Geçmiş on yıl içerisinde Bitcoin (BTC) kendisini pek çok kişi için yapılan yatırıma değer bir yatırım olarak ispatlamıştır. Ancak, yeni başlayan yatırımcılar çoğu zaman geleneksel yatırım tekniklerini kullanmaları yönünde yönlendirilebilmektedir.

Bazılarının gözden kaçırdığı şey, bu stratejilerin, piyasa toplam değeri örneğinde birazdan görebileceğimiz üzere Bitcoin piyasası için ayarlanmasının gerekeceğidir.

Piyasa toplam değeri temel bilgileri

Geleneksel finansta piyasa toplam değeri teriminin tanımı, şirketin ödenmemiş hisselerinin toplam değeridir. Bunun anlamı, bu terimin bir şirketin ederini, sirkülasyonda bulunan toplam hisselerin değerlerini toplamak suretiyle ifade ettiğidir.

Kripto para dünyasında piyasa toplam değeri nedir?

Bu fikri kripto para dünyasına, özellikle de Bitcoin piyasasına tercüme etmek için şirket terimini BTC ile değiştirmemiz gerekecektir. Bu durumda, piyasa toplam değeri, kripto piyasasında Bitcoin’in toplam değerini ifade edecektir. Halen daha oldukça benzer, değil mi?

Bu değer, Bitcoin’in ne kadar iyi seviyede kabul edilen ve yerleşik halde olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bitcoin’in piyasa toplam değeri, 24 Mart 2022 itibariyle $818.218.999.274 USD seviyesindedir. Bunun bu kadar yüksek olması kimseyi şaşırtmamalıdır, çünkü türünün ilk örneğidir. Ayrıca, 18.925.000 BTC kazılmış bulunmakta olup (24 Mart 2022 itibariyle) toplam mümkün olan 21,000,000 adetten bu kadarının kazılmış olması da para biriminin mevcut tedarikini de göstermektedir.

Bitcoin’in toplam piyasa değeri nasıl belirlenir?

Toplam piyasa değeri, bir formül kullanılarak belirlenir. Bu noktada bunun konuları daha kompleks hale getirmekten başka bir işe yaramayacağından endişe ediyor olabilirsiniz—neyse ki bu konu oldukça basittir. Bitcoin için toplam piyasa değeri formülü şu şekildedir:

Koinin fiyatı x sirkülasyondaki koin sayısı

Ortaya çıkan değer, BTC’nin toplam piyasa değerini verir. Bitcoin’in halka açık ve merkezsizleştirilmiş olması amaçlanan bir para birimi olması sebebiyle yukarıdaki bilgileri bulmakta herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Bu basit bir formül olsa da Bitcoin sevenler için önemli bir formüldür. Bunu kullanarak kullanıcılar spesifik bir koinin piyasa değerini kolayca gözlemleyip belirleyebilir, bu da yatırımcı kararlarını etkilemede yardımcı olabilir.

BTC’nin toplam piyasa değerini neden bilmeniz gerekir?

Bitcoin’in sadece bir yatırımcı aracından daha fazlası olmasının amaçlandığı sır değildir. Buna rağmen, “Bitcoin yatırımları” ve benzeri cümleleri yaygın bir şekilde duyabilirsiniz, bunun tek nedeni, Bitcoin’in para kazanmak için harika bir yol olduğudur.

Geleneksel menkul kıymetler borsasında, toplam piyasa değeri, muhtemel yatırımları kategorize etmek için kullanılabilir (örn., toplam değeri küçük, toplam değeri orta seviyede, toplam değeri büyük gibi). Yatırımcılar bu bilgiyi, yatırımlarını farklı kategorilere çeşitlendirmek ve zaman ve paralarının karşılıklarını en yüksek seviyede almalarını sağlamak için kullanabilir.

Geleneksel ve Bitcoin için olan piyasa toplam değeri arasındaki benzerlikler burada sona ermektedir. Dijital para birimlerinde bunun önemi biraz farklıdır çünkü Bitcoin gibi kripto paralar halen daha emekleme dönemlerindedir. Bu da oldukça net tahminler yapmayı zorlaştırır ve bir koinin toplam piyasa değerine son kararda daha az ağırlık verilmesini beraberinde getirir.

