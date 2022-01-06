Kriptoda satın almak için en iyi zamanı doğru tutturmak her zaman kolay değildir. Varlıklar oldukça dalgalılık sahibi olduğu için herhangi bir zamanda küçük veya aşırı büyük fiyat değişiklikleri gerçekleşebilmektedir. Bu, bazı kişilerin FOMO(fear of missing out deyiminin kısaltması) veya açık ifadesiyle fırsatı kaçırma korkusu yaşamalarının sebebidir.

FOMO, Bitcoin (BTC) gibi kripto paraların fiyatlarının aşırı doğrultularda harekete geçmesi durumunda hissettiği duygudur. Kriptonun fiyatı düşünce, pek çok insan daha fazla para kaybetme korkusuyla panik satışı moduna girmeye meyillenir. Bu insanı tüketmeye meyilli duygu, kriptoların değerlerinin aşırı yükselmesi ve pek çok insanın yeterince elde tutacak veya satacak koininin olmadığını düşünmesi yoluyla da ortaya çıkmaktadır.

Tüm bunlar, kripto sularına ne zaman dalmak gerektiği konusunu oldukça belirsiz hale getirmektedir. Ancak, her piyasa hareketinden endişeye kapılmadan dijital para birimlerinden finansal fırsatlar elde etmenin yollarına bakıyorsanız, ortalama dolar maliyeti (DCA) denen stratejiyi deneyebilirsiniz. Başlamadan önce ortalama dolar maliyeti denen yaklaşım nedir ve kripto alanında bu nasıl çalışır? Hadi dalışa başlayalım.

Ortalama dolar maliyeti nedir?

Ortalama dolar maliyeti, diğer adıyla sabit dolar planı, belirli bir süre boyunca paranın toplam tutarını küçük artışlarla belirli bir dönem boyunca yatırmaktır. Bu strateji, toplam parayı tek seferde kriptoya yatırmanın tam tersidir. Bu yaklaşım sayesinde kripto satın almalarınız, bu kripto varlığın fiyatı veya piyasa hareketlerinden tamamen bağımsız şekilde gerçekleşecektir.

Bu strateji, uzun dönemde emtialar, kripto, hisseler ve daha başka benzer bazı varlıkları desteklemeyi isteyen yatırımcılar arasında son derece popülerdir.

Kriptoda DCA nasıl çalışır?

Yapmanız gereken ilk şey, ne kadar kripto yatırmak istediğinize karar vermektir. Tipik yatırımlarda, yatırımda kullanmak istediğiniz paranın tamamını belirli bir varlığa tek seferde yatırırsınız. Ama ortalama dolar maliyeti yaklaşımında belirli bir dönem boyunca sabit bir Amerika Birleşik Devletleri doları (USD) tutarını BTC’ye veya tercih ettiğiniz herhangi bir başka kriptoya yatırırsınız. Buna basit bir örnek olarak, bir yıl boyunca 15 USD kıymetinde BTC satın almak verilebilir.

DCA stratejisinde hangi kripto paranın kullanılacağı son derece önemlidir. Halihazırda piyasada 12000’ün üzerinde kripto para mevcuttur. Ortalama dolar maliyeti stratejisi uzun bir dönem boyunca sürecek olup, belirli bir süre sonra yükseleceğine inandığınız bir koin belirlemek bu yüzden zamanınız ve paranızdan en yüksek faydayı sağlamanıza yardımcı olacaktır.

Ortalama dolar maliyetinin nasıl işlediğini anlamanıza yardımcı olacak bir başka örnek verelim:

Diyelim ki tarih, Ocak 2020’yi gösteriyor olsun ve Claude, 1020 USD kıymetinde BTC satın almaya karar versin. O tarih itibariyle Bitcoinin koin başına satış fiyatı 7.100 USD civarlarında idi. Bir toplu alım yapmak için tutarın tamamını kullanmak yerine Claude, 12 ay boyunca Bitcoin ortalama dolar maliyeti stratejisini uygulamaya karar verdi.

Ocak 2020’den Aralık 2020’ye kadar her ay Claude, düzenli olarak 85 USD kıymetinde BTC satın aldı—piyasadaki yükselişler ve düşüşlere aldırmadan. Bir yılın sonunda kazançları böyle bir görünüme kavuşmuş oldu:

Kaynak: dcabtc.com

Zamana Yayılı Olarak Portföy Değeri

Yukarıdaki grafikteki yeşil çizgi, Claude’nin yatırdığı toplam tutarı temsil etmektedir. Diğer taraftan turuncu çizgi, 12 aylık bir yatırım dönemi boyunca BTC’nin değerinin hareketini göstermektedir. Claude’nin yatırımının başlangıcında, elindeki BTC’nin değeri ve kendisinin yatırdığı tutar yaklaşık olarak aynı seviyede idi—her ikisi de 85 USD kıymette idi. Ancak, aylar geçtikçe Bitcoin’in fiyatı farklı doğrultularda hareket etmeye başladı.

Yılın sonunda Claude’nin BTC’ye 1020 USD tutarındaki yatırımı, toplam değeri 1.950 USD kadar olan BTC olmuş ve bir başka deyişle %91,19 seviyesinde devasa bir büyüme oranını tutturmuştur.

