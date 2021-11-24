Günümüzde Bitcoin’in (BTC) ne kadar popüler olduğunu biliyor musunuz? Finans ve teknoloji dünyasında on yılı aşan varlığı boyunca kripto paralar milyonlarca insan için daha geniş kapsamlı bilinirlik elde etmiştir. Henüz duymadıysanız, Chainalysis 2021 Küresel Kripto Adaptasyon İndeksine göre son 12 ayda dünya çapında kripto adaptasyonu büyüme oranı, devasa bir oran olan %880 seviyesinde gerçekleşmiş haldedir.

Bu dev oran gösteriyor ki Bitcoin ve diğer kriptolar gerçekten de farklı endüstrilerden artan seviyelerde yönelim kazanmaktadır. Bu da bizi bir sonraki heyecan verici noktaya getirmektedir: kripto yatırımcıları ve Bitcoin sahipleri dünyanın nerelerindendir? Hangi segment en çok Bitcoin’e sahiptir? Daha da önemlisi, kripto adaptasyonunda artışı hangi muhtemel faktörler yürütmüştür? Hadi Bitcoin ve kripto sahibi olan kişilerin demografilerine dalış yapalım.

Kripto ne kadar popüler?

İlk olarak kripto paraların günümüzde ne kadar yaygın olduğuna bir göz atalım. Kripto para ve blok zincir şirketi olan TripleA şirketine göre küresel kripto sahiplik oranı ortalama %3,9 seviyesindedir ve bu da 300 milyon kripto kullanıcısı anlamına gelmektedir. Hadi bir an durup şu devasa sayıyı gözümüzde canlandırmaya çalışalım.

Tarihi kaynaklara göre İtalya-Roma’daki Kolezyum, maksimum kapasitesinde 50.000 izleyici veya kişi alabilmektedir. Bunun anlamı, 300 milyon kripto kullanıcısını oturtmak için 6.000 Kolezyuma ihtiyaç duyarsınız. Ve bilmiyorsanız hatırlatalım, bu sayı aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin mevcut toplam nüfusuna da çok yakın bir sayıdır—heyecan verici, değil mi?



Kaynak: triple-a.io

Dünya Genelinde Kripto Para

Blockchain Capital Blog(Blok Zincir Sermaye Blogu) tarafından hazırlanan bir rapora göre Bitcoin ile ilgili bir şeyler duymuş olan yetişkin Amerikalıların sayısında bir artış olmuştur. Ekim 2017 itibariyle %77 iken bu oran Nisan 2019 itibariyle %89 seviyesine gelmiştir. Bitcoin farkındalığı, tüm yaş grupları arasında da yüksek haldedir. 18 ila 34 yaş arası bireyler, en yüksek oran olan %90 farkındalık oranına sahipken 65 yaş üstü bireyler için en düşük olan bu oran %88 seviyesinde kalmıştır.

Birleşik Krallık’taki (BK) Finansal Yürütme Otoritesi tarafından yayınlanan Cryptoasset Consumer Research 2021(Cryptoasset Tüketici Araştırması 2021) içerisinde belirtildiğine göre, bu yılın araştırmasına dahil olan 52 milyon insan içerisindeki yetişkinlerin %78’i, kripto paraları duymuş halde olduklarını belirtmiştir.

Dünya’da kripto para adaptasyonunun mevcut durumu

Yazımızın geçmiş bölümlerinde küresel kripto adaptasyon oranının geçen yıl için büyümesinin %880 seviyesine ulaştığını belirtmiştik. Chainalysis tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre, spesifik metriklere (kişiler arası döviz alım satım hacmi, toplam kripto aktivitesi ve profesyonel olmayan kullanıcıların alım satım aktivitesi) göre sıralanan 154 ülke içinden kripto para ile ilişkili aktivitelerin en yüksek olduğu 20 ülke şu şekilde belirlenmiştir:

Kaynak: blog.chainalysis.com

The 2021 Global Crypto Adoption Index (Preview)(2021 Küresel Kripto Adaptasyon İndeksi (Ön izleme))



Bu rapor ayrıca Kenya, Vietnam ve Venezuela gibi pek çok yükselen piyasanın kişiler arası (P2P) platformlardaki devasa işlem hacimleri bakımından öncü durumda olduklarını da belirtmiştir.

İlginç bir şekilde veriler göstermektedir ki, küçük perakende işlemleri—çoğunlukla 10.000 USD seviyesinin altında kıymette kripto—P2P borsalarda daha önemli durumdadır. Bunun nedeni, pek çok kripto sahibi kişinin, ürünler ve hizmetler için ödeme yapmak, para gönderileri gerçekleştirmek ve diğer hızlı ve küçük işlemleri gerçekleştirmek için koinlerini P2P platformlarda kullanıyor olmasıdır.

Kaynak: triple-a.io

Cryptocurrency Across the World (Dünya Genelinde Kripto Para)



En çok Bitcoin’e kim sahiptir?

Artık Bitcoin ve diğer kriptoların ne kadar yaygın olduklarını anladığımıza göre, hadi biraz daha derine dalalım ve küresel kripto yatırımcıları arasında kimlerin en çok kripto ile ilişkili aktiviteler gerçekleştirdiğini keşfedelim.