Net bir tahmin aracı olmasa da toplam piyasa değeri, yatırımcılara değer bakımından zaman içerisinde bir koinin potansiyelini gösterebilir. Örneğin, BTC gibi toplam piyasa değeri büyük koinler, güvenli yatırımlar olarak değerlendirilir ve genellikle muhafazakar bir strateji olarak görülür. Diğer taraftan toplam piyasa değeri orta seviyede olan koinler ise biraz daha fazla risk ortaya koyar ama daha fazla büyüme potansiyelini de beraberinde getirir.

Yatırımlar için toplam piyasa değeri bilgisinin uygulanması

Daha önce de belirttiğimiz üzere Bitcoin, net bir şekilde öngörülmesinin mümkün olamayacağı kadar erken dönemlerdedir. Bir hissenin fiyatı ile ilgili olarak daha net bir tahmin aracı olabileceği menkul kıymetler borsalarının aksine, kripto paralarda toplam piyasa değeri, bir kullanıcının ne kadar risk veya kâr bekleyebileceği ile ilgili kullanıcılara fikir verir.

Sonuç olarak yatırım fırsatları arayan ama seçenekleri hakkında aşinalık sahibi olmayan kullanıcılar için bu, harika bir araç olarak değerlendirilebilir. Farklı risk kategorilerindeki mevcut koinleri kategorize etmek suretiyle yatırımcılar, bir kâr elde etmek için kendi potansiyellerini maksimize edecek şekilde kendi yatırımlarını nasıl dağıtabileceklerini seçebilirler.

Ağırlıklandırılmış toplam piyasa değeri stratejisi olarak da bilinen bu yöntem, bir koinin toplam piyasa değerine göre yatırımınız dağıtma şeklinde gerçekleştirilir. Örneğin, hem BTC hem de ETH satın alacaksanız, daha güvenli bir yatırım olacağı için yatırımınızın daha büyük kısmını BTC’ye yapabilirsiniz. ETH’ye gidecek daha küçük kısım, sizin için para kazanma potansiyelini koruyacaktır ama daha az yerleşik olan bir koin ile karşılaşacağınız riski de minimize edecektir.

Tüm bunlarla, bir koinin toplam piyasa değerinin kullanışlı bir araç olduğunu ama tamamen tek başına dikkate alınabilecek bir gösterge olmadığını ifade etmekteyiz. Kripto paraların oldukça yeni ortaya çıkmış şeyler olması, toplam piyasa değerini bilmenin verimliliğini sınırlı hale getirmektedir. Bu göstergenin sizin yerinize karar vermesine izin vermeyin ama bunu dikkate almayı da unutmayın.

Yatırım yapmadan önce araştırmanızı tam yapın

Yatırım yapmanın tek ana amacı bir kâr elde etmektir ve tüm bu araçlar ve formüller, işi sizin için biraz daha kolay hale getirmek için yollardan ibarettir. Konu kripto paralar olduğunda en önemli şey, kendi üzerinize düşen araştırmayı tam yapmaktır. Nasıl bir işleme girdiğinizden emin olmanın en iyi yolu da kesinlikle budur.

Kriptoparalarda her şey, kendinize bu avantajı vermekte yatar. Toplam piyasa değerinin nasıl çalıştığını bilmek, yatırımlarınızın kârlı olmasını garanti altına almanın yollarından sadece bir tanesidir. Bu bilgiyle ne yapabileceğinizi bilmeniz, sadece kendinizi güncel tutmakla ve artık hazır hale geldiğinizde kripto yatırımına başlamanızla gerçekleştirebileceğiniz bir durumdur.



*Bu makaledeki içerikler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; böylesi hiçbir bilgiyi veya başka materyalleri hukuki, vergisel, yatırımsal, finansal veya başka türde tavsiye olarak değerlendirmemelisiniz.Gerçekler hakkında kendi bağımsız doğrulamanızı gerçekleştirmelisiniz ve herhangi bir karar alırken profesyonel yardım almanızın kendi faydanıza olabileceğini unutmamalısınız.