Claude’nin kazançlarının potansiyel değerinin hesaplanması için kullanılan araç, BTC’nin geçmiş fiyat değerlerini referans olarak almıştır. Bu, ilgili zamanda kaç satoshi—veya BTC’nin küçük tutarları—edineceğini belirlemeye yardımcı olur.

Ayrıca aylar boyu düzenli olarak Bitcoin satın alma sonrasında ne kadar kazanç sağlayabileceğinizi hesaplamak için çevrim içi DCA araçlarına da göz atabilirsiniz. Burada örneğin dcaBTC tool kendi DCA ayarlamalarınızı kişiselleştirip satın almak istediğiniz tutarı, ödeme sıklığını ve yatırım sürenizi belirlemenize imkan tanır.

Ortalama dolar maliyetinin faydaları ve dezavantajları

Kripto dünyasında tüm yeni etkileşimlerde olduğu gibi ortalama dolar maliyeti stratejisinin de birkaç iyi ve kötü yönü vardır. DCA planınıza başlamadan önce bilmeniz gereken şeylerden bazıları şunlardır.

Öncelikle ortalama dolar maliyeti stratejisinin avantajlarıyla başlayalım. Belirli bir dönem içerisinde sürekli ve eşit değerde satın almalar yapmayı tercih ettiğiniz için kendinizi doğru zamanda yapılmış olmayan tek bir seferlik yatırım potansiyel hatasından kurtarmış olabilirsiniz. Ve satın almalarınız zaman planlamasına göre gerçekleştirildiği için FOMO’dan uzakta kalabilirsiniz ve duygulardan kaynaklı anlık yatırım kararlarından sakınabilirsiniz—anlık fiyat dalgalanmaları hakkında endişelenmek artık sizin derdiniz olmaktan çıkacaktır.

Kripto borsaları ve alım satım platformları, yaptığınız her bir alım satım işlemi için ücret kesintileri yapmaktadır. Kulağa DCA ile daha fazla alım satım ücreti ödemek zorunda kalacakmışsınız gibi gelse de unutmayın ki ortalama dolar maliyeti stratejisi uzun dönemli bir plandır. Ödediğiniz ücretler, birkaç yıl sonunda kazanabileceğiniz kazançla karşılaştırıldığında ihmal edilebilir seviyede kalacaktır.

Bunun yanı sıra, DCA ile başlamak için devasa sermayelere ihtiyacınız olmayacaktır. Bu yaklaşım, küçük ve sürekli satın almalar yapma ile alakalı olduğu için, tek bir seferde devasa tutarları hazırlayıp verme gibi bir dertten de kurtulmuş olursunuz. Ayrıca satın almayı yaptığınız zamanda kriptoda herhangi bir düşüş veya çöküş olması durumunda kriptoyu daha ucuza almak için fırsat da edinmiş olursunuz.

Diğer yönden bakıldığında, satın almayı planladığınız tarihte fiyatın yükselmesi durumunda kriptoyu daha yüksek fiyatlardan satın alma durumunu da deneyimlemeniz söz konusu olabilecektir. Bu durum özellikle BTC veya seçtiğiniz kripto para güçlü bir boğa piyasası ortamında ise geçerli olabilecektir. Pek çok kripto sevdalısı ve yatırımcısı, ilerleyen saatlerde, günlerde, haftalarda ve hatta aylarda fiyatların daha yükseklere çıkabileceği korkusundan dolayı tek ve toplu satın almalar gerçekleştirmektedir.

Ayrıca yazımızın önceki kısımlarında DCA stratejisi ile belirli bir süre dahilinde planlanmış zamanlarda küçük tutarlarda satın almalar yaptığınızı belirtmiştik. Bunun anlamı piyasa stabil, yükseliyor veya düşüyor olsa da sadece küçük tutarlarda kripto satın alıyor olacağınızdır.

Ortalama dolar maliyeti stratejisi denemeye değer mi?

DCA’daki amaç, herhangi bir zamanda çok fazla risk almadan kriptonuzdan maksimum faydayı elde etmenize yardımcı olmaktır. Bu yaklaşım bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor olsa da, yol boyunca faydalanmanız muhtemel olan pek çok faydayı da size sunmaktadır.

Pekala, ortalama dolar maliyeti ile kripto stratejisine zamanınızı ve paranızı ayırmanız mantıklı mı? Her zaman söz konusu olduğu gibi, kendi araştırmanızı yapmalısınız, bunun başka neler sunabileceğini keşfetmelisiniz ve bu noktadan sağlıklı bir şekilde başlamalısınız. Ayrıca ne zaman ihtiyaç duyarsanız erişilebilir halde tutmak için bu makaleyi tarayıcınızda yer imlerine ekleyebilirsiniz. İyi şanslar!

* Bu içerik, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Bu tür bilgileri ve diğer materyalleri hukuki, vergisel, yatırımsal, finansal veya herhangi bir başka tavsiye olarak değerlendirmemelisiniz. Finansal kararlar almadan önce kalifiye bir uzmandan danışmanlık alınmalıdır.