacakları konusunda kendi tercihleri olacaktır.

Kripto para madenciliği ve alım satımı arasında yapılacak seçim, finansal durumunuzu değerlendirmeniz ve gereken detaylı araştırmalarınızı yapmanız sonrasında sizin tarafınızdan yapılmalıdır.

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgi amaçları ile paylaşılmıştır, bu tür bilgileri ve diğer materyalleri hukuki, vergisel, yatırımsal, finansal veya herhangi bir başka tavsiye olarak değerlendirmemelisiniz.