Adaptasyon oranının arkasındaki sayıları daha iyi anlamak için hadi Paxful’un 2021 verilerine bir göz atalım. Paxful platformunda, 25 ila 33 yaşları arasındaki kullanıcılar, toplam trafikte en dominant kısım olup %32,76 trafiğe tekabul etmekte iken, bunu %32,21 ile 18 ila 24 yaş arası takip etmektedir. Bir başka deyişle, milenyum jenerasyonu olarak bilinen y kuşağı ve “zoomerler” olarak bilinen z kuşağı, Paxful kullanıcılarının yarısından fazlasını teşkil etmektedir.

Diğer taraftan 35 ila 44 yaş arası kullanıcılar, nüfusun %16,42’sini temsil ederken bunları %9,21 ile 45 ila 54 yaş arası kullanıcılar takip etmektedir. Şimdiye kadar altın çağ kullanıcılarına doğru gittikçe kullanıcı yüzdesinin kademeli bir şekilde azaldığını fark etmiş olmalısınız. İlginç bir şekilde, bu yaş grubundaki bazı erkek ve kadınların da Bitcoin ve diğer kripto paralardan oldukça ilgiyle etkilendikleri görülmektedir. Paxful verisine göre, platformdaki kullanıcıların %5,65’i 55 ila 64 yaşları arasında olup %3,75’i 65 yaşın üzerindedir.

Bu sayılar net bir şekilde genç insanların ve yetişkinlerin, kripto paralar ile oldukça ilgili olan kesimler olduğunu ortaya koymaktadır. Tabi yine de Bitcoin satın alan altın çağından yaşlı bireyleri de yok saymamalıyız. Zaman içinde P2P platformlarda Bitcoin işlem hacmi arttıkça, bahsettiğimiz yaş gruplarının dünya genelinde kripto adaptasyonuna önemli ölçüde bir katkısı olduğu söylenebilir.

Paxful’da kripto kullanıcılarının sayısını yaşa göre görmüş olduğumuza göre, hadi sayıların cinsiyete göre nasıl dağıldığına da bakalım. 2021 Paxful verisine göre, kripto yatırımcılarının veya platformdaki kullanıcıların %69,53‘ü erkek olup %30,47‘lik kısmı ise kadındır. Buradaki sayılar göstermektedir ki kadınların iki katı sayıda erkek, kripto paralara yatırım yapmakta veya kripto para sahibi haldedir.

Bu sayılar, dünya geneli için kripto yatırımcılarının kesin demografisini temsil etmemektedir ama Bitcoin sahibi olan kişilerin kimler olduğu konusunda en iyi tahminleri tarafınıza sağlamaktadır.

İnsanlar kripto paraları ne amaçla kullanmaktadır?

Hadi insanların Bitcoin ve diğer dijital para birimlerini kullandıkları şeyler hakkında konuşalım. Chainalysis’in 2021 raporu, artan kripto adaptasyonunun dünya çapında değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuştur. Para birimi devalüasyonu ile karşı karşıya kalan yükselen piyasalardaki pek çok kripto kullanıcısı, paralarını değer kaybından korumak için P2P (kişiler arası) borsalardan kripto para satın almaya başlamıştır.

Bazı kripto sahibi kişiler, zorluklarla kazandıkları koinleri daha ucuz, daha hızlı ve sınırlara takılmayan para transferleri gerçekleştirmek için kullanırken, başkaları kendi dijital paralarını iş işlemlerini gerçekleştirmek için kullanmaktadır. Bu pazarlardaki pek çok kişi, kripto paraların sınırsız diğer potansiyelleri arasından finansal hizmetlere erişim ve finansal ihtiyaçları karşılama için yollar da bulmuştur.

Diğer taraftan, son yıl içerisinde, Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Doğu Asya gibi bölgelerde kripto adaptasyonu, kurumsal yatırımcılarca domine edilmiş haldedir. Bitcoin’in fiyatındaki dramatik artış, bu belirtilen bölgelerdeki adaptasyon hızının artışındaki faktörler arasında sayılmaktadır.

Daha fazla kişi kripto dünyasına girecek mi?

Mayıs 2021’de, bir Motley Fool hizmeti olan The Ascent, kripto paralar, blok zincir, kripto yatırım araçları ve çok daha fazlası ile ilgili olarak Amerika’da 2.000 yetişkinle anket yapmıştır. Elde edilen verilere göre, şimdiye kadar kripto satın almamış olan Amerikalıların %20’sinden fazlası önümüzdeki yıl içerisinde satın alabileceklerini belirtmiştir—%3 ise çok büyük ihtimalle alacağını belirtmiştir.

Yazımızın önceki kısımlarında, yükselen piyasalardaki kripto adaptasyonunu P2P (Kişiler Arası) platformların omuzladığını belirtmiştik. Ama burada soru şu; dünya çapında dijital para birimlerinin adaptasyonunun bir sonraki dalgasını ne sırtlanacak? Halihazırda yarının ne getireceğini bilemeyiz—bekleyip görmemiz gerekecektir.